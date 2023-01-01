Разница между React и React Native: синтаксис и формат

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Сравнение вкратце

JS Скопировать код **Основное назначение**: - **React Native**: Построение мобильных приложений для iOS и Android. - **React**: Разработка интерфейсов для веб-страниц. **UI-компоненты**: - **React Native**: `View`, `Text` – специфичны для мобильных платформ. - **React**: `div`, `span` – стандартные веб-элементы. **Стилизация**: - **React Native**: Применяет JavaScript объекты для стилей с помощью `StyleSheet`. - **React**: Использует CSS или инструменты CSS-in-JS. **Навигация**: - **React Native**: Реализуется, например, с помощью библиотеки `react-navigation`. - **React**: Для маршрутизации страниц использует `react-router`. // Пример простого UI-компонента /* В React Native для отображения приветствия необходимо учесть мобильный контекст. P.S.: Здесь никто не считает сообщения 😄 */ **React Native**: <Text>Привет, мобильный мир!</Text> /* В React для создания веб-интерфейсов используются HTML-элементы. P.S.: И здесь вам тёплое приветствие без ограничений! 😉 */ **React**: <p>Привет, веб-мир!</p>

Разложение основной архитектуры

Разработчики технологий

Facebook представил React и React Native, каждый с разными целями: React — это JavaScript библиотека для веб-интерфейсов, которая использует виртуальный DOM для быстрого обновления и отрисовки компонентов. React Native — это фреймворк для мобильных приложений, который компилирует компоненты в элементы нативных платформ, предоставляя функциональность полноценного мобильного приложения.

Мощь JSX

Оба технологических решения используют JSX — синтаксис для внедрения HTML в JavaScript. Он позволяет описывать структуры интерфейса прямо в коде, делая его элегантным и понятным.

Дополнительные достоинства React Native и hot reloading

Взаимодействие нативных и переиспользуемых компонентов

React Native позволяет разрабатывать сложные функции на нативном коде, которые могут взаимодействовать с компонентами на JavaScript. Если реализация чего-либо невозможна с помощью существующего API, то это можно реализовать на нативном уровне.

Горячая перезагрузка

Функциональность горячей перезагрузки позволяет видеть результаты изменений в коде в реальном времени без обязательности полной повторной компиляции и запуска, что значительно экономит время разработки.

Производительность в анализе

Производительность и виртуальный DOM

React работает стремительно благодаря виртуальному DOM, который гарантирует плавную работу даже сложнейших веб-приложений. React Native использует нативные компоненты, что обеспечивает превосходную производительность на мобильных устройствах по сравнению с гибридными приложениями.

Визуализация

Сравнение React и React Native можно представить как двух художников:

Markdown Скопировать код Художник 1 (🎨 React): Рисует фееричные картины для веб-галерей (🌐 браузеры). Художник 2 (🔨 React Native): Создаёт яркие муралы для мобильных выставок (📱 iOS/Android приложения).

Оба обладают одинаковым набором инструментов (компоненты, JSX, управление состоянием), но рабочие пространства у них разные.

Общие компоненты и экономия времени разработки

Переиспользование компонентов и кода

Большую часть кода (до 85%) в React и React Native можно использовать как в мобильной, так и в веб-разработке, что экономит время и облегчает работу команды.

Консистентность кода при интеграции

Универсальные компоненты позволяют разработчикам использовать одни и те же компоненты в веб- и мобильной разработке, обеспечивая единообразный дизайн на всех платформах.

Навигация по экосистеме

Специализированные библиотеки

React и React Native содержат разные библиотеки, каждая из которых решает свои уникальные задачи в области маршрутизации и других аспектов.

Переход с JavaScript и React на React Native

Переход от обычного React к React Native обычно прост для тех, кто уже знаком с JavaScript и React, хотя требует освоения новых аспектов, таких как навигация и управление жестами.

Полезные ресурсы