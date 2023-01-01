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Решение ошибки Access-Control-Allow-Origin в Ajax и PHP
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Решение ошибки Access-Control-Allow-Origin в Ajax и PHP

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Быстрый ответ

Ошибка "Доступ запрещён Access-Control-Allow-Origin" похожа на охранника, не пускающего незнакомцев. Но если правильно настроить заголовки, он пропустит ваших гостей:

Node.js (Express):

JS
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app.use((req, res, next) => {
  res.header("Access-Control-Allow-Origin", "*"); // Значение "*" разрешает доступ любому, но рискует безопасностью.
  next();
});

Apache (.htaccess):

Header set Access-Control-Allow-Origin "*"

Nginx (конфигурация сервера):

add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';

Вместо "*" укажите доверенный домен (например, замените "*" на "yourdomain.com"). Это упрощает разработку, но не забывайте о правильной настройке CORS-параметров для продуктивной среды.

Пошаговый план для смены профессии

Тонкости настройки CORS

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) — это охранник, пропускающий только приглашённых гостей.

Указание доверенных источников

Ограничьте доступ к определённым доменам:

PHP:

php
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header("Access-Control-Allow-Origin: http://trusteddomain.com");

Apache:

Header set Access-Control-Allow-Origin "http://trusteddomain.com"

Nginx:

add_header 'Access-Control-Allow-Origin' 'http://trusteddomain.com';

ASP.NET (Web.config):

xml
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<add name="Access-Control-Allow-Origin" value="http://trusteddomain.com" />

Теперь доступ разрешён только для trusteddomain.com.

Обработка сложных случаев CORS

Если нужно разрешить доступ для группы доменов или использовать cookies:

Node.js (Express) с динамическим определением доменов:

JS
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const allowedDomains = ['http://trusteddomain1.com', 'http://trusteddomain2.com'];
app.use((req, res, next) => {
  const origin = req.headers.origin;
  if(allowedDomains.includes(origin)) {
    res.header('Access-Control-Allow-Origin', origin); // "Добро пожаловать, ваш домен в списке разрешённых!"
  }
  next();
});

Для обработки cookies:

JS
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res.header('Access-Control-Allow-Origin', origin);
res.header('Access-Control-Allow-Credentials', 'true'); // "Каждый получит своё cookie!"

Apache с модулем mod_headers для пользовательских правил:

SetEnvIf Origin "http(s)?://(www\.)?(trusteddomain1\.com|trusteddomain2\.com)$" ACAO=$0
Header set Access-Control-Allow-Origin %{ACAO}e env=ACAO

Избегайте рисков

Правильно настроенный CORS – ваша безопасность. Убедитесь, что вы понимаете, что делаете, чтобы защитить пользователей и сервисы от потенциальных угроз.

Визуализация

Представьте, что браузер – это строгий шеф-повар, который готовит блюда только для избранных. JavaScript хочет заказать блюдо из другой кухни (домена).

🚫 Без разрешения (заголовка Access-Control-Allow-Origin) шеф отказывается готовить. 🚫

Способы получения разрешения:

  1. 🎫 Другая кухня вносит вашего шефа в список разрешённых (сервер отправляет заголовок).
  2. 🚪 Используйте общественное пространство (прокси), где кулинарные правила более лояльны.

Избавление от проблем с CORS

Приложениям PhoneGap и подобным необходимо, чтобы настройки CORS сервера разрешали Ajax-запросы с их доменов.

При локальной разработке браузеры могут усиливать меры безопасности. Простым, но небезопасным решением может стать флаг Chrome --disable-web-security. Однако используйте его исключительно в среде разработки и никогда в продакшене.

Настройка CORS по вашим нуждам

Настройте CORS в соответствии с вашими требованиями и правилами безопасности. Не забудьте удалить существующие заголовки Access-Control-Allow-Origin перед установкой новых.

И помните: дверь открывается только проверенным сервисам.

Совершенствуйте управление CORS через практику. Для глубокого понимания проблемы рекомендуется изучать специализированную литературу и присоединиться к профессиональным сообществам.

Полезные материалы

  1. Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – HTTP | MDN — введение в CORS.
  2. Same-origin policy – Security on the web | MDN — доступное объяснение принципа однородности источников.
  3. Fetch Standard — актуальная инструкция по CORS.
  4. Express cors middleware — официальная документация по использованию CORS в Express.js.
  5. RFC 6454 – The Web Origin Concept — подробное изучение концепции веб-источников.
  6. GitHub – axios/axios: Promise based HTTP client for the browser and node.js — подробное руководство по CORS для использования с JavaScript HTTP-клиентами.
  7. CORS in Action — всеобъемлющий материал для изучения CORS.
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Что такое CORS?
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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