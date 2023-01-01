Разница между методами substr и substring в JavaScript

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Быстрый ответ

Различие между методами substring и substr в JavaScript заключается в восприятии второго аргумента. У substring он означает конечный индекс (т.е., str.substring(1, 3) вернет oz ), в то время как substr трактует второй аргумент как длину подстроки ( str.substr(1, 3) вернет ozi ). Следует обратить внимание на то, что substr устарел и его использование в настоящее время не рекомендуется – лучше выбирать в пользу substring или slice .

Углубляемся в детали

Вызывая substring или substr для извлечения подстроки, необходимо помнить о способе передачи аргументов в эти методы:

substring(startIndex, endIndex) требует двух индексов: начального startIndex (включительно) и конечного endIndex (исключительно). Если startIndex больше, чем endIndex , они автоматически меняются местами. Отрицательные значения индексов заменяются на 0 . substr(startIndex, length) принимает индекс начала и длину требуемой подстроки. Если startIndex отрицательный, то подстрока извлекается с конца строки.

Устаревание – угодило в прошлое

Хотя substr в свое время служил успешно, в JavaScript наступает новое время. Этот метод, несмотря на поддержку браузерами, сейчас устарел и использование его в современном коде не рекомендуется. Вместо него наиболее предпочтительно использовать substring или slice .

Выбор эффективных инструментов для работы со строками

Ваш выбор между различными методами должен зависеть от вашей задачи и особенностей строки:

Если у вас определены конкретные начальная и конечная позиции в строке, то substring – ваш выбор.

– ваш выбор. Если вам нужно выбрать с конца строки, тогда использование substr с отрицательными индексами будет уместно.

с отрицательными индексами будет уместно. Если вы заинтересованы в совместимости кода с различными браузерами, от выбора substr лучше воздержаться в пользу slice .

Визуализация

Мы можем визуализировать substr и substring как инструменты для извлечения монет (💰) из кошелька:

Markdown Скопировать код Копилка (💲): [💰1, 💰2, 💰3, 💰4, 💰5]

substr(start, length) = Берем последовательно

Markdown Скопировать код Кошелек после substr(1, 3): [💰2, 💰3, 💰4] # Начинаем со второй монеты и забираем три подряд!

substring(startIndex, endIndex) = Берем между индексами

Markdown Скопировать код Кошелек после substring(1, 4): [💰2, 💰3, 💰4] # Начинаем со второй монеты и заканчиваем на четвертой (не включая)!

Хотелось бы, чтобы код давал одинаково богатые возможности! 🍀💻

Ловушки и советы – избегаем проблем в коде

Выбор между substring и substr может существенно повлиять на читабельность и корректность вашего кода. Вот несколько полезных рекомендаций:

Применяйте substr для эффектного обращения строки 'волшебным реверсом'.

для эффектного обращения строки 'волшебным реверсом'. Будьте особенно внимательны при работе с substring : обмен индексов может вызвать неочевидные ошибки в коде.

Современные подходы в программировании

Учитывая эффективность пары методов substring и slice , а также возможности slice как такового, последний стал особенно популярен среди разработчиков:

Нужно работать с отрицательными индексами? slice скажет "Без проблем!".

скажет "Без проблем!". Необходимо проводить операции не только со строками, но и с массивами? slice с удовольствием справится с любой задачей.

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