logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Решение ошибки Access-Control-Allow-Headers в POST-запросе
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Решение ошибки Access-Control-Allow-Headers в POST-запросе

#Веб-разработка  #Web API  #Веб-безопасность  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы устранить проблему с Access-Control-Allow-Headers, вам нужно сконфигурировать ваш сервер для приема заголовков от клиента. В случае использования Node.js и фреймворка Express это реализуется следующим образом:

JS
Скопировать код
app.use((req, res, next) => {
  // Разрешаем запросы от всех источников, задайте виды разрешенных запросов в соответствии с вашими потребностями
  res.header('Access-Control-Allow-Origin', '*'); 
  // Указываем, какие заголовки разрешены, например, Content-Type и Authorization
  res.header('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type, Authorization'); 
  next();
});

Таким способом, сервер будет в состоянии принимать заголовки Content-Type и Authorization. Настройки следует модифицировать с учетом ваших конкретных потребностей, а также специфики работы с CORS.

Пошаговый план для смены профессии

Подробно разбираемся с CORS и предварительными запросами

Начинаем с предварительного запроса

CORS активизируется, когда ваше приложение обращается к ресурсам из другого домена. Предварительные запросы с методом OPTIONS осуществляют проверку соответствия предложенных заголовков и HTTP-методов требованиям сервера.

Настройки сервера: универсальный подход

Вне зависимости от выбранного вами языка и фреймворка, существуют инструменты для конфигурации необходимых заголовков:

  • В Node.js (Express) на этом рассмотрена соответствующая методика.
  • В Java (Spring) есть SimpleCORSFilter.
  • В PHP с этим справляется функция header().

Расшифровка типов содержимого и обработка запросов

Тип содержимого: визитка вашего приложения

"Непростые" типы содержимого, такие как application/json, требуют предварительных запросов. Используйте тип application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 для пропуска предварительных запросов при работе с $http.post в Angular. Руководство по работе с этими типами содержимого можно найти в документации jQuery.

Определяем границы: указываем конкретные домены

Увеличьте безопасность, уточнив в Access-Control-Allow-Origin детальные домены вместо звездочки (*). Это позволит вам контролировать, кто имеет доступ к вашим ресурсам.

Визуализация

Представьте эксклюзивный концерт, на который у вас есть специальный VIP-пропуск.

Markdown
Скопировать код
Контроль на входе: '[🎟️ Обычный билет, 🎫 VIP-пропуск]'
У вас на руках: '[🎫 VIP-пропуск, 🍕 Купон на пиццу]'

Вы не можете использовать:

Markdown
Скопировать код
🚫 ОШИБКА: 'Купон на пиццу не подходит для входа по VIP-пропуску'

То же самое происходит с CORS:

Markdown
Скопировать код
Браузер: "Можно ли мне использовать определенные заголовки?"
Сервер: "Допустимы только разрешенные типы!"

Итак, подтверждение:

Markdown
Скопировать код
Заголовки браузера: '[🎫 VIP-пропуск, 🍕 Купон на пиццу]'
Разрешенные сервером заголовки: '[🎫 VIP-пропуск]'

Только правильные заголовки предоставят вам доступ.

Улучшаем ваш код с помощью лучших практик

Целенаправленные обращения: указываем методы и заголовки

Укажите в Access-Control-Allow-Methods конкретные HTTP-методы, которые вы планируете использовать. А в Access-Control-Allow-Headers добавьте нужные вам заголовки, как Content-Type и X-Requested-With.

Кеширование предварительных запросов: сэкономим на времени

Уменьшите количество предварительных запросов с помощью Access-Control-Max-Age, которое указывает, насколько долго сервер должен "запоминать" результаты предварительной проверки.

Зеркало сервера: ответы соответствуют выставляемым заголовкам

Убедитесь, что Content-Type в ответах сервера на POST-запросы соответствуют ожиданиям. Это можно сравнить с проверкой в зеркале перед выходом. Заголовок Content-Length предоставит клиенту дополнительную информацию о содержимом ответа.

Корс для конкретных платформ

Старым платформам, вроде Android WebView, могут быть необходимы специализированные настройки заголовков CORS. Подробную информацию по этому вопросу можно найти на сайте http://enable-cors.org/.

Углубляемся в CORS

Для того чтобы получить более детальное понимание работы CORS и обработки браузером кросс-доменных запросов, обратитесь к комплексным руководствам, таким как http://www.w3.org/TR/cors/.

Полезные материалы

  1. Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – HTTP | MDN — Ваш гид по вопросам реализации CORS.
  2. Access-Control-Allow-Headers – HTTP | MDN — Основные принципы использования заголовка Access-Control-Allow-Headers.
  3. Использование Fetch API – Web APIs | MDN — Создание CORS-запросов с помощью Fetch API.
  4. GitHub – axios/axios: Promise based HTTP client for the browser and node.js — Настройка запросов с помощью Axios, надежного HTTP-клиента.
  5. enable cross-origin resource sharing — Руководства по включению CORS на вашем сервере.
  6. cors – npm — Middleware для Node.js, которое упрощает реализацию CORS.
  7. test-cors.org — Онлайн-инструмент для проверки работоспособности CORS-запросов.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой заголовок необходимо добавить для разрешения запросов с заголовками Content-Type и Authorization?
1 / 5

Элина Баранова

разработчик Android

Свежие материалы
Что такое двухфакторная аутентификация (2FA) и как она работает
6 сентября 2024
Как использовать Google Authenticator для двухфакторной аутентификации в Fortnite
6 сентября 2024
Как найти код безопасности в Epic Games
6 сентября 2024

Загрузка...