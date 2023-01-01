Разбираем npm install --legacy-peer-deps в React: зачем и когда

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Быстрый ответ

Команда npm install --legacy-peer-deps позволяет игнорировать конфликты между peer-зависимостями, обеспечивая лёгкость разрешения проблем с их версиями.

Пример использования:

shell Скопировать код // Мы хотим установить пакет без проблем. npm install some-library --legacy-peer-deps

Таким образом, пакет some-library устанавливается без учёта устаревших peer-зависимостей, способных конфликтовать с новыми версиями.

Отличительные черты различных типов зависимостей

Peer-зависимости работают совместно с вашим пакетом, как неразрывные товарищи. Это не обычные зависимости, они не являются основой вашего проекта.

С выходом npm версии 7, которая стала автоматически устанавливать peer-зависимости, появилась необходимость в команде --legacy-peer-deps . Эта команда помогает избежать внезапных трудностей, вернувшись к предыдущему механизму работы.

Флаг legacy: применять или нет?

Проблемы с React : Если вы работаете с React и столкнулись с несовместимостью модулей, данная команда сможет помочь.

: Если вы работаете с React и столкнулись с несовместимостью модулей, данная команда сможет помочь. Конфликты зависимостей : В случае возникновения конфликтов после обновления пакетов, флаг может оказаться полезным.

: В случае возникновения конфликтов после обновления пакетов, флаг может оказаться полезным. Старые проекты : При работе с устаревшими проектами данная команда поможет избежать конфликтов при их обновлении.

: При работе с устаревшими проектами данная команда поможет избежать конфликтов при их обновлении. Точное соответствие версий: Если важно строгое соответствие версий вашего проекта, следует обратить внимание на обновления.

Диагностика и решение проблем

Информация от npm : npm info помогает разобраться взаимосвязи пакетов.

: помогает разобраться взаимосвязи пакетов. Конфигурация npm : Вы можете указать параметр legacy-peer-deps в файле .npmrc .

: Вы можете указать параметр в файле . Принудительная установка: Флаг --force может решить проблему более радикальным способом, но его стоит использовать осознанно.

Визуализация

Вот как можно представить эту ситуацию: у вас есть старый замок и новый ключ, у каждого из которых свои особенности. С помощью --legacy-peer-deps можно наладить взаимодействие между старым и новым "железом" в вашем проекте.

Альтернативные способы решения проблем с peer-зависимостями

Запланированные решения

Иногда дополнение строки "resolutions" в package.json может быть решением проблемы.

Использование Yarn

Yarn может стать альтернативой npm при разрешении конфликтов.

Флаг --omit

Этот флаг позволяет установить зависимости, исключая их peer-зависимости.

Настройте npm под собственные нужды

Настройки npm

Вы можете сохранить настройку использования legacy-механизма, задав соответствующую конфигурацию с помощью команды npm config set legacy-peer-deps true .

Поддержание актуальности

Использование команд npm outdated и npm update помогает поддерживать текущий статус зависимостей и снижать необходимость в частом использовании --legacy-peer-deps .

Полезные материалы