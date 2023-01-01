Разница методов splice и slice в JavaScript: когда использовать

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Быстрый ответ

Метод .splice() выполняет модификацию исходного массива, позволяя удалять, добавлять или заменять элементы. Вот пример:

JS Скопировать код let nums = [1, 2, 3, 4]; nums.splice(2, 1, 'a'); // На позиции с индексом 2 произошло удаление элемента 3, а на его место была вставлена 'a' // теперь nums выглядит так: [1, 2, 'a', 4]

С другой стороны, .slice() создаёт новый массив, содержащий определённый диапазон элементов исходного массива, не производя над ним изменений. Приведём пример:

JS Скопировать код let nums = [1, 2, 3, 4]; let newNums = nums.slice(1, 3); // Осуществили выборку элементов с индекса 1 до индекса 3 (последний не входит в диапазон) // Таким образом, новый массив newNums включает в себя элементы [2, 3], при этом nums сохраняет свою первоначальную форму

Механизм работы

Описание параметров

Метод .splice() принимает параметры start , deleteCount (необязательный) и элементы, которые необходимо добавить (также необязательный параметр). Для .slice() параметры start и end (необязательный) определяют начальную и конечную точки выборки элементов. При этом следует помнить, что end в этом контексте не включается.

Применяйте splice для удаления элементов: array.splice(start, deleteCount)

для удаления элементов: Используйте splice для добавления новых элементов, не производя удаления существующих: array.splice(start, 0, newItem1, newItem2, ...)

для добавления новых элементов, не производя удаления существующих: Для создания копии участка массива подойдёт slice : array.slice(start, end)

Обратите внимание: параметр deleteCount в методе splice означает количество элементов для удаления, а не конечный индекс.

Практические советы

Выбор метода определяется поставленной задачей:

Хотите создать копию массива, оставив исходный массив нетронутым? Отлично подойдёт .slice() .

. Необходимо удалить ненужные элементы или вставить новые? Тогда выбор за .splice() .

Профессиональным подходом будет проверка исходного массива после применения этих методов для предотвращения возможных сюрпризов.

Как избежать типичных ошибок

Не путайте deleteCount у splice c end index у slice . Помните, что splice производит как добавление элементов, так и их удаление. Запомните, что slice создаёт копии объектов, оставляя исходные объекты в неизменном виде.

Для контроля корректности работы методов рекомендуется использовать console.log .

Визуализация

Демонстрация работы методов splice и slice в контексте времени:

Markdown Скопировать код Поток времени : [🕒, 🕕, 🕙, 🕛, 🕒, 🕕, 🕙]

Модификация истории ( splice ): производится изменение событий:

JS Скопировать код timeStream.splice(3, 2); // 🕛 и следующий 🕒 были изъяты из временной шкалы!

Markdown Скопировать код Поток времени : [🕒, 🕕, 🕙, 🕕, 🕙]

Сохранение событий ( slice ): фиксация момента без привнесения изменений:

JS Скопировать код let snapshot = timeStream.slice(1, 4); // Создан "снимок" времени от 🕕 до 🕛

Markdown Скопировать код Моментальный снимок: [🕕, 🕙, 🕛]

Если с помощью splice производится коррекция истории, то slice предоставляет возможность наблюдения без вмешательства.

Разбор компонентов

Удаление и добавление: ваш сценарий

Выбор метода зависит от ваших потребностей:

Удаление элементов : splice поможет "проститься" с нежелательными элементами.

: поможет "проститься" с нежелательными элементами. Добавление элементов : splice будет полезен для "приема на борт" новых элементов на любую позицию.

: будет полезен для "приема на борт" новых элементов на любую позицию. Копирование участков: если нужно зафиксировать какую-то часть событий, используйте slice .

От теории к практике

Рассмотрим в контексте склада: нужно списать товар, который никому не нужен – используйте splice . Прибыла новая партия товара – splice снова пригодится для добавления товара на склад. Хотите провести инвентуризацию без лишнего шума? Используйте slice .

Баланс производительности

Не забывайте:

splice может потребовать дополнительной памяти из-за внесенных изменений в массив.

может потребовать из-за внесенных изменений в массив. slice , оперируя клонированием, часто демонстрирует лучшую производительность, так как не затрагивает оригинальный массив.

Учёт этих аспектов поможет оптимизировать ваш подход к написанию кода.

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