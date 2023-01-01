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Прямая отправка email с сайта через JavaScript: методы и код
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Прямая отправка email с сайта через JavaScript: методы и код

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Быстрый ответ

Для отправки электронных писем из JavaScript удобно использовать сервис EmailJS. Процесс выглядит следующим образом:

  1. Регистрируемся на веб-сайте EmailJS.
  2. Подключаем их SDK: html <script src="https://cdn.emailjs.com/sdk/2.3.2/email.min.js"></script>
  3. Инициализируем библиотеку, используя ваш идентификатор пользователя: javascript emailjs.init("ваш_user_id");
  4. Отправляем электронное письмо: javascript emailjs.send("service_id", "template_id", { to_name: "Имя", message: "Привет!", reply_to: "email@example.com" }) .then(response => console.log('Письмо успешно отправлено!', response)) .catch(error => console.log('Возникла ошибка...', error)); Помните о замене "вашuserid", "serviceid" и "templateid" на соответствующие данные из EmailJS.
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Подробное руководство: Серверная магия

Отправка электронной почты через JavaScript работает более эффективно, когда используются API и серверы. Давайте разберемся, как это устроено:

AJAX: Непрерывный пользовательский интерфейс

С применением AJAX, JavaScript способен отправлять данные на почтовый сервер без перезагрузки страницы, благодаря чему пользовательский интерфейс остается незаметным.

JS
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$.ajax({   // Этот $.ajax действительно волшебен, не так ли?
  url: '/email-service',
  method: "POST",
  data: { subject: 'Привет!', body: 'Просто хотел сказать привет!' }
});

Сторонние API: Обеспечение отправки писем

Платформы, такие как SendGrid и Mailjet, предлагают удобные API, которые прекрасно совместимы с JavaScript. Однако, стоит помнить о безопасности ваших API-ключей и хранить их в тайне от клиентской части.

SMTP-библиотеки: Чистота и простота

SMTP-библиотеки — за них отвечает, например, smtpJs — позволяют использовать метод Email.send() с зашифрованными данными SMTP. Если у вас нет собственного SMTP сервера, можно воспользоваться услугами SMTP-ретрансляции и настроить их привязку к вашему домену.

Визуализация

Процесс можно представить в виде эстафеты:

Markdown
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1. JavaScript (🏃‍♂️)  ->  2. Email Сервер (📮)

🏃‍♂️: "Вот, 📮, теперь твоя очередь работать!"
📮: "Понял, получил! Сейчас все будет отправлено... 📬✉️!"

Ключевые моменты:

  • 🏃‍♂️: Отправка писем самим JavaScript не возможна.
  • 📮: Приходится пробрасывать данные на сервер, который может быть написан на Node.js или PHP.
JS
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fetch("/send-email", { // Передаем наши чувства используя fetch!
  method: "POST",
  body: JSON.stringify({ to: "user@example.com", subject: "Привет!", body: "Привет!" })
});

И следующей остановкой становится почтовый ящик! 📬✉️🚀

Вывод: Отправка электронной почты осуществляется с помощью сервера (📮), который берет на себя основную задачу в доставке вашего сообщения до получателя.

Удаленная отправка: Письма без обновления страницы

Отправка прямо с вашего сайта через PostMail

С помощью Postmail можно отправлять письма прямо с вашего веб-сайта. Благодаря грамотной обработке успешных отправок и ошибок пользователь всегда будет в теме происходящего.

Методика старой школы: Использование Mailto

window.open('mailto:test@example.com') возвратит нас в начало эры электронной почты, предложив открыть почтовый клиент пользователя. Этот метод — сюрприз-парадокс: прост, но эффективен.

Альтернатива, которую программисты НЕНАВИДЯТ: XMLHttpRequest

JS
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var xhr = new XMLHttpRequest();  // Помнишь этого старого знакомого? Он всё еще с нами!
xhr.open('POST', '/email-handler', true);
xhr.send('Тело письма');

Обработка ошибок, предотвращение спама и кодирование

Обработка ошибок и борьба со спамом — это также важно, как и посещение стоматолога для любителей сладкого. Воспользуйтесь блоками try-catch и encodeURIComponent, чтобы сообщение было правильно закодировано. И ни в коем случае не делитесь личными или конфиденциальными адресами публично!

Полезные материалы

  1. Обзор | EmailJS — Инструмент для отправки электронных писем из JavaScript с помощью EmailJS.
  2. Отправка писем | Gmail | Google для Разработчиков — Подход Google к отправке электронной почты через Gmail API.
  3. Nodemailer :: Nodemailer — Привлекательный способ для Node.js посылать электронные письма.
  4. Использование Fetch API – Веб API | MDN — Руководство MDN по Fetch API для сетевых запросов.
  5. Custom Forms with No Server Code | Formspree — Отправка сообщений с форм без написания кода для сервера.
  6. Аутентификация | Twilio — Как обеспечить безопасность вашей электронной корреспонденции при использовании V3 API от SendGrid.
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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