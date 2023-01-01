Различия между 'it' и 'test' в Jest: мифы и реальность#Тестирование (Jest) #Основы JavaScript
Быстрый ответ
it и
test в Jest — это по сути два синонима, применяемых для определения тестовых случаев.
test чаще используется для формулирования тестов в логическом стиле, в то время как
it подходит для создания более естественного, поведенческого описания согласно подходу BDD (поведенческое тестирование).
test('корректно производит сумму целых чисел', () => {
// Проверяем математику на прочность
expect(1 + 1).toBe(2);
});
it('должен корректно суммировать целые числа', () => {
// Математика подвергается проверке
expect(1 + 1).toBe(2);
});
Выбор между
it и
test в значительной степени определяется предпочтениями вашей команды и их стилистическими наклонностями в написании тестов.
Осмысление алиасов
В зависимости от того, выбираете ли вы
it или
test, меняется интерпретация тестов в виде понятных сюжетов.
it обычно используется в контексте BDD, при этом фокусируясь на ожидаемом поведении компонента.
// Стиль BDD используя `it`
it('осуществляет обработку API-запроса', () => {
// Тестируем обработку запроса
});
// Прямолинейный стиль используя `test`
test('обрабатывает запрос к API', () => {
// То же самое, но без акцента на поведение
});
Организация наборов тестов
describe позволяет группировать связанные тесты для облегчения навигации и поддержания структурированности кода.
describe('Набор функций для манипуляций с числами', () => {
it('обрабатывает деление чисел без ошибок', () => {
// Производим деление и проверяем его
});
test('правильно вычисляет остаток от деления', () => {
// Работаем с остатком от деления
});
});
Выбор между
it и
test в
describe также основывается на личных предпочтениях в формулировании тестов.
Избегание проблем с исключением тестов
Если нужно временно исключить некоторые тесты из запуска или сосредоточиться на одном, Jest предлагает использовать
xit() и
fit(). Эти методы становятся непосредственной помощью, если вы столкнулись с проблемами в определенных тестах.
// Пропускаем тест, вызывающий ошибку
xit('в конечном итоге должен выполняться промис', () => {
// Вернусь к этому позже
});
// Фокусирование на конкретном тесте
fit('промисы иногда демонстрируют ошибки', () => {
// Очередное сломанное обещание.
});
Альтернативные способы для тех, кто предпочитает
test, — это
test.skip и
test.only.
Визуализация
Использование
it и
test в Jest предлагает две различных перспективы оформления тестов.
| Функция | Описание |
| ------- | -------- |
| `it` | Соответствует подходу BDD, благоприятен для сценариев |
| `test` | Универсальный стиль, подходит для любых случаев |
Вне зависимости от ваших предпочтений, результаты будут идентичными. Выберите тот вариант, который наиболее натурально согласуется с вашей тестовой стратегией. 🎨
Соблюдение единого стиля тестирования в больших командах
В командной работе важно достичь консенсуса относительно единого стиля тестов. Выбор между
it и
test может основываться на различных аспектах, включая привычки команды или специфику тестируемых фреймворков.
Внедрение правил для линтеров помогает обеспечить единство стиля кода и повышает его читаемость, что весьма облегчает процесс проведения код-ревью.
Полезные материалы
- Globals · Jest — официальная документация о применении
itи
testв Jest.
- Обсуждение на Stack Overflow — дискуссии и мнения сообщества о выборе между
itи
test.
- Ключевые особенности Jest – Унит-тестирование на JavaScript – YouTube — доступное видео с описанием использования
it()и
test()в Jest.
- Шпаргалка по Jest – GitHub — справочник по ключевым командам Jest с примерами использования
itи
test.
- Пишите тесты. Но не слишком много. В основном, интеграционные — статья с советами по выбору оптимальной стратегии тестирования.
- egghead.io — хотя данный ресурс и не связан непосредственно с Jest, он предлагает множество полезных уроков по актуальным темам в области программирования.
Никита Титов
разработчик Node.js