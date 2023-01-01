Разница и применение .append(), .prepend(), .after(), .before() в jQuery#Веб-разработка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Вот как осуществить вставку содержимого в DOM с использованием jQuery:
.append(): Метод помещает элементы в конец и внутрь целевого элемента:
$('#target').append('<span>End</span>'); // Элемент добавится последним.
.prepend(): Метод позволяет вставить содержимое в начало выбранного элемента:
$('#target').prepend('<span>Start</span>'); // Элемент окажется на первом месте.
.after(): Метод добавляет новый узел сразу после выбранного элемента:
$('#target').after('<span>Follow</span>'); // Элемент появится непосредственно после целевого.
.before(): Метод размещает элементы непосредственно перед выбранным элементом:
$('#target').before('<span>Before</span>'); // Элемент будет расположен перед целевым.
Выберите подходящий под ваши задачи инструмент и подставьте содержимое в соответствующем порядке.
Когда и какой метод лучше использовать?
Методы добавления элементов к родительскому контейнеру (
.append()/
.prepend())
Собираетесь создать список или добавить новые поля? Используйте эти методы:
.append(): Этот метод отлично подходит для добавления нового элемента в конец списка.
.prepend(): Используйте его, когда новый элемент должен быть размещён первым в списке.
Вставка элементов между соседями (
.after()/
.before())
Хотите подправить расположение или порядок элементов?
.after(): Добавляет содержимое сразу после выбранного элемента.
.before(): Помещает новое содержимое прямо перед выбранным элементом.
Выбор интуитивного синтаксиса (
.appendTo()/
.prependTo())
Если вы предпочитаете другой порядок слов в конструкции, воспользуйтесь следующими методами:
.appendTo(): Перемещает выбранный узел внутрь указанного элемента.
$('<span>End</span>').appendTo('#target'); // Элемент будет добавлен в конец указанной цели.
.prependTo(): Позволяет вставить выбранный элемент в начале указанной цели.
$('<span>Start</span>').prependTo('#target'); // Элемент будет расположен в начале у целевого элемента.
Что надо знать для успешной работы и лучших практик
Повышение производительности: Обьединяйте свои изменения
Манипуляции с DOM могут быть ресурсоемкими в плане производительности.
Чтобы оптимизировать работу, старайтесь отключать родительский узел, обновлять его содержимое и потом включать его обратно. Это подобно тому, как при остановке машины для ремонта легче провести все необходимые работы, чем пытаться что-то исправить на ходу.
Безопасность: Предотвращайте XSS
При вставке пользовательского ввода напрямую, убедитесь в его безопасности. Всегда осуществляйте очистку и форматирование данных. Например, никогда не давайте тегам
<script>, введенным пользователем, исполняться. Будьте бдительны и всегда используйте санитайзинг!
Обеспечение селекторов: Уникальность ID и специфичность классов
Если у вас несколько целей, помните, что ID должны быть уникальными, как отпечатки пальцев.
Также будьте осторожны: использование тегов и классов в селекторах может затронуть больше элементов, чем вам необходимо. Убедитесь, что вы выбираете именно те элементы, которые нужны.
Визуализация
Иллюстрируем работу HTML и DOM-манипуляций:
<div id="grandma"> 👵 .before() 👴 // Бабушка стоит перед дедушкой
<ul id="parent">
<li class="child">👩👩👦 .prepend() 👨 // Мама добавляет младшего перед дочерью
<li class="child">👩👩👦 .append() 👧 // Папа добавляет старшую после сына
</ul>
</div>
<p id="dad">👨 .after() 🐶 // Собака идет после папы</p>
Это действительно просто и наглядно. Работа с HTML в jQuery напоминает организацию семейного фото – такая же сложность, но гораздо более приятная!
Углубленный разбор: Практическое использование каждой функции
Интерактивный контент
При добавлении модальных окон или уведомлений:
- Модальное окно нужно вставлять в конец
bodyиспользуя
.append().
- Сообщения с уведомлениями размещайте в начале списка, используя
.prepend().
Динамичные элементы формы
Динамическое добавление полей формы улучшает пользовательский опыт:
- Дополнительные варианты удобно добавлять динамически с использованием
.append().
- Поле для подтверждения email стоит разместить непосредственно после поля ввода адреса с помощью
.after().
Полезные материалы
Элина Баранова
разработчик Android