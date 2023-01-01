Работа с click event на псевдо-элементах CSS и HTML#CSS и верстка #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
.myElement::after {
content: '';
pointer-events: all; // Позволяет реагировать на все типы действий с мышью
}
document.addEventListener('click', function(e) {
// Фиксируем клик, если он осуществлен по псевдоэлементу (за пределами ширины основного элемента)
if (e.target.closest('.myElement') && e.offsetX > e.target.offsetWidth) {
console.log('Клик произошёл по псевдоэлементу');
}
});
Основная концепция: использование
pointer-events: all; для псевдоэлемента в сочетании с определением координат клика относительно размеров основного элемента позволяет отслеживать клики именно по псевдоэлементу.
Продвинутый подход к псевдоэлементам
Псевдоэлементы не включаются прямо в структуру DOM, но их можно сделать интерактивными, удачно комбинируя CSS-правило
pointer-events и JavaScript.
JavaScript: втягивание псевдоэлементов в игру
// Мы ценим псевдоэлементы и обрабатываем клики именно по ним
const myElement = document.querySelector('.myElement');
myElement.addEventListener('click', function(e) {
// Стилизуем псевдоэлементы
const style = getComputedStyle(e.target, '::after');
const pseudoElWidth = parseInt(style.width);
const pseudoElHeight = parseInt(style.height);
// Следим за координатами X и Y клика в отношении элемента
const relativeX = e.clientX – e.target.getBoundingClientRect().left;
const relativeY = e.clientY – e.target.getBoundingClientRect().top;
// Проверяем, попал ли клик в область псевдоэлемента
if (relativeX > e.target.offsetWidth && relativeY <= pseudoElHeight) {
console.log('Клик произошёл по псевдоэлементу');
}
});
Псевдоэлементы и взаимодействие с ними
С использованием
::before и
::after создаются особые интерактивные зоны, в которых можно регулировать взаимодействие с пользователем посредством
pointer-events.
Межбраузерная совместимость: мост к каждому пользователю
Не все старые браузеры поддерживают функцию
pointer-events. В таких ситуациях на помощь придет JavaScript, возможности которого обеспечивают обход ограничений браузера.
Визуализация
Рассмотрим ситуацию, когда необходимо отследить клик по псевдоэлементу:
Мишень 🎯 – это наш элемент, а в её центре находится псевдоэлемент "::after".
div::after { content: "⭐️"; }
Клик по звезде (
div::after) отрабатывает следующим образом:
┌─ Клик! 🖱️
│
🎯====[ ⭐️ ]
│
└─ не затронута 🎯 (div)
Задача: Реагировать только на клики по ⭐️, игнорируя 🎯.
Повышаем точность
Уточняйте реакцию на клики, опираясь на отступы и поля, которые демаркируют границы события. При трудностях с наложением применяйте сложные стили позиционирования. Проверяйте работу в разных браузерах для уверенности в корректной отработке для всех пользователей.
Точное позиционирование при помощи координат клиента
Координаты
clientX и
clientY в объекте события
click определяют абсолютное положение курсора мыши – вашего клика!
Адаптация под координаты страницы
e.pageX и
e.pageY показывают позицию относительно всего документа, что дает возможность правильно реагировать на клики даже при прокручивании страницы.
jQuery: старое, но надёжное решение
Если вы используете jQuery, то функция
offset() предоставит положение элемента относительно документа, обеспечивая точность обработки кликов.
Полезные материалы
- Псевдоэлементы – CSS: Основы стилей – исчерпывающая документация MDN о псевдоэлементах.
- Всплывающие и погружающиеся события – можем углубиться в мир всплывающих и погружающихся событий в JavaScript.
- ::before и ::after | CSS-Tricks – руководство по осмыслению псевдоэлементов CSS ::before и ::after.
- javascript – AngularJs ng-click $event передаёт дочерний элемент как target – Stack Overflow – обсуждение особенностей обработки кликов в AngularJS.
- Указатель событий и отключение текущих ссылок страницы | CSS-Tricks – погрузитесь в мир событий указателя CSS.
- Мастерство использования псевдоэлементов :before и :after в CSS — Smashing Magazine – детальное руководство, помогающее освоить :before и :after.
- Делегирование событий – Дэвид Уолш делится советами о модели делегирования событий в JavaScript.
Тимур Голубев
веб-разработчик