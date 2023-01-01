Разница между array.size() и array.length в JavaScript#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Массивы и методы
Быстрый ответ
Для определения количества элементов в массиве используйте
.length:
let myArray = ['a', 'b', 'c'];
console.log(myArray.length); // в выводе консоли получим: "3"
Важно отметить, что в JavaScript не предусмотрена
Array.size(). Попытка её использования приведет к ошибкам. Теперь давайте подробнее разберёмся в этой теме.
Истинное значение
Особенности свойства
length
Свойство
.length отражает размер массива. Вот как оно функционирует:
- Подсчёт всего:
.lengthрассчитывает все элементы, даже если они
undefinedили содержатся в пустых слотах.
- Начало счета с нуля: в JavaScript индексы начинаются с нуля, поэтому значение
.lengthвсегда на единицу больше последнего индекса.
- Использование целочисленных индексов: принято, что в массивах JavaScript используются целочисленные индексы.
Причины отсутствия
Array.size()
Array.size() не входит в стандартную библиотеку JavaScript:
- Функция не предусмотрена: в языке JavaScript функция
Array.size()никак не задействована.
- Смешение с jQuery: возможно, некоторые разработчики перепутали её с методом
.size()из библиотеки jQuery, который устарел и заменён на
.length.
Методы
size в различных библиотеках
Иногда библиотеки предоставляют свои реализации метода
size:
- Underscore.js и Lodash: эти библиотеки предлагают метод
.size(), который взаимодействует с объектами и массивами.
- Пользовательские объекты: Если вы работаете не с массивами, а с другими коллекциями, то можете реализовать свой метод
.sizeдля удобства.
Свойства
length и
size под лупой
Рассмотрим концепции
length и
size в разных контекстах:
- Свойство
lengthу функции: У функций
lengthпоказывает число ожидаемых аргументов.
- Объем памяти: Ни
.length, ни методы
sizeне предоставляют информацию об объёме памяти, который занимает массив.
Визуализация
Вот так можно представить разницу между
Array.size() и
Array.length:
📏 Array.size() // Это как попытка схватиться за несуществующую вещь.
🚫 Ошибка: Array.size не является функцией.
✋ Array.length // Это надёжный и прозрачный способ определить количество элементов в массиве.
🔢 Отражает общую длину массива.
Пример ниже наглядно демонстрирует работу
.length:
const fruits = ['🍎', '🍌', '🍇', '🍊'];
console.log(fruits.length); // Выведет: 4
За пределами массивов: подсчёт элементов коллекций
В случае работы с объектами или структурами, схожими с массивами:
- Используйте
Object.keys()или
Object.getOwnPropertyNames(), чтобы извлечь их ключи и подсчитать их количество.
- Не забывайте конвертировать в массивы объекты, которые похожи на них (например,
arguments, NodeList), для возможности использования
.length.
Особенности работы с
length
Вот что следует знать о работе со свойством
.length и его особенностях:
- Разреженные массивы:
.lengthможет оказаться некорректным, если в массиве есть "дыры".
- Нецелочисленные индексы: Добавление свойств с нецелочисленными ключами не влияет на
.length.
- Автоматические корректировки: замена
.lengthменьшим значением удаляет элементы, а замена большим создаёт пустые слоты.
Рекомендации по использованию
length и
size
Полезные советы:
- Отдавайте предпочтение
.lengthпри работе с массивами JavaScript, так как это обеспечивает совместимость кода.
- Если вы используете библиотеки, следуйте их правилам кодирования.
- Для собственных коллекций можно использовать
countили
size, если это уместно.
Полезные материалы
- Array: length – MDN — подробно о свойстве
length.
- Создание массива, заполненного нулями, в JavaScript – Stack Overflow — обсуждение эффективного создания массивов.
- Спецификация ECMA-262 6th Edition — стандарт ECMAScript 2015.
- Как клонировать массив в ES6 с использованием
.length| SamanthaMing.com
- Методы массива – javascript.info — информация о методах массивов.
- Свойство length массива в JavaScript – GeeksforGeeks — подробно для профессионалов.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик