Разница и взаимодействие client-side и server-side кода

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Главное отличие между клиентской и серверной разработкой заключается в месте их исполнения:

Клиентская разработка заключается в работе с скриптовыми языками, например, JavaScript, которые выполняются непосредственно в браузере пользователя. Целью этого является создание динамического интерфейса и обеспечение общения с пользователем.

JS Скопировать код // Проверка данных, введенных пользователем. Это элемент клиентского взаимодействия. document.getElementById('submit').onclick = () => { if (!document.getElementById('name').value) { alert('Уважаемый пользователь, даже у Волдеморта есть имя!'); return false; } };

Серверная разработка, с другой стороны, включает в себя серверные языки программирования, такие как Node.js, отвечающие за обработку данных и реализацию бизнес-логики.

JS Скопировать код // Отправка и обработка данных. Это происходит на сервере. app.post('/submit', (req, res) => { if (!req.body.name) { res.status(400).send('Имя так же важно, как и кофе для программиста!'); return; } // В этот момент в дело вступают базы данных. });

В двух словах говоря, клиентская сторона — это та, которую видят пользователи и взаимодействуют с ней, а серверная — это своего рода закулисье, где происходит управление данными.

Погружение в детали: исполнение и взаимодействие с каждой стороны

Сфера применения: Клиентская в сравнении с серверной

Код клиентской части исполняется в браузере пользователя, обеспечивая интерактивность с веб-приложением, обновление интерфейса и динамические изменения контента без перезагрузки страницы. В то же время серверный код работает на сервере, выполняя роль в обработке запросов, операциях с базой данных, файлами и аутентификации.

Отслеживание определённого состояния пользователя: задача сервера

Серверные программы необходимы для установления связей между входящими запросами и данными пользователя, так как HTTP-протокол по определению не предусматривает хранение состояний и сессий.

JS Скопировать код // Получаем данные о сессии пользователя со стороны клиента $.ajax({ url: '/getSessionData', success: function (data) { console.log('Получены данные сессии: ', data); } });

php Скопировать код // Сервер управляет данными сессии session_start(); $_SESSION['user_data'] = $user_data;

Взаимодействие клиент-сервер: AJAX в действии

Клиентская сторона для улучшения общения с пользователем может использовать асинхронные запросы через AJAX или Fetch API, что позволяет обмениваться данными с сервером без необходимости перезагрузки страницы.

JS Скопировать код // Использование Fetch API на стороне клиента для отправки данных без перезагрузки страницы. fetch('/submit-form', { method: 'POST', body: JSON.stringify(formData), headers: { 'Content-Type': 'application/json' } }) .then(response => response.json()) .then(data => console.log('Данные, полученные с сервера: ', data)) .catch(error => console.error("Возникла ошибка: ", error));

Визуализация

Давайте представим клиентскую и серверную разработку, используя аналогию с рестораном:

Markdown Скопировать код | Кухня (Серверная сторона) | Зал (Клиентская сторона) | |:--------------------------|:--------------------------|

Представим, что сделали заказ:

Markdown Скопировать код | Ваш Заказ (Запрос) -> |

Кухня (серверная сторона) готовит блюдо. Официант (клиентская сторона) подает блюдо на стол.

И вот как это работает:

Markdown Скопировать код | Заказ Обработан -> | Блюдо Подано |

Сервер готовит блюдо, укладывая все ингредиенты на тарелку. Клиент отвечает за представление блюда, взаимодействие с посетителем и за их удовлетворение.

Конфиденциальные операции и управление файлами: область серверной стороны

Конфиденциальность операций

Ключевые операции, такие как обработка файлов и обеспечение безопасности, должны производиться на серверной стороне для защиты от несанкционированного доступа. Управление правами доступа, создание файлов или подключение к базам данных – это те преимущества, которыми обладает сервер.

php Скопировать код <?php // У сервера есть права на запись в файлы. Вот это сила! $file = fopen('secure-data.txt', 'w'); fwrite($file, 'Очень секретные данные'); fclose($file); ?>

Разделение зон ответственности в целях безопасности

Несмотря на возможность валидации на клиентской стороне, крайне важно повторять её на сервере для исключения возможности манипуляций. Ведь код на стороне клиента может быть изменён, а доступ к серверу остается недоступным.

php Скопировать код // Серверная валидация данных, потому что не все, что блестит, является золотом if (empty($_POST["name"])) { // Имени нет die("Имя обязательно. Путь к успеху потерян в коде."); }

Производительность и простота обслуживания

Быстрая загрузка страниц: благодаря клиентской стороне

С помощью логики на стороне клиента можно снизить нагрузку на сервер, сократив время его ответа и количество передаваемых данных, что благоприятно сказывается на скорости загрузки страниц.

Разделение кода – ключ к успеху

Четкое разделение обязанностей между клиентом и сервером упрощает поддержку, обеспечивает масштабируемость и ускоряет разработку при помощи фреймворков и библиотек.

Полезные материалы