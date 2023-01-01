Разделение строки по символу в JavaScript: метод split()

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Быстрый ответ

Чтобы разделить строку на составные части в JavaScript, воспользуйтесь методом .split() . Допустим, вы хотите разбить строку по дефису ("-"):

JS Скопировать код let elements = "name-street-city-state-zip".split("-"); // elements: ["name", "street", "city", "state", "zip"] // Таким образом, строка преобразована в массив!

Теперь переменная elements содержит массив элементов, полученных путем разделения исходной строки по дефису.

Разделение строки на переменные

Чтобы преобразовать отдельные части строки в независимые переменные, используйте деструктуризацию. Этот способ присваивания значений делает код более понятным:

JS Скопировать код const address = "John Doe~123 Maple Street~Anytown~NY~12345"; const [name, street, city, state, zip] = address.split("~"); // Теперь каждой части адреса присвоено своё имя.

Так каждый компонент располагается в отдельной переменной.

Деструктуризация массивов в ES6 и её особенности

Деструктуризация в ES6 позволяет напрямую присваивать значения из массива переменным. Если элементы в массиве превосходят по количеству переменные, оператор расширения ... поможет сгруппировать оставшиеся:

JS Скопировать код const data = "John Doe~123 Maple Street~Anytown~NY~12345~USA"; const [name, street, city, state, zip, ...extraInfo] = data.split("~"); // extraInfo содержит всю оставшуюся информацию.

Если количество переменных больше, чем элементов в массиве, лишние переменные получат значение undefined :

JS Скопировать код const [name, street, city, state, zip, country] = "John~Maple St~Anytown~NY".split("~"); // country: undefined — похоже, информация о стране потеряна!

Желательно заранее проверить, что количество обозначений соответствует количеству элементов в разбиваемой строке.

Зачем 'const' и почему это важно

Используйте const для объявления переменных с фиксированными значениями, чтобы не допустить непредвиденных изменений. const также указывает другим разработчикам на неизменность этой переменной.

Визуализация

Рассмотрим строку, которая разбивается по каждой точке с запятой (";"):

Markdown Скопировать код Исходная строка: "Earth:Blue;Mars:Red;Venus:Yellow" После применения ';': ['Earth:Blue', 'Mars:Red', 'Venus:Yellow']

Это можно реализовать с помощью программного кода:

JS Скопировать код const planetsInfo = "Earth:Blue;Mars:Red;Venus:Yellow"; const planetColors = planetsInfo.split(';');

Процесс разбиения можно визуализировать следующим образом:

Markdown Скопировать код 📄🔍 До: "Earth:Blue;Mars:Red;Venus:Yellow" ✂️🔍 После: ["Earth:Blue", "Mars:Red", "Venus:Yellow"]

Каждая ";" выступает в качестве "ножниц", разрезая исходную строку на составные части.

Отладка метода split

console.log() — это основной инструмент для отладки. С его помощью можно оценить результат работы метода split :

JS Скопировать код const data = "1,2,3,4,5,6"; const splitData = data.split(","); console.log(splitData); // Вывод: ["1", "2", "3", "4", "5", "6"] // Весьма просто и понятно!

Преимущество встроенных методов над сторонними библиотеками

Использование встроенных функций предшествует подключению внешних библиотек для выполнения базовых задач. .split() создан специально для быстрой и эффективной обработки строк.

Продвинутое использование и альтернативные подходы

Разбиение строки с помощью регулярных выражений

Метод .split() также работает с регулярными выражениями, что очень удобно при наличии нескольких разделителей:

JS Скопировать код const complexData = "Jane;Doe|John;Doe|Peter;Parker"; const records = complexData.split(/[;|]/); // records: ["Jane", "Doe", "John", "Doe", "Peter", "Parker"]

Обработка "хвостов" строки

Если строка завершается разделителем, в итоговый массив попадают пустые строки:

JS Скопировать код const messyString = "this,is,a,whole,lot,of,commas,,"; const messyArray = messyString.split(","); // messyArray: ["this", "is", "a", "whole", "lot", "of", "commas", "", ""]

Метод .filter() поможет удалить пустые элементы:

JS Скопировать код const cleanerArray = messyArray.filter(el => el); // cleanerArray: ["this", "is", "a", "whole", "lot", "of", "commas"] // Достижение эффекта "весенней уборки" в вашем коде.

Использование split для преобразования данных

В процессе обработки данных часто требуется преобразовать строки в числа после разделения:

JS Скопировать код const numbersString = "1,2,3,4,5"; const numbers = numbersString.split(",").map(Number); // numbers: [1, 2, 3, 4, 5]

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