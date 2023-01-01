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Разница между array.size() и array.length в JavaScript
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Разница между array.size() и array.length в JavaScript

#Основы JavaScript  #Синтаксис и типы данных  #Массивы и методы  
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Быстрый ответ

Для определения количества элементов в массиве используйте .length:

JS
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let myArray = ['a', 'b', 'c'];
console.log(myArray.length); // в выводе консоли получим: "3"

Важно отметить, что в JavaScript не предусмотрена Array.size(). Попытка её использования приведет к ошибкам. Теперь давайте подробнее разберёмся в этой теме.

Пошаговый план для смены профессии

Истинное значение

Особенности свойства length

Свойство .length отражает размер массива. Вот как оно функционирует:

  • Подсчёт всего: .length рассчитывает все элементы, даже если они undefined или содержатся в пустых слотах.
  • Начало счета с нуля: в JavaScript индексы начинаются с нуля, поэтому значение .length всегда на единицу больше последнего индекса.
  • Использование целочисленных индексов: принято, что в массивах JavaScript используются целочисленные индексы.

Причины отсутствия Array.size()

Array.size() не входит в стандартную библиотеку JavaScript:

  • Функция не предусмотрена: в языке JavaScript функция Array.size() никак не задействована.
  • Смешение с jQuery: возможно, некоторые разработчики перепутали её с методом .size() из библиотеки jQuery, который устарел и заменён на .length.

Методы size в различных библиотеках

Иногда библиотеки предоставляют свои реализации метода size:

  • Underscore.js и Lodash: эти библиотеки предлагают метод .size(), который взаимодействует с объектами и массивами.
  • Пользовательские объекты: Если вы работаете не с массивами, а с другими коллекциями, то можете реализовать свой метод .size для удобства.

Свойства length и size под лупой

Рассмотрим концепции length и size в разных контекстах:

  • Свойство length у функции: У функций length показывает число ожидаемых аргументов.
  • Объем памяти: Ни .length, ни методы size не предоставляют информацию об объёме памяти, который занимает массив.

Визуализация

Вот так можно представить разницу между Array.size() и Array.length:

Markdown
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📏 Array.size() // Это как попытка схватиться за несуществующую вещь.
🚫 Ошибка: Array.size не является функцией.
Markdown
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✋ Array.length // Это надёжный и прозрачный способ определить количество элементов в массиве.
🔢 Отражает общую длину массива.

Пример ниже наглядно демонстрирует работу .length:

JS
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const fruits = ['🍎', '🍌', '🍇', '🍊'];
console.log(fruits.length); // Выведет: 4

За пределами массивов: подсчёт элементов коллекций

В случае работы с объектами или структурами, схожими с массивами:

  • Используйте Object.keys() или Object.getOwnPropertyNames(), чтобы извлечь их ключи и подсчитать их количество.
  • Не забывайте конвертировать в массивы объекты, которые похожи на них (например, arguments, NodeList), для возможности использования .length.

Особенности работы с length

Вот что следует знать о работе со свойством .length и его особенностях:

  • Разреженные массивы: .length может оказаться некорректным, если в массиве есть "дыры".
  • Нецелочисленные индексы: Добавление свойств с нецелочисленными ключами не влияет на .length.
  • Автоматические корректировки: замена .length меньшим значением удаляет элементы, а замена большим создаёт пустые слоты.

Рекомендации по использованию length и size

Полезные советы:

  • Отдавайте предпочтение .length при работе с массивами JavaScript, так как это обеспечивает совместимость кода.
  • Если вы используете библиотеки, следуйте их правилам кодирования.
  • Для собственных коллекций можно использовать count или size, если это уместно.

Полезные материалы

  1. Array: length – MDN — подробно о свойстве length.
  2. Создание массива, заполненного нулями, в JavaScript – Stack Overflow — обсуждение эффективного создания массивов.
  3. Спецификация ECMA-262 6th Edition — стандарт ECMAScript 2015.
  4. Как клонировать массив в ES6 с использованием .length | SamanthaMing.com
  5. Методы массива – javascript.info — информация о методах массивов.
  6. Свойство length массива в JavaScript – GeeksforGeeks — подробно для профессионалов.
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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