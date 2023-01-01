Разница методов splice и slice в JavaScript: когда использовать#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Массивы и методы
Быстрый ответ
Метод
.splice() выполняет модификацию исходного массива, позволяя удалять, добавлять или заменять элементы. Вот пример:
let nums = [1, 2, 3, 4];
nums.splice(2, 1, 'a'); // На позиции с индексом 2 произошло удаление элемента 3, а на его место была вставлена 'a'
// теперь nums выглядит так: [1, 2, 'a', 4]
С другой стороны,
.slice() создаёт новый массив, содержащий определённый диапазон элементов исходного массива, не производя над ним изменений. Приведём пример:
let nums = [1, 2, 3, 4];
let newNums = nums.slice(1, 3); // Осуществили выборку элементов с индекса 1 до индекса 3 (последний не входит в диапазон)
// Таким образом, новый массив newNums включает в себя элементы [2, 3], при этом nums сохраняет свою первоначальную форму
Механизм работы
Описание параметров
Метод
.splice() принимает параметры
start,
deleteCount (необязательный) и элементы, которые необходимо добавить (также необязательный параметр). Для
.slice() параметры
start и
end (необязательный) определяют начальную и конечную точки выборки элементов. При этом следует помнить, что
end в этом контексте не включается.
- Применяйте
spliceдля удаления элементов:
array.splice(start, deleteCount)
- Используйте
spliceдля добавления новых элементов, не производя удаления существующих:
array.splice(start, 0, newItem1, newItem2, ...)
- Для создания копии участка массива подойдёт
slice:
array.slice(start, end)
Обратите внимание: параметр
deleteCount в методе
splice означает количество элементов для удаления, а не конечный индекс.
Практические советы
Выбор метода определяется поставленной задачей:
- Хотите создать копию массива, оставив исходный массив нетронутым? Отлично подойдёт
.slice().
- Необходимо удалить ненужные элементы или вставить новые? Тогда выбор за
.splice().
Профессиональным подходом будет проверка исходного массива после применения этих методов для предотвращения возможных сюрпризов.
Как избежать типичных ошибок
- Не путайте
deleteCountу
splicec
end indexу
slice.
- Помните, что
spliceпроизводит как добавление элементов, так и их удаление.
- Запомните, что
sliceсоздаёт копии объектов, оставляя исходные объекты в неизменном виде.
Для контроля корректности работы методов рекомендуется использовать
console.log.
Визуализация
Демонстрация работы методов
splice и
slice в контексте времени:
Поток времени : [🕒, 🕕, 🕙, 🕛, 🕒, 🕕, 🕙]
Модификация истории (
splice): производится изменение событий:
timeStream.splice(3, 2); // 🕛 и следующий 🕒 были изъяты из временной шкалы!
Поток времени : [🕒, 🕕, 🕙, 🕕, 🕙]
Сохранение событий (
slice): фиксация момента без привнесения изменений:
let snapshot = timeStream.slice(1, 4); // Создан "снимок" времени от 🕕 до 🕛
Моментальный снимок: [🕕, 🕙, 🕛]
Если с помощью
splice производится коррекция истории, то
slice предоставляет возможность наблюдения без вмешательства.
Разбор компонентов
Удаление и добавление: ваш сценарий
Выбор метода зависит от ваших потребностей:
- Удаление элементов:
spliceпоможет "проститься" с нежелательными элементами.
- Добавление элементов:
spliceбудет полезен для "приема на борт" новых элементов на любую позицию.
- Копирование участков: если нужно зафиксировать какую-то часть событий, используйте
slice.
От теории к практике
Рассмотрим в контексте склада: нужно списать товар, который никому не нужен – используйте
splice. Прибыла новая партия товара –
splice снова пригодится для добавления товара на склад. Хотите провести инвентуризацию без лишнего шума? Используйте
slice.
Баланс производительности
Не забывайте:
spliceможет потребовать дополнительной памяти из-за внесенных изменений в массив.
slice, оперируя клонированием, часто демонстрирует лучшую производительность, так как не затрагивает оригинальный массив.
Учёт этих аспектов поможет оптимизировать ваш подход к написанию кода.
Полезные материалы
- Array.prototype.splice() – JavaScript | MDN — подробное освещение работы метода
splice().
- Array.prototype.slice() – JavaScript | MDN — всё, что вам нужно знать о
slice().
- Как использовать методы массива в JavaScript: Методы-мутаторы | DigitalOcean — обзор методов-мутаторов массива, включая
splice().
- JavaScript Slice vs Splice – Medium — сравнение методов
slice()и
splice().
- Методы массива JavaScript: Splice() против Slice() – YouTube — наглядное видео, объясняющее различия между методами
slice()и
splice().
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик