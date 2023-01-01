Разделение строки по запятым в JavaScript: примеры и методы

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Быстрый ответ

Вот хорошая новость: чтобы разбить строку на подстроки по запятым, воспользуйтесь методом .split(',') :

JS Скопировать код const fruits = "apple,orange,banana".split(','); console.log(fruits); // ["apple", "orange", "banana"] // И никаких лишних запятых!

Если необходимо удалять пробелы вокруг подстрок, можно сделать это за один раз:

JS Скопировать код const fruits = " apple , orange , banana ".split(',').map(fruit => fruit.trim()); console.log(fruits); // ["apple", "orange", "banana"] // Вуаля, все бананы на месте!

Нюансы, которые важно учитывать

Появление пустых строк

Пустые строки образуются каждый раз, когда между запятыми нет данных:

JS Скопировать код const colors = "red,,blue".split(','); console.log(colors); // ["red", "", "blue"] // Может ли цвет быть пустым?

Если вам не нужны пустые строки, исключите их с помощью .filter(Boolean) :

JS Скопировать код const colors = "red,,blue".split(',').filter(Boolean); console.log(colors); // ["red", "blue"] // Так гораздо лучше: только красный и синий, без лишних размышлений.

Ограничение количества подстрок через лимит

Установите параметр limit, чтобы контролировать количество подстрок в результате:

JS Скопировать код const data = "one,two,three,four".split(',', 2); console.log(data); // ["one", "two"] // Извините, третий и четвёртый, но не в этот раз.

Различные разделители для различных данных

Используйте регулярные выражения, если разделители неоднородны:

JS Скопировать код const mixDelimited = "One, Two and Three; Four".split(/[,;] */); console.log(mixDelimited); // ["One", "Two and Three", "Four"] // Ценим многообразие, как и положено!

Визуализация

Метод .split(',') можно представить как нанизывание бус из драгоценных камней на нити:

Markdown Скопировать код Строка: "💎,💙,💚,💛"

.split(',') работает как магия, превращая строку в массив из камней:

JS Скопировать код gemsArray = string.split(',');

В итоге вы получаете массив, в котором каждый камень сияет отдельно:

Markdown Скопировать код Массив: [💎, 💙, 💚, 💛]

🔓 Разбивка строки подобна магии: вы освобождаете камни для новых творческих процессов.

Сложности продвинутого уровня

Работа с данными в кавычках

Если вы хотите сохранить данные в кавычках в исходном виде:

JS Скопировать код const quoted = '"apple","orange","banana", "kiwi"'; const preserved = quoted.match(/(".*?"|[^",\s]+)(?=\s*,|\s*$)/g); console.log(preserved); // ["apple", "orange", "banana", "kiwi"] // У каждого фрукта свои секреты!

Борьба с CSV-монстром

Данные в формате CSV могут быть изощрёнными из-за наличия запятых внутри значений. Простой .split(',') может работать некорректно:

JS Скопировать код const csvData = 'John Doe, "New York, NY", 30'; // Ой, .split(',') разделил "New York, NY" на две части. Этого мы не хотели!

В таком случае лучше пользоваться проверенными библиотеками, такими как PapaParse, или использовать отрицательный просмотр вперёд в регулярных выражениях для точного разбивания данных.

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