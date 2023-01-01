Решаем SyntaxError: Invalid shorthand в JavaScript

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Быстрый ответ

Для исправления ошибки "Некорректная инициализация сокращённого свойства" воспользуйтесь синтаксисом ES6 при создании объектов. Если имя переменной совпадает с именем свойства объекта, используйте конструкцию {имяСвойства} . В таком случае {а} будет эквивалентно {a: a} при условии, что переменная a была объявлена ранее. В противном случае, примените формат {имяСвойства: значение} .

JS Скопировать код let a = 'значение'; let obj1 = {a}; // Значение свойства 'a' – это 'значение'. let obj2 = {b}; // Ошибка: переменная 'b' не объявлена! let obj3 = {b: 'значение'}; // Свойству 'b' присвоено значение 'значение'.

Особенности сокращённой записи в ES6

Сокращённая запись свойств может создавать иллюзию простоты, но обладает нюансами.

Совпадение имен переменных и свойств

Отметим, что имена переменных и имена свойств объекта могут быть одинаковыми:

JS Скопировать код let user = 'Алиса'; let key = 'возраст'; let userInfo = {user, key: 25}; // Получим объект userInfo: {user: 'Алиса', key: 25}.

Особые случаи при формировании HTTP-запросов

При составлении тела HTTP-запросов или заголовков учитывайте, что все переменные для сокращённых свойств должны быть предварительно объявлены:

JS Скопировать код let token = 'abc123'; let headers = { 'Content-Type': 'application/json', 'Authorization': token, // Токен успешно добавлен // Недопустимо использовать необъявленную переменную 'Authorization' };

Различие между деструктуризацией и сокращённой инициализацией

Деструктуризация объекта извлекает свойства объекта, в то время как при инициализации эти свойства присваиваются:

JS Скопировать код let object = { username: 'JohnDoe', password: '123456' }; let { username: userName, password } = object; // Переменные userName и password успешно инициализированы.

Обработка ошибок в сокращённой записи

Понимание причин ошибки "Некорректная инициализация сокращённого свойства" поможет избежать синтаксических ошибок, связанных с ожиданием значения после двоеточия:

Возможные синтаксические ошибки при использовании сокращённой записи

Несмотря на то, что ES6 упрощает код, подход с использованием новых сокращений не обходится без подводных камней:

JS Скопировать код let calculator = { addition(a, b) { return a + b; }, // Ошибка в сокращенной записи, калькулятор вышел из строя! };

Правила использования запятых

Не забывайте о правильном использовании запятых, которые помогают поддерживать структуру кода:

JS Скопировать код let config = { setting1: true, setting2: false, // Запятая стоит на своём месте // Пропуск запятой может привести к ошибке. };

Рекомендации при использовании сокращённой записи

Инструменты статического анализа кода

Инструменты, такие как ESLint, работают как радар, замечающий синтаксические ошибки:

json Скопировать код { "rules": { "object-shorthand": ["error", "always"] } } // Включив правило ESLint, вы помогаете поддерживать чистоту кода.

Отладка

Используйте console.log для контроля значений свойств объекта. Если вы увидите undefined , это знак некорректной инициализации.

Инструменты для форматирования кода

Инструменты форматирования кода, например Prettier, помогут избежать базовых и легко исправляемых проблем.

Визуализация

Исправление ошибки "Некорректная инициализация сокращённого свойства" можно представить следующим образом:

JS Скопировать код // Неверно: 🚫 const { property: } = object; // Ошибка: Некорректная инициализация сокращённого свойства // Верно: ✅ const { property } = object;

Это аналогично поиску потерянного элемента пазла:

Markdown Скопировать код До исправления: [📦: ] ^ Здесь должно быть значение! После исправления: [📦]

Вам нужно сопоставить "коробочку (📦)" с её содержимым, удалив двоеточие ( : ), если далее за ним ничего не следует!

Реальные примеры использования

Сочетание обычных и сокращённых свойств

При совмещении обычных и сокращённых свойств требуется особое внимание к синтаксису:

JS Скопировать код let itemId = 102; let itemName = 'Виджет'; let order = { itemId, itemName, quantity: 5, // Использованы оба вида свойств, и оба применены корректно! };

Сложности вложенных объектов

Вложенные объекты требуют особого внимания для избежания ошибок:

JS Скопировать код let address = 'Главная улица'; let user = { name: 'Джон', location: { address, city: 'Метрополис' } };

Возможности ES6 при работе с библиотеками

С применением ES6 работа с библиотеками и фреймворками становится проще:

JS Скопировать код let ReactComponent = ({ user }) => { return <div>Привет, {user.name}</div>; };

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