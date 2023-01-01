Разбираемся с Subject и его вариациями в Angular

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Быстрый ответ

Subject является мультикастером, способным передавать данные сразу нескольким подписчикам. Он идеален в случаях, когда наблюдателям важно присоединиться акрибно вовремя и получить данные в режиме реального времени.

BehaviorSubject отличается тем, что всегда требует наличие начального значения и дарит новым подписчикам последнее обновление. Используйте его, когда вам необходимо сразу же передать данные о текущем состоянии.

ReplaySubject обладает уникальной способностью повторять эмиссию предыдущих сообщений для всех, кто мог опоздать, давая им возможность увидеть события из прошлого.

Примеры кода для наглядности:

JS Скопировать код // Subject: передает данные только тем, кто уже в курсе. let subject = new Subject(); subject.next(1); subject.subscribe(console.log); // Пропускает единицу, ожидая двойку. // BehaviorSubject: каждому новому подписчику дает в качестве презента последнее значение. let behaviorSubject = new BehaviorSubject(1); behaviorSubject.subscribe(console.log); // Сразу получает единицу. behaviorSubject.next(2); // И теперь двойку. // ReplaySubject: как запись лучших моментов для тех, кто опаздал. let replaySubject = new ReplaySubject(2); replaySubject.next(1); replaySubject.next(2); replaySubject.subscribe(console.log); // Видит и единицу, и двойку.

Советы по выбору:

Выбирайте Subject , если важны данные, которые не остаются актуальными с течением времени.

, если важны данные, которые не остаются актуальными с течением времени. Предпочтите BehaviorSubject , если вам нужен прямой доступ к последним актуальным данным.

, если вам нужен прямой доступ к последним актуальным данным. Остановитесь на ReplaySubject , когда необходимо восстановить историю.

Подробный разбор с примерами применения

Управление состоянием и маршрутизация с использованием BehaviorSubject

BehaviorSubject – незаменимый инструмент в Angular для управления состоянием и использования в маршрутизационных стражах. Он незаменим, когда важно обладать последними данными о текущем состоянии и передавать последние изменения подписчикам.

JS Скопировать код // AppState, освещенный BehaviorSubject, всегда осведомлен о последних новостях const appState = new BehaviorSubject(getInitialState()); appState.subscribe(state => { // Все старые состояния отправляются в архив! // Но вы всегда в курсе последних новостей. Как это круто! }); appState.next(newState());

Использование ReplaySubject для учета изменений из прошлого

ReplaySubject – идеальный выбор для приложений, где ключевым является доступ как к текущим, так и к историческим данным. В частности, он отлично подходит для сервисов обмена сообщениями. Вы сами определяете, как много из прошлого хотите видеть, настроив размер буфера.

JS Скопировать код // Чат: ReplaySubject в действии! const chatHistory = new ReplaySubject(100); chatHistory.subscribe(messages => { // Позволяет проследить за последними 100 сообщениями. Возвращаемся в прошлое! }); chatHistory.next(newMessage());

Реагирование на события в реальном времени с помощью Subject

Лучшим выбором для работы с такими событиями, как нажатие кнопок и отправка форм, будет Subject. Не зацикливайтесь на прошлом, главное – то, что происходит прямо сейчас.

JS Скопировать код // Subject поможет легко ловить события отправки форм на лету. const formSubmit = new Subject(); formSubmit.subscribe(action => { // Старые новости не имеют значения, только свежие и актуальные данные. }); formSubmit.next(submitEvent());

Визуализация

Markdown Скопировать код Subject 📸: Направлен исключительно на свежие новости. Про устаревшие забывает. 👀 👉 🖼️ | 🚫👀 🖼️🖼️

Subject подобен ленте социальных сетей: вы видите посты только после своего входа в систему.

Markdown Скопировать код BehaviorSubject 🔄📸: Приносит новые обновления и всегда сохраняет в памяти самое важное из увиденного. 👀 👉 🖼️ [🔝при необходимости]

BehaviorSubject – это словно популярная запись, всегда доступная для просмотра.

Markdown Скопировать код ReplaySubject 🔄🖼️: Переносит вас в прошлое, повторяя уже увиденные посты. 👀 👉 🖼️🖼️🖼️

ReplaySubject – ваши личные "Воспоминания" в социальных сетях, где можно просматривать старые публикации.

Основные различия и последствия их использования

Влияние на подписку и получение информации

Когда вы вступаете во взаимодействие с "социальной сетью" (подразумеваются типы Subject), это определяет, сколько истории вы сможете увидеть:

С Subject те, кто приходит лишь позже, не видят ничего из того, что было до их прихода.

те, кто приходит лишь позже, из того, что было до их прихода. BehaviorSubject всегда покажет последнее сообщение , снабжая вас актуальным сведением о событиях.

всегда покажет , снабжая вас актуальным сведением о событиях. ReplaySubject представит вам запись воспоминаний в зависимости от размера составленного вами буфера.

Размер буфера, потребление ресурсов и безопасность использования

Размер буфера ReplaySubject может быть затратным с точки зрения потребления ресурсов, создавая риск "утечек памяти", если ваши действия непродуманны. Будьте осмотрительны при его настройке, особенно в рамках больших и сложных приложений.

Сценарий после завершения использования Subject

По завершению своей работы ReplaySubject сохраняет лучшее из прошлого за счет кэшированных значений. Завершенный же BehaviorSubject не так благожелателен и не предоставляет повторный доступ к прошлым событиям после окончания сеанса.

Рекомендации по использованию различных типов Subject

Подбор размера буфера под нужды проекта

Размер буфера следует выбирать в соответствии со сценарием использования вашего приложения. ReplaySubject с буфером 1 может выступать как альтернатива BehaviorSubject, или же вам может потребоваться более широкий взгляд на прошлое.

Предотвращение утечек памяти

Не забывайте об обязательности правильного завершения подписок. В Angular для этого предусмотрены хуки жизненного цикла ngOnDestroy и операторы takeUntil и takeWhile .

Переключение между типами Subject

Вы можете легко преобразовать один тип Subject в другой. Например, если вам потребуется, чтобы Subject запоминал последнее значение, простое превращение в BehaviorSubject может стать решением.

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