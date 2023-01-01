Разница между методами substr и substring в JavaScript#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Различие между методами
substring и
substr в JavaScript заключается в восприятии второго аргумента. У
substring он означает конечный индекс (т.е.,
str.substring(1, 3) вернет
oz), в то время как
substr трактует второй аргумент как длину подстроки (
str.substr(1, 3) вернет
ozi). Следует обратить внимание на то, что
substr устарел и его использование в настоящее время не рекомендуется – лучше выбирать в пользу
substring или
slice.
Углубляемся в детали
Вызывая
substring или
substr для извлечения подстроки, необходимо помнить о способе передачи аргументов в эти методы:
substring(startIndex, endIndex)требует двух индексов: начального
startIndex(включительно) и конечного
endIndex(исключительно). Если
startIndexбольше, чем
endIndex, они автоматически меняются местами. Отрицательные значения индексов заменяются на
0.
substr(startIndex, length)принимает индекс начала и длину требуемой подстроки. Если
startIndexотрицательный, то подстрока извлекается с конца строки.
Устаревание – угодило в прошлое
Хотя
substr в свое время служил успешно, в JavaScript наступает новое время. Этот метод, несмотря на поддержку браузерами, сейчас устарел и использование его в современном коде не рекомендуется. Вместо него наиболее предпочтительно использовать
substring или
slice.
Выбор эффективных инструментов для работы со строками
Ваш выбор между различными методами должен зависеть от вашей задачи и особенностей строки:
- Если у вас определены конкретные начальная и конечная позиции в строке, то
substring– ваш выбор.
- Если вам нужно выбрать с конца строки, тогда использование
substrс отрицательными индексами будет уместно.
- Если вы заинтересованы в совместимости кода с различными браузерами, от выбора
substrлучше воздержаться в пользу
slice.
Визуализация
Мы можем визуализировать
substr и
substring как инструменты для извлечения монет (💰) из кошелька:
Копилка (💲): [💰1, 💰2, 💰3, 💰4, 💰5]
substr(start, length) = Берем последовательно
Кошелек после substr(1, 3): [💰2, 💰3, 💰4]
# Начинаем со второй монеты и забираем три подряд!
substring(startIndex, endIndex) = Берем между индексами
Кошелек после substring(1, 4): [💰2, 💰3, 💰4]
# Начинаем со второй монеты и заканчиваем на четвертой (не включая)!
Хотелось бы, чтобы код давал одинаково богатые возможности! 🍀💻
Ловушки и советы – избегаем проблем в коде
Выбор между
substring и
substr может существенно повлиять на читабельность и корректность вашего кода. Вот несколько полезных рекомендаций:
- Применяйте
substrдля эффектного обращения строки 'волшебным реверсом'.
- Будьте особенно внимательны при работе с
substring: обмен индексов может вызвать неочевидные ошибки в коде.
Современные подходы в программировании
Учитывая эффективность пары методов
substring и
slice, а также возможности
slice как такового, последний стал особенно популярен среди разработчиков:
- Нужно работать с отрицательными индексами?
sliceскажет "Без проблем!".
- Необходимо проводить операции не только со строками, но и с массивами?
sliceс удовольствием справится с любой задачей.
Полезные материалы
- String.prototype.substr() – JavaScript | MDN — Детальное описание
substr()и его применения на MDN.
- String.prototype.substring() – JavaScript | MDN — Подробная информация о методе
substring()на MDN.
- javascript – В чем разница между substr и substring? – Stack Overflow — Обсуждение разностей между
substrи
substringна Stack Overflow.
- Методы строк в JavaScript — Обзор методов
substr()и
substring()на W3Schools.
- Строки – Современный учебник JavaScript — Детальный материал о строках, включая
substring(),
substr()и
slice(), на JavaScript.info.
- Разница между substr() и substring() в JavaScript – GeeksforGeeks — Сравнение, данное методам
substr()и
substring(), на GeeksforGeeks.
- Спецификация языка ECMAScript® 2024 — Официальное описание
String.prototype.substring()в спецификации ECMAScript.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер