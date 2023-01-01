Различия между `export const` и `export default` в ES6

Различия между#Основы JavaScript #Модули (ESM) #Импорт и экспорт
Быстрый ответ
Применение:
export const применяется для экспорта нескольких элементов из модуля, позволяя осуществлять их импорт с использованием фигурных скобок (
{}), например:
export const max = 100; // Распространяю логику 'max' экспортом! ☁️😀
export default служит для определения основного экспорта модуля, который может быть импортирован без использования фигурных скобок:
const message = 'Привет';
export default message; // Я – избранный! 'default'! 👑🎉
В целом, выбирайте
export const, если у вас несколько экспортов, и
export default, если экспортируется что-то уникальное и существенное.
Сравнение
В контексте модулей
При выборе между
export const и
export default следует учитывать целевое предназначение вашего модуля:
- Если это единичный объект, например, основной класс или функция ➡️
export default
- Если это коллекция взаимосвязанных функций ➡️
export constдля каждой функции
С точки зрения совместимости и удобства рефакторинга
Для приверженцев CommonJS,
export default упрощает переход, тогда как в мире TypeScript,
export const дает возможность применения
явных импортов, что повышает надежность кода.
В контексте сложных приложений
Большие инструменты фронтенда, такие как Webpack и Rollup, оптимизируют как
export default, так и именованные экспорты. Для масштабируемых приложений, приоритетом которых является декомпозиция, предпочтительнее использовать именованные экспорты.
Более глубокий анализ: именовать или нет?
export const: преимущества именованных экспортов
Именованные экспорты позволяют поддерживать четкое взаимодействие между модулями. Они подходят для рефакторинга и помогают избегать случайного неправильного наименования.
export default: особенности неименованного экспорта
Неименованный экспорт привлекателен своей гибкостью:
export default предоставляет пользователям вашего модуля возможность самостоятельно выбирать названия для импортов, словно каждый день пятница!💼➡️👖 Однако важно подходить к выбору имен осознанно, помня об удобстве работы в команде и с гикам будущего кода.
Визуализация
Представьте
export const и
export default как две различные корзины в магазине кода:
Корзина A (🧺): Содержит разнообразные товары, каждый из которых имеет свой уникальный идентификатор
[ 'машина 🚗' , 'велосипед 🚲', 'скейтборд 🛹' ]
Корзина B (🛒): Один товар без ярлыка, выбранный вами
[ 'Поездка в Диснейленд 🏰' ]
Корзина A представляет собой
export const – вы выбираете каждый товар по
имени. Корзина B отражает
export default, где есть только один Главный товар, который вы хотите приобрести, и маркер для его идентификации не требуется.
Смелое путешествие
Импорт пространства имен и особенности именованных экспортов
Импорт пространства имен подобен швейцарскому ножу – он позволяет обединить все именованные экспорты под одним объектом. Это подобно иметь комплект инструментов, где каждый инструмент – экспортируемая функция.
Рефакторинг: проблемы и решения
Рефакторинг с использованием
export default может вызвать трудности, так как отсутствие имен может привести к путанице. Однако не стоит бояться: именованные экспорты служат ориентирами, упрощая обновление, переименование и оптимизацию.
Динамический импорт и его влияние на производительность
Динамические импорты (
import(*)) расширяют возможности для ленивой загрузки и гибкого контроля над вашими ресурсами. Именованные экспорты играют здесь роль опорного элемента, делая процесс контролируемым и предсказуемым.
Полезные материалы
- export – JavaScript | MDN — Подробное руководство по использованию экспорта в JavaScript.
- Understanding ES6 Modules — SitePoint — Пояснения относительно различий между
exportи
export default.
- ES6 In Depth: Modules – Mozilla Hacks — Глубокий анализ модулей ES6.
- JavaScript ES6+: var, let, or const? | by Eric Elliott — Рекомендации по объявлению переменных.
- ECMAScript 6 modules: the final syntax— Объяснение финального синтаксиса модулей в ES6.
- 16. Modules — Детальный анализ модулей JavaScript.
- Tree Shaking | webpack — Оптимизация экспорта для проектов.
Ярослав Шадрин
разработчик интерфейсов