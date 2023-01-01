Проверка целых чисел в JavaScript: методы и примеры

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Быстрый ответ

Для определения, является ли число целым или имеет дробную часть, мы можем использовать оператор остатка от деления ( % ). Если после выполнения вычислений остаток присутствует, это указывает на то, что представленное число является дробным. Взгляните на пример кода:

JS Скопировать код const isWhole = num => num % 1 === 0; console.log(isWhole(10)); // Число 10 целое, об этом нет сомнений. true console.log(isWhole(10.5)); // Здесь мы отчетливо видим наличие дроби. false

Подробное изучение дробных и целых чисел

Определение того, относится ли число к дробным или целым, играет ключевую роль в математических вычислениях, при проверке достоверности данных, а также при форматировании. Давайте детально рассмотрим разные методы и специфические случаи.

Возможности оператора модуля

С помощью выражения num % 1 можно определить, является ли число целым, и получить его дробную часть. Это применимо даже для чисел с нулевой дробной частью, например 12.0 .

JS Скопировать код const getDecimalPart = num => num % 1; console.log(getDecimalPart(10.5)); // Мы успешно извлекли дробную часть, она равна 0.5

Применение Number.isInteger()

Метод Number.isInteger() используется для точной проверки, но его отсутствие в IE11 может создать неудобства для пользователей старых версий браузеров.

JS Скопировать код console.log(Number.isInteger(10)); // Число 10 без сомнений является целым. true console.log(Number.isInteger(NaN)); // NaN, в свою очередь, не является целым числом. false console.log(Number.isInteger(Infinity)); // И бесконечность также не принадлежит к целым числам. false

Использование Number.isSafeInteger()

Метод Number.isSafeInteger() подходит для работы с астрономически большими числами. Он убедится, что число находится в рамках безопасного диапазона IEEE-754 для чисел с двойной точностью.

JS Скопировать код console.log(Number.isSafeInteger(10**16)); // Число велико, но оно находится в безопасном диапазоне. true console.log(Number.isSafeInteger(10**16+1)); // Здесь наблюдается превышение данного диапазона. false

Строковый метод

Можно также преобразовать число в строку и проверить на отсутствие десятичной точки. Но помните, что "100.00" все равно будет считаться числом с дробной частью.

JS Скопировать код const isWholeFromStr = strNum => !strNum.includes("."); console.log(isWholeFromStr("100.00")); // Присутствует десятичная точка, значит это дробное число, вне зависимости от нулей. false

Использование равенства после Math.floor()

Старый, но надежный метод — использование равенства Math.floor(num) == num для определения того, является ли число целым.

JS Скопировать код console.log(Math.floor(10) === 10); // С числом 10 всё в порядке, оно целое. true console.log(Math.floor(10.5) === 10.5); // "Половина", Вы так настаиваете на том, что являетесь целым числом? false

Определите для себя наиболее подходящий метод проверки с учетом требований к производительности, наглядности и совместимости. Не забывайте, что num % 1 может оказаться быстрее, в то время как Number.isInteger(num) обеспечивает лучшую точность.

Визуализация

Условно, это можно представить как иллюстрацию с фруктами:

Markdown Скопировать код 🍏 Целое Яблоко (1.0) -> Целое число 🟢 🍏🔪 Половинка Яблока (1.5) -> Дробное число 🔴

А на практике в JavaScript это выглядит примерно так:

JS Скопировать код function isWholeNumber(value) { return value % 1 === 0; } // 🍏 Целое Яблоко (1.0) – Никакой дробной части не обнаружено. TRUE // 🍏🔪 Половинка Яблока (1.5) – Дробная часть присутствует. FALSE

Здесь Целое Яблоко символизирует Целое число , а Половинка Яблока становится воплощением Дробного числа .

Анализ крайних случаев и специфических числовых исключений

В JavaScript есть специфические числовые значения и крайние случаи, которые требуют особого внимания. Исследуем их подробнее:

Обработка NaN и Infinity

При работе со значениями NaN и Infinity следует обращаться с особой осторожностью. В данном случае оператор остатка от деления не сможет вам помочь.

JS Скопировать код const isActualNumber = num => !isNaN(num) && isFinite(num) && num % 1 === 0; console.log(isActualNumber(NaN)); // NaN не является числом. false console.log(isActualNumber(Infinity)); // Подобно NaN, бесконечность также не является числом. false

Использование больших чисел

При работе с числами, превышающими значения Number.MAX_SAFE_INTEGER , язык JavaScript может вести себя непредсказуемо. Будьте готовы к этому, используя такие средства как BigInt или библиотеки, например big.js для точных вычислений.

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