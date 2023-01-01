Разница между innerText, innerHTML и value в JavaScript

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Быстрый ответ

innerText выводит только текст без HTML-форматирования, идентичный тому, как если бы вы смотрели на страницу.

innerHTML позволяет манипулировать HTML-структурой элементов, включая теги и стили.

value применяется для работы с значениями интерактивных элементов, таких как input, textarea или select.

JS Скопировать код // Работаем с текстом, игнорируя HTML-теги document.querySelector('#elem').innerText = 'Текст'; // Вставляем HTML-код, изменяя структуру страницы document.querySelector('#elem').innerHTML = '<span>HTML</span>'; // Задаем значение для элементов форм, таких как input или select document.querySelector('#input').value = 'Данные';

Детальнее об innerText, innerHTML и value

Понимание свойств innerText , innerHTML и value важно для работы с DOM и взаимодействия с пользователем. Давайте разберемся с их применением подробнее.

innerText – текст "как есть"

innerText фильтрует страницу, скрывая CSS и скрытые элементы. Это то, что пользователь видит на экране, не затрагивая код и стили.

Защита от XSS : надёжный способ вставки чисто текстового контента.

: надёжный способ вставки чисто текстового контента. Извлечение текста: идеально подходит для получения видимого текста на странице.

JS Скопировать код // Получаем только то, что видим console.log(document.querySelector('.styledText').innerText);

innerHTML – гибкость HTML

innerHTML дает полный контроль над HTML-содержимым элемента. Создавайте и изменяйте разметку и дизайн документа на лету.

Динамический контент : позволяет встраивать интерактивные HTML-элементы .

: позволяет встраивать . Безопасность: проявляйте осторожность при внедрении ненадёжного контента, чтобы избежать XSS-атак.

JS Скопировать код // Добавляем HTML-элементы document.querySelector('.content').innerHTML = '<div class="new">Новый элемент</div>';

value – данные форм

value актуален для элементов форм и отражает текущее значение, введенное пользователем в input, select или textarea.

Обработка данных : центральный элемент для сбора и обработки данных формы.

: центральный элемент для сбора и обработки данных формы. Динамичность: значение может изменяться в реальном времени, делая интерфейс отзывчивым.

JS Скопировать код // Значения, введенные пользователем, становятся данными document.querySelector('#username').value = 'user123';

Визуализация

Давайте визуально представим отличия между innerText , innerHTML , и value :

Markdown Скопировать код | Свойство | Визуальная аналогия | |----------------|--------------------------------------------------------| | `innerText` | 🏞️ **Пейзаж** вокруг вас (читаемый текст без лишних деталей) | | `innerHTML` | 🎨 **Картина** пейзажа (HTML-версия текста с тегами и стилями) | | `value` | ✔️ **Список материалов** для рисования (значения в полях форм) |

Представьте, что innerText – это вы, наблюдающий за природой 🏞️. То есть простой пейзаж без излишних деталей.

JS Скопировать код element.innerText; // "Привет, мир!"

При использовании innerHTML вы взгляните на художественное полотно 🎨, где каждая деталь пейзажа передана с помощью HTML.

JS Скопировать код element.innerHTML; // "<p>Привет, <strong>мир!</strong></p>"

value – это как список необходимых для рисования материалов ✔️, перечень того, что вы планируете воспроизвести на холсте.

JS Скопировать код element.value; // "Пользовательский ввод"

В конечном итоге,

innerText показывает то, что видно .

показывает . innerHTML раскрывает то, как это представлено в HTML .

раскрывает . value – это введенные данные, подобные секретным кодам.

Нюансы и особенности

Погружение в "скрытый мир" с innerText

innerText учитывает CSS-правила, и если элемент скрыт через display: none , он не попадет в вывод innerText .

JS Скопировать код hiddenElement.style.display = 'none'; console.log(hiddenElement.innerText); // Результат: '', т.к. невидимый элемент не отображается!

Создание структур через innerHTML

innerHTML позволяет работать со сложными HTML-структурами, предоставляя вам инструменты для создания богатых интерфейсов.

JS Скопировать код const markup = `<ul>${items.map(item => `<li>${item}</li>`).join('')}</ul>`; listContainer.innerHTML = markup; // Создали всю цепочку маркированных списков!

Стабильный value

value обеспечивает постоянный доступ к данным пользователя, независимо от состояния интерфейса, что делает его идеальным для управления формами и проверки данных.

JS Скопировать код const userData = { username: document.querySelector('#username').value, // JamesBond007 email: document.querySelector('#email').value // 007@mi6.gov };

Бережное использование innerHTML с целью производительности

Частое использование innerHTML может быть затратным из-за перерисовки содержимого. Вместо этого используйте DOM-методы, такие как createElement и appendChild .

JS Скопировать код const newElement = document.createElement('p'); newElement.textContent = 'Медленно, но верно побеждаем в гонке за рендеринг!'; document.body.appendChild(newElement);

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