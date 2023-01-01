Решение ошибки Access-Control-Allow-Headers в POST-запросе#Веб-разработка #Web API #Веб-безопасность
Быстрый ответ
Чтобы устранить проблему с
Access-Control-Allow-Headers, вам нужно сконфигурировать ваш сервер для приема заголовков от клиента. В случае использования Node.js и фреймворка Express это реализуется следующим образом:
app.use((req, res, next) => {
// Разрешаем запросы от всех источников, задайте виды разрешенных запросов в соответствии с вашими потребностями
res.header('Access-Control-Allow-Origin', '*');
// Указываем, какие заголовки разрешены, например, Content-Type и Authorization
res.header('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type, Authorization');
next();
});
Таким способом, сервер будет в состоянии принимать заголовки
Content-Type и
Authorization. Настройки следует модифицировать с учетом ваших конкретных потребностей, а также специфики работы с CORS.
Подробно разбираемся с CORS и предварительными запросами
Начинаем с предварительного запроса
CORS активизируется, когда ваше приложение обращается к ресурсам из другого домена. Предварительные запросы с методом OPTIONS осуществляют проверку соответствия предложенных заголовков и HTTP-методов требованиям сервера.
Настройки сервера: универсальный подход
Вне зависимости от выбранного вами языка и фреймворка, существуют инструменты для конфигурации необходимых заголовков:
- В Node.js (Express) на этом рассмотрена соответствующая методика.
- В Java (Spring) есть
SimpleCORSFilter.
- В PHP с этим справляется функция
header().
Расшифровка типов содержимого и обработка запросов
Тип содержимого: визитка вашего приложения
"Непростые" типы содержимого, такие как
application/json, требуют предварительных запросов. Используйте тип
application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 для пропуска предварительных запросов при работе с
$http.post в Angular. Руководство по работе с этими типами содержимого можно найти в документации jQuery.
Определяем границы: указываем конкретные домены
Увеличьте безопасность, уточнив в
Access-Control-Allow-Origin детальные домены вместо звездочки (
*). Это позволит вам контролировать, кто имеет доступ к вашим ресурсам.
Визуализация
Представьте эксклюзивный концерт, на который у вас есть специальный VIP-пропуск.
Контроль на входе: '[🎟️ Обычный билет, 🎫 VIP-пропуск]'
У вас на руках: '[🎫 VIP-пропуск, 🍕 Купон на пиццу]'
Вы не можете использовать:
🚫 ОШИБКА: 'Купон на пиццу не подходит для входа по VIP-пропуску'
То же самое происходит с CORS:
Браузер: "Можно ли мне использовать определенные заголовки?"
Сервер: "Допустимы только разрешенные типы!"
Итак, подтверждение:
Заголовки браузера: '[🎫 VIP-пропуск, 🍕 Купон на пиццу]'
Разрешенные сервером заголовки: '[🎫 VIP-пропуск]'
Только правильные заголовки предоставят вам доступ.
Улучшаем ваш код с помощью лучших практик
Целенаправленные обращения: указываем методы и заголовки
Укажите в
Access-Control-Allow-Methods конкретные HTTP-методы, которые вы планируете использовать. А в
Access-Control-Allow-Headers добавьте нужные вам заголовки, как
Content-Type и
X-Requested-With.
Кеширование предварительных запросов: сэкономим на времени
Уменьшите количество предварительных запросов с помощью
Access-Control-Max-Age, которое указывает, насколько долго сервер должен "запоминать" результаты предварительной проверки.
Зеркало сервера: ответы соответствуют выставляемым заголовкам
Убедитесь, что
Content-Type в ответах сервера на POST-запросы соответствуют ожиданиям. Это можно сравнить с проверкой в зеркале перед выходом. Заголовок
Content-Length предоставит клиенту дополнительную информацию о содержимом ответа.
Корс для конкретных платформ
Старым платформам, вроде Android WebView, могут быть необходимы специализированные настройки заголовков CORS. Подробную информацию по этому вопросу можно найти на сайте http://enable-cors.org/.
Углубляемся в CORS
Для того чтобы получить более детальное понимание работы CORS и обработки браузером кросс-доменных запросов, обратитесь к комплексным руководствам, таким как http://www.w3.org/TR/cors/.
Полезные материалы
- Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – HTTP | MDN — Ваш гид по вопросам реализации CORS.
- Access-Control-Allow-Headers – HTTP | MDN — Основные принципы использования заголовка
Access-Control-Allow-Headers.
- Использование Fetch API – Web APIs | MDN — Создание CORS-запросов с помощью Fetch API.
- GitHub – axios/axios: Promise based HTTP client for the browser and node.js — Настройка запросов с помощью Axios, надежного HTTP-клиента.
- enable cross-origin resource sharing — Руководства по включению CORS на вашем сервере.
- cors – npm — Middleware для Node.js, которое упрощает реализацию CORS.
- test-cors.org — Онлайн-инструмент для проверки работоспособности CORS-запросов.
Элина Баранова
разработчик Android