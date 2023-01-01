Проверка загрузки или наличия ошибок в изображению jQuery

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Быстрый ответ

Чтобы следить за процессом загрузки изображений в jQuery, используйте метод .on() :

JS Скопировать код $('img.selector').on('load', function() { // Ура, изображение успешно загрузилось. }).on('error', function() { // Ой, изображение не удалось загрузить. });

Код выше позволит вам узнать, было ли изображение загружено успешно или в процессе возникла ошибка.

Дополнительная проверка статуса загрузки изображений с использованием свойств

Свойство img.complete может быть полезно для проверки статуса изображения после того, как страница загрузилась. Однако, оно вернёт true даже в случае, если изображение загружено неправильно. Чтобы контролировать эту ситуацию, обратите внимание на такие свойства как naturalWidth и naturalHeight , которые будут иметь ненулевые значения только в случае успешной загрузки изображения.

JS Скопировать код function isImageOk(imgElement) { // Вернет true, если изображение было корректно загружено. return imgElement.complete && imgElement.naturalHeight !== 0; }

Функция возвращает true , если изображение было загружено без ошибок.

Неожиданные моменты: обработка ошибок перед регистрацией событий

Для корректной обработки ошибок, которые возникли до того, как были установлены обработчики событий с помощью jQuery, воспользуйтесь подходом с созданием изображения в памяти и заданием обработчиков onerror и onload :

JS Скопировать код var testImage = new Image(); testImage.onerror = function() { // Ошибка при загрузке изображения. }; testImage.onload = function() { // Успешная загрузка изображения. }; testImage.src = 'path/to/image.jpg';

Этот подход позволяет оперативно обнаружить и устранить ошибку.

Альтернативный вариант: библиотека

Если вы предпочитаете использовать специализированные решения для отслеживания загрузки изображений, обратите внимание на библиотеку imagesLoaded . Это надёжное средство контроля за процессом загрузки, поддерживающее множество браузеров. Библиотеку можно применять как плагин для jQuery или используя нативный JavaScript. Подробности указаны в документации к библиотеке.

Работа с jQuery для изображений, добавленных динамически

При организации обработки событий для динамически добавляемых изображений могут возникнуть сложности. В таких случаях стоит использовать делегирование событий с помощью метода .on() , привязав их к родительскому элементу, который уже присутствовал на странице:

JS Скопировать код $(document).on('load', 'img.dynamic', function() { // Динамически добавленное изображение успешно загрузилось. }).on('error', 'img.dynamic', function() { // Ошибка при загрузке динамически добавленного изображения. });

Визуализация

Веб-страницу можно представить как поезд (🚂), каждое изображение на ней — это вагон (🚃). Наша задача — следить за тем, как эти вагоны загружаются.

JS Скопировать код $("img").on("load", function() { // 🚃✅ Вагон-изображение успешно отправился в путь. }).on("error", function() { // 🚃❌ Вагон-изображение сломался и не может продолжать путь. });

Каждый вагон передаёт сигнал об успешной отправке в путь (✅) или о возникновении проблемы (❌).

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