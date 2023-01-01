Работа с click event на псевдо-элементах CSS и HTML

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Быстрый ответ

JS Скопировать код .myElement::after { content: ''; pointer-events: all; // Позволяет реагировать на все типы действий с мышью } document.addEventListener('click', function(e) { // Фиксируем клик, если он осуществлен по псевдоэлементу (за пределами ширины основного элемента) if (e.target.closest('.myElement') && e.offsetX > e.target.offsetWidth) { console.log('Клик произошёл по псевдоэлементу'); } });

Основная концепция: использование pointer-events: all; для псевдоэлемента в сочетании с определением координат клика относительно размеров основного элемента позволяет отслеживать клики именно по псевдоэлементу.

Продвинутый подход к псевдоэлементам

Псевдоэлементы не включаются прямо в структуру DOM, но их можно сделать интерактивными, удачно комбинируя CSS-правило pointer-events и JavaScript.

JavaScript: втягивание псевдоэлементов в игру

JS Скопировать код // Мы ценим псевдоэлементы и обрабатываем клики именно по ним const myElement = document.querySelector('.myElement'); myElement.addEventListener('click', function(e) { // Стилизуем псевдоэлементы const style = getComputedStyle(e.target, '::after'); const pseudoElWidth = parseInt(style.width); const pseudoElHeight = parseInt(style.height); // Следим за координатами X и Y клика в отношении элемента const relativeX = e.clientX – e.target.getBoundingClientRect().left; const relativeY = e.clientY – e.target.getBoundingClientRect().top; // Проверяем, попал ли клик в область псевдоэлемента if (relativeX > e.target.offsetWidth && relativeY <= pseudoElHeight) { console.log('Клик произошёл по псевдоэлементу'); } });

Псевдоэлементы и взаимодействие с ними

С использованием ::before и ::after создаются особые интерактивные зоны, в которых можно регулировать взаимодействие с пользователем посредством pointer-events .

Межбраузерная совместимость: мост к каждому пользователю

Не все старые браузеры поддерживают функцию pointer-events . В таких ситуациях на помощь придет JavaScript, возможности которого обеспечивают обход ограничений браузера.

Визуализация

Рассмотрим ситуацию, когда необходимо отследить клик по псевдоэлементу:

Markdown Скопировать код Мишень 🎯 – это наш элемент, а в её центре находится псевдоэлемент "::after".

JS Скопировать код div::after { content: "⭐️"; }

Клик по звезде ( div::after ) отрабатывает следующим образом:

Markdown Скопировать код ┌─ Клик! 🖱️ │ 🎯====[ ⭐️ ] │ └─ не затронута 🎯 (div)

Задача: Реагировать только на клики по ⭐️, игнорируя 🎯.

Повышаем точность

Уточняйте реакцию на клики, опираясь на отступы и поля, которые демаркируют границы события. При трудностях с наложением применяйте сложные стили позиционирования. Проверяйте работу в разных браузерах для уверенности в корректной отработке для всех пользователей.

Точное позиционирование при помощи координат клиента

Координаты clientX и clientY в объекте события click определяют абсолютное положение курсора мыши – вашего клика!

Адаптация под координаты страницы

e.pageX и e.pageY показывают позицию относительно всего документа, что дает возможность правильно реагировать на клики даже при прокручивании страницы.

jQuery: старое, но надёжное решение

Если вы используете jQuery, то функция offset() предоставит положение элемента относительно документа, обеспечивая точность обработки кликов.

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