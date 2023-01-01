React: перерисовка компонентов при изменении размера окна

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Быстрый ответ

Для отслеживания изменений размеров окна браузера и эффективной перерисовки компонентов React, создайте обработчик события resize и примените хуки useState и useEffect для обновления состояния. Вот пример быстрого решения:

jsx Скопировать код import { useState, useEffect } from 'react'; const useWindowSize = () => { const [size, setSize] = useState([window.innerWidth, window.innerHeight]); useEffect(() => { const resizeHandler = () => setSize([window.innerWidth, window.innerHeight]); window.addEventListener('resize', resizeHandler); return () => window.removeEventListener('resize', resizeHandler); }, []); return size; }; function MyResponsiveComponent() { const [width, height] = useWindowSize(); return <div>Ширина: {width}, Высота: {height}</div>; }

Созданный нами хук useWindowSize инкапсулирует необходимую логику, упрощая тем самым отображение текущих размеров окна компонентами.

Ускорение работы с помощью метода отсечения вызовов

Используйте метод отсечения вызовов (debouncing) для улучшения производительности. Он позволяет уменьшить количество перерисовок при изменении размера окна, выполняя обновление состояния только после полного завершения серии изменений:

jsx Скопировать код import { useState, useEffect } from 'react'; import debounce from 'lodash.debounce'; const useWindowSize = () => { const [size, setSize] = useState([window.innerWidth, window.innerHeight]); useEffect(() => { const debouncedResizeHandler = debounce(() => { setSize([window.innerWidth, window.innerHeight]); }, 100); window.addEventListener('resize', debouncedResizeHandler); return () => { debouncedResizeHandler.cancel(); window.removeEventListener('resize', debouncedResizeHandler); }; }, []); return size; };

Применение отсечения вызовов поможет заметно улучшить производительность.

Следование принципу DRY с помощью пользовательских хуков

Использование пользовательских хуков для отслеживания изменений размера окна обеспечивает чистоту кода и его приятное для восприятия внешнее вид. Переиспользуйте хуки для улучшения структуры кода.

jsx Скопировать код // useWindowSize.js import { useState, useEffect } from 'react'; export default function useWindowSize(){ // ...тот же код, что и выше... } // MyResponsiveComponent.js import useWindowSize from './useWindowSize'; function MyResponsiveComponent() { // ...используйте наш пользовательский хук... }

Соблюдение принципа DRY упрощает поддержку кода.

Сохранение контекста при помощи стрелочных функций

Стрелочные функции помогут сохранить контекст this , когда вы создаёте обработчики событий, избавляя вас от необходимости применять bind :

jsx Скопировать код componentDidMount() { window.addEventListener('resize', this.handleResize); } handleResize = () => { // 'this' корректно привязано, проблем с контекстом не возникнет. };

Благодаря стрелочным функциям поведение this всегда предсказуемо, а код становится более понятным.

Визуализация

Изобразим, как React-компонент реагирует на изменение размера окна браузера, воспользовавшись аналогией с эволюцией:

Окно браузера: 🌐 Стандартный размер ---> 🌐 Увеличенный размер React Компонент: 🐱‍👤 ---> 🐱‍🚀

{класс и хук} **Компонент-класс** с `componentDidUpdate`: 🚪🐱‍👤 → Изменился ли размер? → 🔄 → 🚪🐱‍🚀 **Функциональный компонент** с `useEffect` и `useState`: 🚪🐱‍👤 → Изменился ли размер? → 🪄 → 🚪🐱‍🚀

Так мы можем наглядно представить, как React-компоненты приспосабливаются к изменению размера окна.

Использование методов жизненного цикла React для компонентов-классов

При работе с классами реализуйте методы жизненного цикла для отслеживания изменений размера окна браузера:

jsx Скопировать код class MyResponsiveClassComponent extends React.Component { state = { width: window.innerWidth, height: window.innerHeight, }; componentDidMount() { window.addEventListener('resize', this.handleResize); } componentWillUnmount() { window.removeEventListener('resize', this.handleResize); } handleResize = () => { this.setState({ width: window.innerWidth, height: window.innerHeight, }); }; render() { return <div>Ширина: {this.state.width}, Высота: {this.state.height}</div>; } }

Так мы не только назначаем соответствующие обработчики, но также ухаживаем за ресурсом, освобождая его при размонтировании компонента.

Контроль за побочными эффектами при помощи useEffect

Хук useEffect — отличное средство управления побочными эффектами и предотвращения утечек памяти:

jsx Скопировать код useEffect(() => { // ...настроить обработчик изменения размера... return () => { // Аккуратное очистка — залог успешной работы. window.removeEventListener('resize', resizeHandler); }; }, []);

Освобождение ресурсов вовремя помогает избежать проблем с производительностью и утечкой памяти.

Управление перерисовкой путём изменения состояния

Контролируйте перерисовку компонентов, изменяя их состояние. Используйте setState или forceUpdate для реагирования на изменение размеров окна:

jsx Скопировать код this.setState({ width: window.innerWidth }); // или this.forceUpdate();

Таким путём компонент будет обновлён и отреагирует на последние изменения размеров окна.

Получение данных о размере окна

Для получения текущих размеров окна, используйте свойства window.innerWidth и window.innerHeight :

jsx Скопировать код const width = window.innerWidth; const height = window.innerHeight;

Благодаря этому можно легко реализовать адаптивные решения.

Улучшение кода с помощью CSS-медиа запросов

Дополните логику JavaScript по обработке изменения размеров использованием CSS-медиа запросов. Рассмотрите возможность совместного использования CSS и React для создания максимально адаптивного интерфейса.

Соблюдение приоритета производительности

Не забывайте об учете производительности при обработке изменения размеров. Оптимизируйте работу, применяя метод отсечения вызовов или управление вызовами (throttling).

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