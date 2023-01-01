Разница и применение .append(), .prepend(), .after(), .before() в jQuery

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Быстрый ответ

Вот как осуществить вставку содержимого в DOM с использованием jQuery:

.append() : Метод помещает элементы в конец и внутрь целевого элемента: JS Скопировать код $('#target').append('<span>End</span>'); // Элемент добавится последним.

.prepend() : Метод позволяет вставить содержимое в начало выбранного элемента : JS Скопировать код $('#target').prepend('<span>Start</span>'); // Элемент окажется на первом месте.

.after() : Метод добавляет новый узел сразу после выбранного элемента: JS Скопировать код $('#target').after('<span>Follow</span>'); // Элемент появится непосредственно после целевого.

.before() : Метод размещает элементы непосредственно перед выбранным элементом: JS Скопировать код $('#target').before('<span>Before</span>'); // Элемент будет расположен перед целевым.

Выберите подходящий под ваши задачи инструмент и подставьте содержимое в соответствующем порядке.

Когда и какой метод лучше использовать?

Методы добавления элементов к родительскому контейнеру ( .append() / .prepend() )

Собираетесь создать список или добавить новые поля? Используйте эти методы:

.append() : Этот метод отлично подходит для добавления нового элемента в конец списка .

: Этот метод отлично подходит для добавления . .prepend() : Используйте его, когда новый элемент должен быть размещён первым в списке.

Вставка элементов между соседями ( .after() / .before() )

Хотите подправить расположение или порядок элементов?

.after() : Добавляет содержимое сразу после выбранного элемента.

: Добавляет содержимое выбранного элемента. .before() : Помещает новое содержимое прямо перед выбранным элементом.

Выбор интуитивного синтаксиса ( .appendTo() / .prependTo() )

Если вы предпочитаете другой порядок слов в конструкции, воспользуйтесь следующими методами:

.appendTo() : Перемещает выбранный узел внутрь указанного элемента . JS Скопировать код $('<span>End</span>').appendTo('#target'); // Элемент будет добавлен в конец указанной цели.

.prependTo(): Позволяет вставить выбранный элемент в начале указанной цели. JS Скопировать код $('<span>Start</span>').prependTo('#target'); // Элемент будет расположен в начале у целевого элемента.

Что надо знать для успешной работы и лучших практик

Повышение производительности: Обьединяйте свои изменения

Манипуляции с DOM могут быть ресурсоемкими в плане производительности.

Чтобы оптимизировать работу, старайтесь отключать родительский узел, обновлять его содержимое и потом включать его обратно. Это подобно тому, как при остановке машины для ремонта легче провести все необходимые работы, чем пытаться что-то исправить на ходу.

Безопасность: Предотвращайте XSS

При вставке пользовательского ввода напрямую, убедитесь в его безопасности. Всегда осуществляйте очистку и форматирование данных. Например, никогда не давайте тегам <script> , введенным пользователем, исполняться. Будьте бдительны и всегда используйте санитайзинг!

Обеспечение селекторов: Уникальность ID и специфичность классов

Если у вас несколько целей, помните, что ID должны быть уникальными, как отпечатки пальцев.

Также будьте осторожны: использование тегов и классов в селекторах может затронуть больше элементов, чем вам необходимо. Убедитесь, что вы выбираете именно те элементы, которые нужны.

Визуализация

Иллюстрируем работу HTML и DOM-манипуляций:

Markdown Скопировать код <div id="grandma"> 👵 .before() 👴 // Бабушка стоит перед дедушкой <ul id="parent"> <li class="child">👩‍👩‍👦 .prepend() 👨 // Мама добавляет младшего перед дочерью <li class="child">👩‍👩‍👦 .append() 👧 // Папа добавляет старшую после сына </ul> </div> <p id="dad">👨 .after() 🐶 // Собака идет после папы</p>

Это действительно просто и наглядно. Работа с HTML в jQuery напоминает организацию семейного фото – такая же сложность, но гораздо более приятная!

Углубленный разбор: Практическое использование каждой функции

Интерактивный контент

При добавлении модальных окон или уведомлений:

Модальное окно нужно вставлять в конец body используя .append() .

нужно вставлять в конец используя . Сообщения с уведомлениями размещайте в начале списка, используя .prepend() .

Динамичные элементы формы

Динамическое добавление полей формы улучшает пользовательский опыт:

Дополнительные варианты удобно добавлять динамически с использованием .append() .

. Поле для подтверждения email стоит разместить непосредственно после поля ввода адреса с помощью .after() .

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