Различия между "export" и "export default" в TypeScript

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Быстрый ответ

Именованные экспорты позволяют вынести из модуля несколько элементов, требуя при этом точное указание этих элементов при импорте. В отличие от них, экспорт по умолчанию предназначен для единственного значения, которое можно импортировать под любым наименованием.

Пример именованного экспорта:

JS Скопировать код // Экспорт: pi – это число "пи" export const pi = 3.14; export function calculateArea(radius) { return pi * radius * radius; } // Импорт import { pi, calculateArea } from './mathUtils';

Пример экспорта по умолчанию:

JS Скопировать код // Экспорт: здесь мы также работаем с числом "пи" const pi = 3.14; export default pi; // Импорт import PInotPastry from './mathUtils';

При работе с большим числом элементов в модуле выбирайте именованные экспорты для большей ясности, а экспорт по умолчанию подойдет для экспорта основного элемента модуля.

Практическое руководство по использованию экспортов в TypeScript

При разработке на TypeScript важно создавать код, который будет легко масштабировать и поддерживать в будущем. Именно здесь именованные экспорты обеспечивают простоту рефакторинга: изменение или разбиение на части одного экспорта не повлияет на ваших пользователей.

Экспорт по умолчанию отлично подходит для предоставления основного API, делая при этом синтаксис более простым и лаконичным. В то же время необходимо соблюдать баланс и помнить о потенциальных проблемах с рефакторингом и однозначными наименованиями.

Как именованные экспорты упрощают процесс рефакторинга

Вот преимущества именованных экспортов на практике:

Их можно сгруппировать, чтобы улучшить осмысленность кода.

С их помощью проще навигировать и использовать автодополнение в IDE.

Легче поддерживать код, зная точное использование экспортов.

В каком случае следует выбрать экспорт по умолчанию

Используйте экспорт по умолчанию, когда:

Файл предоставляет только один основной экспорт.

Вы создаете библиотеку, и экспорт по умолчанию является частью публичного API.

Классы и компоненты при работе с экспортом:

typescript Скопировать код // Именованный экспорт класса export class MyClass {} // Экспорт по умолчанию класса, если он является основным в модуле export default class MainAttractionClass {}

Разновидности импорта

Вот как могут выглядеть различные способы импорта:

Именованный: import { myFunc } from 'myModule';

По умолчанию: import myFunc from 'myModule';

Импорт для побочных эффектов: import 'myModule';

С псевдонимом: import { myFunc as newFuncAlias } from 'myModule';

Разъяснение трудностей и ловушек

Экспорты по умолчанию могут казаться простыми, но они создают проблемы при рефакторинге, поскольку их истинная природа может быть не до конца понятна пользователям, ведущим к ошибкам в понимании импортируемых элементов.

Основные проблемы при использовании экспорта по умолчанию:

Разработчики могут быть вынуждены искать информацию в исходном коде или документации.

Автоимпорт в некоторых IDE может работать неоптимально.

Поиск кода становится сложнее из-за различных наименований при импорте.

Именованные экспорты представляют собой прозрачный список экспортируемого, что делает код самодокументируемым.

Почему в проектах лучше предпочитать именованные экспорты

Они упрощают работу с многокомпонентным кодом, предотвращая конфликты имен и отчетливо показывая функциональность модулей:

typescript Скопировать код // Именованный экспорт утилит export const UTIL_CONST = 'ohSoConstant'; export class UtilClass {} export function utilFunction() {}

Визуализация

Попробуем объяснить на примере выбора игрушек для детской площадки:

Markdown Скопировать код Площадка А (🏰): - Предлагает конкретную игрушку: 🧸🚂 (Поезд) - Дети забирают игрушку по ее настоящему имени: `import 🚂 from 'playgroundA'` Площадка B (🌟): - Есть коробка с любимыми игрушками: 🧸👑 - В коробке всегда "игрушка месяца". - Дети просят просто "любимую": `import 🧸 from 'playgroundB'`

Именованные экспорты (🏰) = заказ игрушки по имени:

Markdown Скопировать код - Как запрос определенной игрушки - `export const 🚂 = ...;`

Экспорт по умолчанию (🌟) = фаворит площадки:

Markdown Скопировать код - Как выбор "любимой" игрушки на данный момент - `export default 🧸;`

Получите удовольствие от кодирования, правильно выбирая экспорт!

Решение проблем при работе с экспортом

Ошибка TS1192?

Эта ошибка выявляет попытку импортировать нестандартный экспорт без скобок или экспорт по умолчанию со скобками:

typescript Скопировать код // Нестандартный экспорт воспринят как по умолчанию import myFunction from 'myModule'; // Ошибка, если myFunction не экспортируется по умолчанию // Экспорт по умолчанию с фигурными скобками import { myDefaultFunc } from 'myModule'; // Ошибка, если myDefaultFunc экспортируется по умолчанию

Чтобы исправить это: убедитесь в типе экспорта и используйте соответствующий синтаксис импорта.

Встречаются проблемы с классами и рефакторингом

Как рекомендует Басарат Али Саед, лучше избегать экспорта классов по умолчанию: явный экспорт дает четкое представление о зависимостях и упрощает рефакторинг.

Улучшение практики работы с импортом и экспортом

TypeScript поддерживает разные формы переэкспорта и экспорта по умолчанию. Ваш выбор должен соответствовать архитектуре проекта.

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