Решаем ошибку 'Cannot find module semver' в NodeJS#Node.js #npm и зависимости #Установка софта
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с проблемой отсутствия модуля
semver, то для ее решения вам потребуется выполнить следующую последовательность действий:
- В первую очередь очистите кэш npm с помощью команды:
npm cache clean --force
- Затем обновите npm до самой свежей доступной версии:
npm install -g npm@latest
- Проверьте, чтобы у вас была установлена стабильная версия Node.js:
node --version
npm install -g n
sudo n stable
Если эти действия не дали желаемого результата, не переживайте. Далее представлено подробное руководство, как исправить ошибку с модулем
semver.
Подробное руководство по устранению неполадок
Переустановка Node.js
В некоторых случаях, для восстановления модуля
semver, может оказаться полезной полная переустановка Node.js.
sudo rm -rf /usr/local/lib/node_modules
sudo rm -rf ~/.npm
brew uninstall --force node
brew install node
Права доступа для пользователей Windows
Если вы пользуетесь Windows, возможно, при установке Node.js вам потребуется настроить права доступа.
# Для решения проблем с правами обратитесь к официальной документации npm.
Альтернативный менеджер пакетов: Yarn
Если npm не смог справиться с проблемой, может оказаться эффективной замена его на
Yarn в качестве альтернативного менеджера пакетов.
npm install -g yarn
yarn global add npm
Переподключение к серверу
Иногда решением проблемы может стать переподключение к серверу.
# Переподключитесь точно также, как вы, например, перезапускаете роутер для подключения к Wi-Fi.
Системные репозитории по умолчанию
Использование системных репозиториев по умолчанию является предпочтительным для установки Node.js и npm.
# Системные репозитории обычно более надежные.
Актуальная версия Node.js
Важно всегда использовать последнюю доступную версию Node.js.
brew upgrade node
Визуализация
Прокрутите в голове такую аналогию: исполнение
npm install без модуля
semver приравнивайте к попытке завести автомобиль без ключа.
Автомобиль (🚗): Нуждается в ключе (🔑)
npm install: 🔑 (semver) ➡️ Запуск (✨)
Без semver-а: ➡️ Ошибка (🚫 Модуль 'semver' не найден)
Решение: 🔍🔑 Создайте ключ 'semver'
npm install -g semver
После: 🔑 (semver) ➡️ Успешный запуск (✨)
Ключевая мысль 🔑:
npm столь же необходим
semver для корректного управления версиями, как автомобилю ключ для запуска.
Дополнительное устранение неполадок npm: Техобслуживание
Проверка версий Node и npm
Проверяйте версии Node.js и npm после всех обновлений.
node --version
npm --version
Очистка глобальных Node модулей
С целью избегания конфликтов регулярно очищайте установленные модули.
sudo rm -rf /usr/local/lib/node_modules
Эксперименты с Yarn
Если npm вызывает проблемы, можете попробовать
Yarn для управления пакетами.
npm install -g yarn
Оставайтесь в курсе обновлений
Чтобы быть всегда в курсе обновлений npm и Node.js, посещайте регулярно соответствующие сайты.
Полезные материалы
- npm-install | npm Docs
- semver – npm
- Новейшие вопросы по тегу 'npm-install' – Stack Overflow
- Инциденты · npm/cli · GitHub
- Семантическое управление версиями 2.0.0 | Semantic Versioning
- Решение ошибок EACCES при глобальной установке пакетов | npm Docs
- GitHub – nvm-sh/nvm: Node Version Manager – потрясающий bash-скрипт для управления несколькими активными версиями node.js
Никита Титов
разработчик Node.js