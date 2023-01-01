Различия между 'it' и 'test' в Jest: мифы и реальность

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Быстрый ответ

it и test в Jest — это по сути два синонима, применяемых для определения тестовых случаев. test чаще используется для формулирования тестов в логическом стиле, в то время как it подходит для создания более естественного, поведенческого описания согласно подходу BDD (поведенческое тестирование).

JS Скопировать код test('корректно производит сумму целых чисел', () => { // Проверяем математику на прочность expect(1 + 1).toBe(2); }); it('должен корректно суммировать целые числа', () => { // Математика подвергается проверке expect(1 + 1).toBe(2); });

Выбор между it и test в значительной степени определяется предпочтениями вашей команды и их стилистическими наклонностями в написании тестов.

Осмысление алиасов

В зависимости от того, выбираете ли вы it или test , меняется интерпретация тестов в виде понятных сюжетов. it обычно используется в контексте BDD, при этом фокусируясь на ожидаемом поведении компонента.

JS Скопировать код // Стиль BDD используя `it` it('осуществляет обработку API-запроса', () => { // Тестируем обработку запроса }); // Прямолинейный стиль используя `test` test('обрабатывает запрос к API', () => { // То же самое, но без акцента на поведение });

Организация наборов тестов

describe позволяет группировать связанные тесты для облегчения навигации и поддержания структурированности кода.

JS Скопировать код describe('Набор функций для манипуляций с числами', () => { it('обрабатывает деление чисел без ошибок', () => { // Производим деление и проверяем его }); test('правильно вычисляет остаток от деления', () => { // Работаем с остатком от деления }); });

Выбор между it и test в describe также основывается на личных предпочтениях в формулировании тестов.

Избегание проблем с исключением тестов

Если нужно временно исключить некоторые тесты из запуска или сосредоточиться на одном, Jest предлагает использовать xit() и fit() . Эти методы становятся непосредственной помощью, если вы столкнулись с проблемами в определенных тестах.

JS Скопировать код // Пропускаем тест, вызывающий ошибку xit('в конечном итоге должен выполняться промис', () => { // Вернусь к этому позже }); // Фокусирование на конкретном тесте fit('промисы иногда демонстрируют ошибки', () => { // Очередное сломанное обещание. });

Альтернативные способы для тех, кто предпочитает test , — это test.skip и test.only .

Визуализация

Использование it и test в Jest предлагает две различных перспективы оформления тестов.

Markdown Скопировать код | Функция | Описание | | ------- | -------- | | `it` | Соответствует подходу BDD, благоприятен для сценариев | | `test` | Универсальный стиль, подходит для любых случаев |

Вне зависимости от ваших предпочтений, результаты будут идентичными. Выберите тот вариант, который наиболее натурально согласуется с вашей тестовой стратегией. 🎨

Соблюдение единого стиля тестирования в больших командах

В командной работе важно достичь консенсуса относительно единого стиля тестов. Выбор между it и test может основываться на различных аспектах, включая привычки команды или специфику тестируемых фреймворков.

Внедрение правил для линтеров помогает обеспечить единство стиля кода и повышает его читаемость, что весьма облегчает процесс проведения код-ревью.

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