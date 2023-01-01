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Решаем ошибку 'Cannot find module semver' в NodeJS
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Решаем ошибку 'Cannot find module semver' в NodeJS

#Node.js  #npm и зависимости  #Установка софта  
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Быстрый ответ

Если вы столкнулись с проблемой отсутствия модуля semver, то для ее решения вам потребуется выполнить следующую последовательность действий:

  1. В первую очередь очистите кэш npm с помощью команды:
Bash
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npm cache clean --force
  1. Затем обновите npm до самой свежей доступной версии:
Bash
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npm install -g npm@latest
  1. Проверьте, чтобы у вас была установлена стабильная версия Node.js:
Bash
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node --version
npm install -g n
sudo n stable

Если эти действия не дали желаемого результата, не переживайте. Далее представлено подробное руководство, как исправить ошибку с модулем semver.

Пошаговый план для смены профессии

Подробное руководство по устранению неполадок

Переустановка Node.js

В некоторых случаях, для восстановления модуля semver, может оказаться полезной полная переустановка Node.js.

Bash
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sudo rm -rf /usr/local/lib/node_modules
sudo rm -rf ~/.npm
brew uninstall --force node
brew install node

Права доступа для пользователей Windows

Если вы пользуетесь Windows, возможно, при установке Node.js вам потребуется настроить права доступа.

Bash
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# Для решения проблем с правами обратитесь к официальной документации npm.

Альтернативный менеджер пакетов: Yarn

Если npm не смог справиться с проблемой, может оказаться эффективной замена его на Yarn в качестве альтернативного менеджера пакетов.

Bash
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npm install -g yarn
yarn global add npm

Переподключение к серверу

Иногда решением проблемы может стать переподключение к серверу.

Bash
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# Переподключитесь точно также, как вы, например, перезапускаете роутер для подключения к Wi-Fi.

Системные репозитории по умолчанию

Использование системных репозиториев по умолчанию является предпочтительным для установки Node.js и npm.

Bash
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# Системные репозитории обычно более надежные.

Актуальная версия Node.js

Важно всегда использовать последнюю доступную версию Node.js.

Bash
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brew upgrade node

Визуализация

Прокрутите в голове такую аналогию: исполнение npm install без модуля semver приравнивайте к попытке завести автомобиль без ключа.

Markdown
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Автомобиль (🚗): Нуждается в ключе (🔑)

npm install: 🔑 (semver) ➡️ Запуск (✨)

Без semver-а: ➡️ Ошибка (🚫 Модуль 'semver' не найден)

Решение: 🔍🔑 Создайте ключ 'semver'

npm install -g semver

После: 🔑 (semver) ➡️ Успешный запуск (✨)

Ключевая мысль 🔑: npm столь же необходим semver для корректного управления версиями, как автомобилю ключ для запуска.

Дополнительное устранение неполадок npm: Техобслуживание

Проверка версий Node и npm

Проверяйте версии Node.js и npm после всех обновлений.

Bash
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node --version
npm --version

Очистка глобальных Node модулей

С целью избегания конфликтов регулярно очищайте установленные модули.

Bash
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sudo rm -rf /usr/local/lib/node_modules

Эксперименты с Yarn

Если npm вызывает проблемы, можете попробовать Yarn для управления пакетами.

Bash
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npm install -g yarn

Оставайтесь в курсе обновлений

Чтобы быть всегда в курсе обновлений npm и Node.js, посещайте регулярно соответствующие сайты.

Полезные материалы

  1. npm-install | npm Docs
  2. semver – npm
  3. Новейшие вопросы по тегу 'npm-install' – Stack Overflow
  4. Инциденты · npm/cli · GitHub
  5. Семантическое управление версиями 2.0.0 | Semantic Versioning
  6. Решение ошибок EACCES при глобальной установке пакетов | npm Docs
  7. GitHub – nvm-sh/nvm: Node Version Manager – потрясающий bash-скрипт для управления несколькими активными версиями node.js
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Как очистить кэш npm?
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Никита Титов

разработчик Node.js

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