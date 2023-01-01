Различия между window, screen, document в JavaScript#Основы JavaScript #Web API #Работа с DOM
Быстрый ответ
window — это центр управления операциями JavaScript в браузере.
screen — это информационное поле, предоставляющее данные о свойствах экрана пользователя. А
document? Это контейнер, вмещающий HTML-содержимое, структуру и элементы веб-страницы, которые мы можем изменить или извлечь. Используйте
window чтобы управлять браузером,
screen — чтобы получить информацию об экране, а
document — для изменения содержимого страницы. 💫
console.log(window.innerHeight); // Высота видимой части окна браузера – наш иллюминатор в мир!
console.log(screen.colorDepth); // Глубина цвета экрана – сколько оттенков мы можем различить?
console.log(document.URL); // URL текущего документа – где мы находимся?
В другими словами,
window взаимодействует с браузером,
screen — с физическими характеристиками дисплея, а
document — непосредственно с HTML-содержимым страницы. Эти три составляющие создают гармоничное взаимодействие, похожее на действующую группу в замысловатой научно-фантастической истории.
Каждая деталь важна (призываем внутреннего Шерлока Холмса)
Window: Джентльмен и управляющий браузером
В мире JavaScript,
window представлен глобальным объектом, который позволяет управлять браузером. Этот верховный объект предоставляет доступ к:
- Навигационным возможностям: Прямой доступ к
localStorageи
sessionStorage.
- Управлению временем: Применение таймеров и интервалов через
setTimeout()и
setInterval().
- Геометрическим параметрам: Определение размеров видимой части окна с помощью
innerWidthи
innerHeight.
И даже знали ли вы, что каждый IFRAME создает свои собственные объекты
window и
document? Учитывайте это, работая с разветвленными структурами
window.
Document: Легкий доступ к содержимому
"Кто управляет DOM?" — на помощь призывается
document. Он выступает ключевым объектом модели DOM и позволяет:
- Работать с DOM: Управлять HTML-элементами с помощью методов типа
getElementById().
- Доступ к свойствам веб-страницы: Позволяет получить такие свойства как
titleи
URL, которые характеризуют текущий HTML-документ.
Screen: Фортепиано для работы с техническими параметрами
Хотите узнать больше об экране пользователя? Знакомьтесь с
screen! Он раскрывает:
- Технические характеристики: Размеры, глубину цвета и другую информацию о дисплее.
- Максимум возможностей интерфейса: Использование
availWidthи
availHeightпозволит определить, какую область можно использовать для отображения, исключая элементы интерфейса, такие как панель задач.
screen не разгадает все тайны вселенной, но дает отличное представление о пользовательских возможностях!
Краткий справочник: Когда использовать тот или иной объект?
Выбор объекта зависит от поставленной задачи:
- Если вам нужен "глобальный контекст" для ваших переменных и функций, вам пригодится
window.
let myTimer = window.setTimeout(() => {
console.log('Привет, мир! В какой мы временной точке?'); // Будем здороваться в стиле!
}, 2000);
- Разрабатываете приложение, который зависит от размера экрана пользователя?
screenготов вам помочь!
if(screen.width > 1080) {
loadHighResImages(); // Ведь экраны с разрешением менее 1080 пикселей уже неактуальны!
}
- Нужно внести изменения в элементы веб-страницы? Тогда вам обязательно пригодится
document!
document.getElementById('welcome').innerText = 'Привет, звездный странник!'; // Знакомьтесь, это простые приветствия в мире JavaScript
Совет: Мир полон событий
window и
document становятся основными персонажами при работе с событиями. Обычно
window связан с событиями, касающимися пользовательского интерфейса (
resize,
load и др.), а
document применяется для событий DOM (
DOMContentLoaded и др).
window.addEventListener('resize', resizeHandler);
document.addEventListener('DOMContentLoaded', domReadyHandler);
Визуализация — увидьте это самостоятельно
Давайте же взглянем на все это наглядно:
🎬 'window' — это **театр** со всеми атрибутами и сценическими условностями.
📺 'screen' — это сам **экран**, на котором проецируются все изображения для зрителей.
📜 'document' — это **сценарий** спектакля, описывающий все действия и реплики актеров.
Вот короткая таблица для наглядности:
| JavaScript Entity | Театральная аналогия | Роль на веб-странице |
| ------------------ | -------------------- | ------------------------------ |
| window | Театр | Глобальный объект JavaScript |
| screen | Экран | Информация об экране |
| document | Сценарий | Содержимое веб-страницы |
И помните, 🎬 охватывает всё, включая 📺, который отображает 📜.
Углубляем мастерство: профессиональные советы!
Вьюпорт в сравнении с экраном
Это важное различие помогает правильно подгонять интерфейс под устройства пользователей.
window.innerWidth/innerHeight: Параметры вьюпорта.
screen.availWidth/availHeight: Доступные параметры экрана.
IFRAMEs: миниатюрные окна внутри большого окна
Работая с IFRAME, помните, что каждый IFRAME обладает своими
window и
document.
let iframe = document.getElementById('myframe');
let iframeDocument = iframe.contentWindow.document; // Изучите внутренний мир "внутри" окна!
Станьте истинным детективом данных!
Используйте
console.dir() для детального анализа объектов.
console.dir(window); // Исследуйте свойства объекта window!
Полезные материалы
- Window – Web APIs | MDN – Подробная информация об объекте Window в JavaScript.
- Screen – Web APIs | MDN – Справочник по объекту Screen.
- Document – Web APIs | MDN – Перечень возможностей объекта Document.
- Браузерная среда, спецификации – Обзор браузер свойств JavaScript.
- Window Screen Object – Объект Screen: основы и примеры использования.
- В чем различие между window, screen и document в JavaScript? – Разъяснение с примерами на базе сообщества Stack Overflow.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик