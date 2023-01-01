Разница и взаимодействие client-side и server-side кода#Веб-разработка #Основы JavaScript #Node.js
Быстрый ответ
Главное отличие между клиентской и серверной разработкой заключается в месте их исполнения:
- Клиентская разработка заключается в работе с скриптовыми языками, например, JavaScript, которые выполняются непосредственно в браузере пользователя. Целью этого является создание динамического интерфейса и обеспечение общения с пользователем.
// Проверка данных, введенных пользователем. Это элемент клиентского взаимодействия.
document.getElementById('submit').onclick = () => {
if (!document.getElementById('name').value) {
alert('Уважаемый пользователь, даже у Волдеморта есть имя!');
return false;
}
};
- Серверная разработка, с другой стороны, включает в себя серверные языки программирования, такие как Node.js, отвечающие за обработку данных и реализацию бизнес-логики.
// Отправка и обработка данных. Это происходит на сервере.
app.post('/submit', (req, res) => {
if (!req.body.name) {
res.status(400).send('Имя так же важно, как и кофе для программиста!');
return;
}
// В этот момент в дело вступают базы данных.
});
В двух словах говоря, клиентская сторона — это та, которую видят пользователи и взаимодействуют с ней, а серверная — это своего рода закулисье, где происходит управление данными.
Погружение в детали: исполнение и взаимодействие с каждой стороны
Сфера применения: Клиентская в сравнении с серверной
Код клиентской части исполняется в браузере пользователя, обеспечивая интерактивность с веб-приложением, обновление интерфейса и динамические изменения контента без перезагрузки страницы. В то же время серверный код работает на сервере, выполняя роль в обработке запросов, операциях с базой данных, файлами и аутентификации.
Отслеживание определённого состояния пользователя: задача сервера
Серверные программы необходимы для установления связей между входящими запросами и данными пользователя, так как HTTP-протокол по определению не предусматривает хранение состояний и сессий.
// Получаем данные о сессии пользователя со стороны клиента
$.ajax({
url: '/getSessionData',
success: function (data) {
console.log('Получены данные сессии: ', data);
}
});
// Сервер управляет данными сессии
session_start();
$_SESSION['user_data'] = $user_data;
Взаимодействие клиент-сервер: AJAX в действии
Клиентская сторона для улучшения общения с пользователем может использовать асинхронные запросы через AJAX или Fetch API, что позволяет обмениваться данными с сервером без необходимости перезагрузки страницы.
// Использование Fetch API на стороне клиента для отправки данных без перезагрузки страницы.
fetch('/submit-form', {
method: 'POST',
body: JSON.stringify(formData),
headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
})
.then(response => response.json())
.then(data => console.log('Данные, полученные с сервера: ', data))
.catch(error => console.error("Возникла ошибка: ", error));
Визуализация
Давайте представим клиентскую и серверную разработку, используя аналогию с рестораном:
| Кухня (Серверная сторона) | Зал (Клиентская сторона) |
|:--------------------------|:--------------------------|
Представим, что сделали заказ:
| Ваш Заказ (Запрос) -> |
- Кухня (серверная сторона) готовит блюдо.
- Официант (клиентская сторона) подает блюдо на стол.
И вот как это работает:
| Заказ Обработан -> | Блюдо Подано |
Сервер готовит блюдо, укладывая все ингредиенты на тарелку. Клиент отвечает за представление блюда, взаимодействие с посетителем и за их удовлетворение.
Конфиденциальные операции и управление файлами: область серверной стороны
Конфиденциальность операций
Ключевые операции, такие как обработка файлов и обеспечение безопасности, должны производиться на серверной стороне для защиты от несанкционированного доступа. Управление правами доступа, создание файлов или подключение к базам данных – это те преимущества, которыми обладает сервер.
<?php
// У сервера есть права на запись в файлы. Вот это сила!
$file = fopen('secure-data.txt', 'w');
fwrite($file, 'Очень секретные данные');
fclose($file);
?>
Разделение зон ответственности в целях безопасности
Несмотря на возможность валидации на клиентской стороне, крайне важно повторять её на сервере для исключения возможности манипуляций. Ведь код на стороне клиента может быть изменён, а доступ к серверу остается недоступным.
// Серверная валидация данных, потому что не все, что блестит, является золотом
if (empty($_POST["name"])) {
// Имени нет
die("Имя обязательно. Путь к успеху потерян в коде.");
}
Производительность и простота обслуживания
Быстрая загрузка страниц: благодаря клиентской стороне
С помощью логики на стороне клиента можно снизить нагрузку на сервер, сократив время его ответа и количество передаваемых данных, что благоприятно сказывается на скорости загрузки страниц.
Разделение кода – ключ к успеху
Четкое разделение обязанностей между клиентом и сервером упрощает поддержку, обеспечивает масштабируемость и ускоряет разработку при помощи фреймворков и библиотек.
Полезные материалы
- Введение в веб-API — подробное руководство по клиентским веб-API.
- Серверное скриптование – Википедия — компактный обзор особенностей серверного скриптования.
- Node.js — Введение в Node.js — руководство по началу работы с Node.js в серверной разработке.
- Что такое DOM? Значение модели объекта документа в JavaScript — объяснения о модели объекта документа в JavaScript.
- Учебник | DigitalOcean — руководство для новичков по использованию AJAX в JavaScript.
- Установка Express — инструкция по быстрой настройке Express.js для разработки API на Node.js.
- HTTP | MDN — детальный анализ протокола HTTP, ключевого элемента клиент-серверного общения.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик