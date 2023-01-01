Решение ошибки Access-Control-Allow-Headers в POST-запросе

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Быстрый ответ

Чтобы устранить проблему с Access-Control-Allow-Headers , вам нужно сконфигурировать ваш сервер для приема заголовков от клиента. В случае использования Node.js и фреймворка Express это реализуется следующим образом:

JS Скопировать код app.use((req, res, next) => { // Разрешаем запросы от всех источников, задайте виды разрешенных запросов в соответствии с вашими потребностями res.header('Access-Control-Allow-Origin', '*'); // Указываем, какие заголовки разрешены, например, Content-Type и Authorization res.header('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type, Authorization'); next(); });

Таким способом, сервер будет в состоянии принимать заголовки Content-Type и Authorization . Настройки следует модифицировать с учетом ваших конкретных потребностей, а также специфики работы с CORS.

Подробно разбираемся с CORS и предварительными запросами

Начинаем с предварительного запроса

CORS активизируется, когда ваше приложение обращается к ресурсам из другого домена. Предварительные запросы с методом OPTIONS осуществляют проверку соответствия предложенных заголовков и HTTP-методов требованиям сервера.

Настройки сервера: универсальный подход

Вне зависимости от выбранного вами языка и фреймворка, существуют инструменты для конфигурации необходимых заголовков:

В Node.js (Express) на этом рассмотрена соответствующая методика.

на этом рассмотрена соответствующая методика. В Java (Spring) есть SimpleCORSFilter .

есть . В PHP с этим справляется функция header() .

Расшифровка типов содержимого и обработка запросов

Тип содержимого: визитка вашего приложения

"Непростые" типы содержимого, такие как application/json , требуют предварительных запросов. Используйте тип application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 для пропуска предварительных запросов при работе с $http.post в Angular. Руководство по работе с этими типами содержимого можно найти в документации jQuery.

Определяем границы: указываем конкретные домены

Увеличьте безопасность, уточнив в Access-Control-Allow-Origin детальные домены вместо звездочки ( * ). Это позволит вам контролировать, кто имеет доступ к вашим ресурсам.

Визуализация

Представьте эксклюзивный концерт, на который у вас есть специальный VIP-пропуск.

Markdown Скопировать код Контроль на входе: '[🎟️ Обычный билет, 🎫 VIP-пропуск]' У вас на руках: '[🎫 VIP-пропуск, 🍕 Купон на пиццу]'

Вы не можете использовать:

Markdown Скопировать код 🚫 ОШИБКА: 'Купон на пиццу не подходит для входа по VIP-пропуску'

То же самое происходит с CORS:

Markdown Скопировать код Браузер: "Можно ли мне использовать определенные заголовки?" Сервер: "Допустимы только разрешенные типы!"

Итак, подтверждение:

Markdown Скопировать код Заголовки браузера: '[🎫 VIP-пропуск, 🍕 Купон на пиццу]' Разрешенные сервером заголовки: '[🎫 VIP-пропуск]'

Только правильные заголовки предоставят вам доступ.

Улучшаем ваш код с помощью лучших практик

Целенаправленные обращения: указываем методы и заголовки

Укажите в Access-Control-Allow-Methods конкретные HTTP-методы, которые вы планируете использовать. А в Access-Control-Allow-Headers добавьте нужные вам заголовки, как Content-Type и X-Requested-With .

Кеширование предварительных запросов: сэкономим на времени

Уменьшите количество предварительных запросов с помощью Access-Control-Max-Age , которое указывает, насколько долго сервер должен "запоминать" результаты предварительной проверки.

Зеркало сервера: ответы соответствуют выставляемым заголовкам

Убедитесь, что Content-Type в ответах сервера на POST-запросы соответствуют ожиданиям. Это можно сравнить с проверкой в зеркале перед выходом. Заголовок Content-Length предоставит клиенту дополнительную информацию о содержимом ответа.

Корс для конкретных платформ

Старым платформам, вроде Android WebView, могут быть необходимы специализированные настройки заголовков CORS. Подробную информацию по этому вопросу можно найти на сайте http://enable-cors.org/.

Углубляемся в CORS

Для того чтобы получить более детальное понимание работы CORS и обработки браузером кросс-доменных запросов, обратитесь к комплексным руководствам, таким как http://www.w3.org/TR/cors/.

Полезные материалы