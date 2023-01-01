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Разница и применение .append(), .prepend(), .after(), .before() в jQuery
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Разница и применение .append(), .prepend(), .after(), .before() в jQuery

#Веб-разработка  #Работа с DOM  #jQuery  
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Быстрый ответ

Вот как осуществить вставку содержимого в DOM с использованием jQuery:

  • .append(): Метод помещает элементы в конец и внутрь целевого элемента:

    JS
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    $('#target').append('<span>End</span>'); // Элемент добавится последним.

  • .prepend(): Метод позволяет вставить содержимое в начало выбранного элемента:

    JS
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    $('#target').prepend('<span>Start</span>'); // Элемент окажется на первом месте.

  • .after(): Метод добавляет новый узел сразу после выбранного элемента:

    JS
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    $('#target').after('<span>Follow</span>'); // Элемент появится непосредственно после целевого.

  • .before(): Метод размещает элементы непосредственно перед выбранным элементом:

    JS
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    $('#target').before('<span>Before</span>'); // Элемент будет расположен перед целевым.

Выберите подходящий под ваши задачи инструмент и подставьте содержимое в соответствующем порядке.

Пошаговый план для смены профессии

Когда и какой метод лучше использовать?

Методы добавления элементов к родительскому контейнеру (.append()/.prepend())

Собираетесь создать список или добавить новые поля? Используйте эти методы:

  • .append(): Этот метод отлично подходит для добавления нового элемента в конец списка.
  • .prepend(): Используйте его, когда новый элемент должен быть размещён первым в списке.

Вставка элементов между соседями (.after()/.before())

Хотите подправить расположение или порядок элементов?

  • .after(): Добавляет содержимое сразу после выбранного элемента.
  • .before(): Помещает новое содержимое прямо перед выбранным элементом.

Выбор интуитивного синтаксиса (.appendTo()/.prependTo())

Если вы предпочитаете другой порядок слов в конструкции, воспользуйтесь следующими методами:

  • .appendTo(): Перемещает выбранный узел внутрь указанного элемента.

    JS
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    $('<span>End</span>').appendTo('#target'); // Элемент будет добавлен в конец указанной цели.

  • .prependTo(): Позволяет вставить выбранный элемент в начале указанной цели.

    JS
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    $('<span>Start</span>').prependTo('#target'); // Элемент будет расположен в начале у целевого элемента.

Что надо знать для успешной работы и лучших практик

Повышение производительности: Обьединяйте свои изменения

Манипуляции с DOM могут быть ресурсоемкими в плане производительности.

Чтобы оптимизировать работу, старайтесь отключать родительский узел, обновлять его содержимое и потом включать его обратно. Это подобно тому, как при остановке машины для ремонта легче провести все необходимые работы, чем пытаться что-то исправить на ходу.

Безопасность: Предотвращайте XSS

При вставке пользовательского ввода напрямую, убедитесь в его безопасности. Всегда осуществляйте очистку и форматирование данных. Например, никогда не давайте тегам <script>, введенным пользователем, исполняться. Будьте бдительны и всегда используйте санитайзинг!

Обеспечение селекторов: Уникальность ID и специфичность классов

Если у вас несколько целей, помните, что ID должны быть уникальными, как отпечатки пальцев.

Также будьте осторожны: использование тегов и классов в селекторах может затронуть больше элементов, чем вам необходимо. Убедитесь, что вы выбираете именно те элементы, которые нужны.

Визуализация

Иллюстрируем работу HTML и DOM-манипуляций:

Markdown
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<div id="grandma"> 👵 .before() 👴 // Бабушка стоит перед дедушкой
<ul id="parent">  
  <li class="child">👩‍👩‍👦 .prepend() 👨 // Мама добавляет младшего перед дочерью
  <li class="child">👩‍👩‍👦 .append() 👧 // Папа добавляет старшую после сына
</ul>  
</div>  
<p id="dad">👨 .after() 🐶 // Собака идет после папы</p>

Это действительно просто и наглядно. Работа с HTML в jQuery напоминает организацию семейного фото – такая же сложность, но гораздо более приятная!

Углубленный разбор: Практическое использование каждой функции

Интерактивный контент

При добавлении модальных окон или уведомлений:

  • Модальное окно нужно вставлять в конец body используя .append().
  • Сообщения с уведомлениями размещайте в начале списка, используя .prepend().

Динамичные элементы формы

Динамическое добавление полей формы улучшает пользовательский опыт:

  • Дополнительные варианты удобно добавлять динамически с использованием .append().
  • Поле для подтверждения email стоит разместить непосредственно после поля ввода адреса с помощью .after().

Полезные материалы

  1. .append() | Документация по jQuery API
  2. .prepend() | Документация по jQuery API
  3. .after() | Документация по jQuery API
  4. .before() | Документация по jQuery API
  5. Element: insertAdjacentHTML() – Веб-API | MDN
  6. Метод jQuery append()
  7. jQuery – Манипуляции с DOM
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Элина Баранова

разработчик Android

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