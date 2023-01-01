Различия между window, screen, document в JavaScript

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Быстрый ответ

window — это центр управления операциями JavaScript в браузере. screen — это информационное поле, предоставляющее данные о свойствах экрана пользователя. А document ? Это контейнер, вмещающий HTML-содержимое, структуру и элементы веб-страницы, которые мы можем изменить или извлечь. Используйте window чтобы управлять браузером, screen — чтобы получить информацию об экране, а document — для изменения содержимого страницы. 💫

JS Скопировать код console.log(window.innerHeight); // Высота видимой части окна браузера – наш иллюминатор в мир! console.log(screen.colorDepth); // Глубина цвета экрана – сколько оттенков мы можем различить? console.log(document.URL); // URL текущего документа – где мы находимся?

В другими словами, window взаимодействует с браузером, screen — с физическими характеристиками дисплея, а document — непосредственно с HTML-содержимым страницы. Эти три составляющие создают гармоничное взаимодействие, похожее на действующую группу в замысловатой научно-фантастической истории.

Каждая деталь важна (призываем внутреннего Шерлока Холмса)

Window: Джентльмен и управляющий браузером

В мире JavaScript, window представлен глобальным объектом, который позволяет управлять браузером. Этот верховный объект предоставляет доступ к:

Навигационным возможностям : Прямой доступ к localStorage и sessionStorage .

: Прямой доступ к и . Управлению временем : Применение таймеров и интервалов через setTimeout() и setInterval() .

: Применение таймеров и интервалов через и . Геометрическим параметрам: Определение размеров видимой части окна с помощью innerWidth и innerHeight .

И даже знали ли вы, что каждый IFRAME создает свои собственные объекты window и document ? Учитывайте это, работая с разветвленными структурами window .

Document: Легкий доступ к содержимому

"Кто управляет DOM?" — на помощь призывается document . Он выступает ключевым объектом модели DOM и позволяет:

Работать с DOM : Управлять HTML-элементами с помощью методов типа getElementById() .

: Управлять HTML-элементами с помощью методов типа . Доступ к свойствам веб-страницы: Позволяет получить такие свойства как title и URL , которые характеризуют текущий HTML-документ.

Screen: Фортепиано для работы с техническими параметрами

Хотите узнать больше об экране пользователя? Знакомьтесь с screen ! Он раскрывает:

Технические характеристики : Размеры, глубину цвета и другую информацию о дисплее.

: Размеры, глубину цвета и другую информацию о дисплее. Максимум возможностей интерфейса: Использование availWidth и availHeight позволит определить, какую область можно использовать для отображения, исключая элементы интерфейса, такие как панель задач.

screen не разгадает все тайны вселенной, но дает отличное представление о пользовательских возможностях!

Краткий справочник: Когда использовать тот или иной объект?

Выбор объекта зависит от поставленной задачи:

Если вам нужен "глобальный контекст" для ваших переменных и функций, вам пригодится window .

JS Скопировать код let myTimer = window.setTimeout(() => { console.log('Привет, мир! В какой мы временной точке?'); // Будем здороваться в стиле! }, 2000);

Разрабатываете приложение, который зависит от размера экрана пользователя? screen готов вам помочь!

JS Скопировать код if(screen.width > 1080) { loadHighResImages(); // Ведь экраны с разрешением менее 1080 пикселей уже неактуальны! }

Нужно внести изменения в элементы веб-страницы? Тогда вам обязательно пригодится document !

JS Скопировать код document.getElementById('welcome').innerText = 'Привет, звездный странник!'; // Знакомьтесь, это простые приветствия в мире JavaScript

Совет: Мир полон событий

window и document становятся основными персонажами при работе с событиями. Обычно window связан с событиями, касающимися пользовательского интерфейса ( resize , load и др.), а document применяется для событий DOM ( DOMContentLoaded и др).

JS Скопировать код window.addEventListener('resize', resizeHandler); document.addEventListener('DOMContentLoaded', domReadyHandler);

Визуализация — увидьте это самостоятельно

Давайте же взглянем на все это наглядно:

Markdown Скопировать код 🎬 'window' — это **театр** со всеми атрибутами и сценическими условностями. 📺 'screen' — это сам **экран**, на котором проецируются все изображения для зрителей. 📜 'document' — это **сценарий** спектакля, описывающий все действия и реплики актеров.

Вот короткая таблица для наглядности:

Markdown Скопировать код | JavaScript Entity | Театральная аналогия | Роль на веб-странице | | ------------------ | -------------------- | ------------------------------ | | window | Театр | Глобальный объект JavaScript | | screen | Экран | Информация об экране | | document | Сценарий | Содержимое веб-страницы |

И помните, 🎬 охватывает всё, включая 📺, который отображает 📜.

Углубляем мастерство: профессиональные советы!

Вьюпорт в сравнении с экраном

Это важное различие помогает правильно подгонять интерфейс под устройства пользователей.

window.innerWidth/innerHeight : Параметры вьюпорта.

: Параметры вьюпорта. screen.availWidth/availHeight : Доступные параметры экрана.

IFRAMEs: миниатюрные окна внутри большого окна

Работая с IFRAME, помните, что каждый IFRAME обладает своими window и document .

JS Скопировать код let iframe = document.getElementById('myframe'); let iframeDocument = iframe.contentWindow.document; // Изучите внутренний мир "внутри" окна!

Станьте истинным детективом данных!

Используйте console.dir() для детального анализа объектов.

JS Скопировать код console.dir(window); // Исследуйте свойства объекта window!

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