Разница между array.size() и array.length в JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для определения количества элементов в массиве используйте .length :

JS Скопировать код let myArray = ['a', 'b', 'c']; console.log(myArray.length); // в выводе консоли получим: "3"

Важно отметить, что в JavaScript не предусмотрена Array.size() . Попытка её использования приведет к ошибкам. Теперь давайте подробнее разберёмся в этой теме.

Истинное значение

Особенности свойства length

Свойство .length отражает размер массива. Вот как оно функционирует:

Подсчёт всего : .length рассчитывает все элементы, даже если они undefined или содержатся в пустых слотах.

: рассчитывает все элементы, даже если они или содержатся в пустых слотах. Начало счета с нуля : в JavaScript индексы начинаются с нуля, поэтому значение .length всегда на единицу больше последнего индекса.

: в JavaScript индексы начинаются с нуля, поэтому значение всегда на единицу больше последнего индекса. Использование целочисленных индексов: принято, что в массивах JavaScript используются целочисленные индексы.

Причины отсутствия Array.size()

Array.size() не входит в стандартную библиотеку JavaScript:

Функция не предусмотрена : в языке JavaScript функция Array.size() никак не задействована.

: в языке JavaScript функция никак не задействована. Смешение с jQuery: возможно, некоторые разработчики перепутали её с методом .size() из библиотеки jQuery, который устарел и заменён на .length .

Методы size в различных библиотеках

Иногда библиотеки предоставляют свои реализации метода size :

Underscore.js и Lodash : эти библиотеки предлагают метод .size() , который взаимодействует с объектами и массивами.

: эти библиотеки предлагают метод , который взаимодействует с объектами и массивами. Пользовательские объекты: Если вы работаете не с массивами, а с другими коллекциями, то можете реализовать свой метод .size для удобства.

Свойства length и size под лупой

Рассмотрим концепции length и size в разных контекстах:

Свойство length у функции : У функций length показывает число ожидаемых аргументов.

: У функций показывает число ожидаемых аргументов. Объем памяти: Ни .length , ни методы size не предоставляют информацию об объёме памяти, который занимает массив.

Визуализация

Вот так можно представить разницу между Array.size() и Array.length :

Markdown Скопировать код 📏 Array.size() // Это как попытка схватиться за несуществующую вещь. 🚫 Ошибка: Array.size не является функцией.

Markdown Скопировать код ✋ Array.length // Это надёжный и прозрачный способ определить количество элементов в массиве. 🔢 Отражает общую длину массива.

Пример ниже наглядно демонстрирует работу .length :

JS Скопировать код const fruits = ['🍎', '🍌', '🍇', '🍊']; console.log(fruits.length); // Выведет: 4

За пределами массивов: подсчёт элементов коллекций

В случае работы с объектами или структурами, схожими с массивами:

Используйте Object.keys() или Object.getOwnPropertyNames() , чтобы извлечь их ключи и подсчитать их количество.

или , чтобы извлечь их ключи и подсчитать их количество. Не забывайте конвертировать в массивы объекты, которые похожи на них (например, arguments , NodeList), для возможности использования .length .

Особенности работы с length

Вот что следует знать о работе со свойством .length и его особенностях:

Разреженные массивы : .length может оказаться некорректным, если в массиве есть "дыры".

: может оказаться некорректным, если в массиве есть "дыры". Нецелочисленные индексы : Добавление свойств с нецелочисленными ключами не влияет на .length .

: Добавление свойств с нецелочисленными ключами не влияет на . Автоматические корректировки: замена .length меньшим значением удаляет элементы, а замена большим создаёт пустые слоты.

Рекомендации по использованию length и size

Полезные советы:

Отдавайте предпочтение .length при работе с массивами JavaScript, так как это обеспечивает совместимость кода.

при работе с массивами JavaScript, так как это обеспечивает совместимость кода. Если вы используете библиотеки, следуйте их правилам кодирования.

Для собственных коллекций можно использовать count или size , если это уместно.

Полезные материалы