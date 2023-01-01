Различия между `export const` и `export default` в ES6

Различия между

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Быстрый ответ

Применение: export const применяется для экспорта нескольких элементов из модуля, позволяя осуществлять их импорт с использованием фигурных скобок ( {} ), например:

JS Скопировать код export const max = 100; // Распространяю логику 'max' экспортом! ☁️😀

export default служит для определения основного экспорта модуля, который может быть импортирован без использования фигурных скобок:

JS Скопировать код const message = 'Привет'; export default message; // Я – избранный! 'default'! 👑🎉

В целом, выбирайте export const , если у вас несколько экспортов, и export default , если экспортируется что-то уникальное и существенное.

Сравнение

В контексте модулей

При выборе между export const и export default следует учитывать целевое предназначение вашего модуля:

Если это единичный объект, например, основной класс или функция ➡️ export default

Если это коллекция взаимосвязанных функций ➡️ export const для каждой функции

С точки зрения совместимости и удобства рефакторинга

Для приверженцев CommonJS, export default упрощает переход, тогда как в мире TypeScript, export const дает возможность применения явных импортов , что повышает надежность кода.

В контексте сложных приложений

Большие инструменты фронтенда, такие как Webpack и Rollup, оптимизируют как export default , так и именованные экспорты. Для масштабируемых приложений, приоритетом которых является декомпозиция, предпочтительнее использовать именованные экспорты.

Более глубокий анализ: именовать или нет?

export const : преимущества именованных экспортов

Именованные экспорты позволяют поддерживать четкое взаимодействие между модулями. Они подходят для рефакторинга и помогают избегать случайного неправильного наименования.

export default : особенности неименованного экспорта

Неименованный экспорт привлекателен своей гибкостью: export default предоставляет пользователям вашего модуля возможность самостоятельно выбирать названия для импортов, словно каждый день пятница!💼➡️👖 Однако важно подходить к выбору имен осознанно, помня об удобстве работы в команде и с гикам будущего кода.

Визуализация

Представьте export const и export default как две различные корзины в магазине кода:

Markdown Скопировать код Корзина A (🧺): Содержит разнообразные товары, каждый из которых имеет свой уникальный идентификатор [ 'машина 🚗' , 'велосипед 🚲', 'скейтборд 🛹' ] Корзина B (🛒): Один товар без ярлыка, выбранный вами [ 'Поездка в Диснейленд 🏰' ]

Корзина A представляет собой export const – вы выбираете каждый товар по имени . Корзина B отражает export default , где есть только один Главный товар, который вы хотите приобрести, и маркер для его идентификации не требуется.

Смелое путешествие

Импорт пространства имен и особенности именованных экспортов

Импорт пространства имен подобен швейцарскому ножу – он позволяет обединить все именованные экспорты под одним объектом. Это подобно иметь комплект инструментов, где каждый инструмент – экспортируемая функция.

Рефакторинг: проблемы и решения

Рефакторинг с использованием export default может вызвать трудности, так как отсутствие имен может привести к путанице. Однако не стоит бояться: именованные экспорты служат ориентирами, упрощая обновление, переименование и оптимизацию.

Динамический импорт и его влияние на производительность

Динамические импорты ( import(*) ) расширяют возможности для ленивой загрузки и гибкого контроля над вашими ресурсами. Именованные экспорты играют здесь роль опорного элемента, делая процесс контролируемым и предсказуемым.

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