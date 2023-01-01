Работа Promise.all в Node.js: параллельно или последовательно

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Быстрый ответ

Promise.all в Node.js запускает обещания синхронно, не ожидая завершения каждого из них индивидуально. Все промисы начинают выполняться немедленно и завершаются, когда последний из них выполнится или будет отклонён. Вот упрощённый ответ на ваш вопрос.

Взглянем на пример с запросами к базе данных:

JS Скопировать код let promiseArray = [User.findById(1), User.findById(2), User.findById(3)]; Promise.all(promiseArray).then(users => console.log('Пользователи загрузились быстрее, чем вы успеете сказать "осенняя погода"!'));

Каждый вызов 'findById' исполняется независимо от остальных, что позволяет запросам к базе данных происходить одновременно. Однако результат будет выведен в консоль только после получения всех данных.

Цикл For — старый добрый подход

Для последовательного выполнения промисов можно использовать Array.reduce() или async/await в цикле. Пример с использованием reduce() :

JS Скопировать код let promiseFactory = [fn1, fn2, fn3]; // Функции, возвращающие промисы promiseFactory.reduce((prevPromise, nextFn) => prevPromise.then(nextFn), Promise.resolve()).then(result => console.log('Выполнено по очереди. Чувствуете дух приключений?'));

В данном контексте промисы выполняются по очереди. Теперь перейдём к использованию async/await:

JS Скопировать код async function keepInLine(tasks) { for (const task of tasks) { await task(); // Каждая задача ожидает своего завершения, прежде чем начнётся следующая. } }

В цикле с использованием await каждая операция выполняется последовательно и структурированно.

Пойми свой Promise

Промисы активируются сразу после создания

Запомните, что новый промис автоматически запускается на выполнение. К моменту передачи его в Promise.all , каждый промис уже находится в процессе выполнения.

Promise.allSettled — терпеливый подход

Если вам необходимо дождаться завершения всех операций, независимо от их успешности или неудачи, примените Promise.allSettled . Этот метод ожидает, пока каждый промис не будет выполнен или отклонён.

Одновременное против параллельного выполнения

Архитектура Node.js не поддерживает истинную многопоточность из-за своего однопоточного исполнения. Однако Node.js эффективно реализует «одновременное» выполнение задач благодаря циклу событий, который оптимизирует неблокирующие I/O операции.

Глубже в тему

Обработка последовательных операций с общими ресурсами

Когда вам требуется работать с общими ресурсами:

JS Скопировать код let sharedResources = {}; async function danceInSequence(tasks, resources) { for (const task of tasks) { Object.assign(resources, await task(resources)); // Каждая задача имеет возможность обновить общие ресурсы. } }

Таким образом, задачи используют и модифицируют общие ресурсы последовательно.

Искусство создания цепочек промисов

При создании цепочек с использованием .then , важно возвращать новый промис:

JS Скопировать код promise.then(result => { return new Promise((resolve, reject) => { // Здесь происходит ваша асинхронная магия! }); });

Если вы забудете видеть вернуть промис, это спровоцирует ошибки и непредсказуемое поведение.

Визуализация

Представьте автобусный вокзал с несколькими автобусами ( Promise.all ), готовыми отправиться по маршрутам:

Markdown Скопировать код Автобус №1 🚌: Доехать за 5 минут Автобус №2 🚌: Доехать за 10 минут Автобус №3 🚌: Доехать за 3 минуты

Автобусы отправляются одновременно, но прибывают в разное время:

Markdown Скопировать код | Отправление 🚦 | Автобус №1 🚌 | Автобус №2 🚌 | Автобус №3 🚌 | | :----------: | :-------: | :-------: | :-------: | | **0 мин** | Начало | Начало | Начало | | **3 мин** | | | Прибытие | | **5 мин** | Прибытие | | | | **10 мин** | | Прибытие | |

Группа пассажиров (результат Promise.all ) отправится дальше только после прибытия последнего автобуса.

Дополнительные особенности

Использование рекурсии для последовательной работы

Решением для динамического списка промисов может стать рекурсия:

JS Скопировать код async function marchOneByOne(index, tasks) { if (index >= tasks.length) { return; // Все задачи выполнены. } await tasks[index](); await marchOneByOne(index + 1, tasks); // Следующая задача. } marchOneByOne(0, promiseFactories) .then(() => console.log("Марш окончен. Пора на заслуженный отдых!"));

Симуляция асинхронных операций

Для симуляции setTimeout подходит как асинхронная операция:

JS Скопировать код function pretendPromise(result, delay) { return new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve(result), delay)) .then(() => console.log("Промис выполнен, можем продолжить!")); }

Таким образом, логику промисов можно проверить без осуществления реальных операций.

Относимся к обработке ошибок серьезно

Не забывайте про блок обработки ошибок для обеспечения стабильности ваших асинхронных операций:

JS Скопировать код Promise.all(promises) .then(results => console.log(results)) .catch(error => console.error("Обнаружена проблема: ", error));

Это поможет вашим операциям быть надёжными, даже если что-то пойдет не так.

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