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Различия между `export const` и `export default` в ES6
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Различия между

#Основы JavaScript  #Модули (ESM)  #Импорт и экспорт  
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Быстрый ответ

Применение: export const применяется для экспорта нескольких элементов из модуля, позволяя осуществлять их импорт с использованием фигурных скобок ({}), например:

JS
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export const max = 100; // Распространяю логику 'max' экспортом! ☁️😀

export default служит для определения основного экспорта модуля, который может быть импортирован без использования фигурных скобок:

JS
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const message = 'Привет';
export default message; // Я – избранный! 'default'! 👑🎉

В целом, выбирайте export const, если у вас несколько экспортов, и export default, если экспортируется что-то уникальное и существенное.

Пошаговый план для смены профессии

Сравнение

В контексте модулей

При выборе между export const и export default следует учитывать целевое предназначение вашего модуля:

  • Если это единичный объект, например, основной класс или функция ➡️ export default
  • Если это коллекция взаимосвязанных функций ➡️ export const для каждой функции

С точки зрения совместимости и удобства рефакторинга

Для приверженцев CommonJS, export default упрощает переход, тогда как в мире TypeScript, export const дает возможность применения явных импортов, что повышает надежность кода.

В контексте сложных приложений

Большие инструменты фронтенда, такие как Webpack и Rollup, оптимизируют как export default, так и именованные экспорты. Для масштабируемых приложений, приоритетом которых является декомпозиция, предпочтительнее использовать именованные экспорты.

Более глубокий анализ: именовать или нет?

export const: преимущества именованных экспортов

Именованные экспорты позволяют поддерживать четкое взаимодействие между модулями. Они подходят для рефакторинга и помогают избегать случайного неправильного наименования.

export default: особенности неименованного экспорта

Неименованный экспорт привлекателен своей гибкостью: export default предоставляет пользователям вашего модуля возможность самостоятельно выбирать названия для импортов, словно каждый день пятница!💼➡️👖 Однако важно подходить к выбору имен осознанно, помня об удобстве работы в команде и с гикам будущего кода.

Визуализация

Представьте export const и export default как две различные корзины в магазине кода:

Markdown
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Корзина A (🧺): Содержит разнообразные товары, каждый из которых имеет свой уникальный идентификатор  
              [ 'машина 🚗' , 'велосипед 🚲', 'скейтборд 🛹' ]

Корзина B (🛒): Один товар без ярлыка, выбранный вами
              [ 'Поездка в Диснейленд 🏰' ]

Корзина A представляет собой export const – вы выбираете каждый товар по имени. Корзина B отражает export default, где есть только один Главный товар, который вы хотите приобрести, и маркер для его идентификации не требуется.

Смелое путешествие

Импорт пространства имен и особенности именованных экспортов

Импорт пространства имен подобен швейцарскому ножу – он позволяет обединить все именованные экспорты под одним объектом. Это подобно иметь комплект инструментов, где каждый инструмент – экспортируемая функция.

Рефакторинг: проблемы и решения

Рефакторинг с использованием export default может вызвать трудности, так как отсутствие имен может привести к путанице. Однако не стоит бояться: именованные экспорты служат ориентирами, упрощая обновление, переименование и оптимизацию.

Динамический импорт и его влияние на производительность

Динамические импорты (import(*)) расширяют возможности для ленивой загрузки и гибкого контроля над вашими ресурсами. Именованные экспорты играют здесь роль опорного элемента, делая процесс контролируемым и предсказуемым.

Полезные материалы

  1. export – JavaScript | MDN — Подробное руководство по использованию экспорта в JavaScript.
  2. Understanding ES6 Modules — SitePoint — Пояснения относительно различий между export и export default.
  3. ES6 In Depth: Modules – Mozilla Hacks — Глубокий анализ модулей ES6.
  4. JavaScript ES6+: var, let, or const? | by Eric Elliott — Рекомендации по объявлению переменных.
  5. ECMAScript 6 modules: the final syntax— Объяснение финального синтаксиса модулей в ES6.
  6. 16. Modules — Детальный анализ модулей JavaScript.
  7. Tree Shaking | webpack — Оптимизация экспорта для проектов.
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Ярослав Шадрин

разработчик интерфейсов

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