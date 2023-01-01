Проверка существования объекта в JavaScript: обработка ошибок#Основы JavaScript #Объекты и прототипы #Обработка ошибок (try/catch)
Быстрый ответ
Рассмотрим методы, которые наиболее часто используются для проверки наличия свойства в объекте:
- Использование оператора
inпозволяет проверить наличие свойства, включая унаследованные:
if ('key' in obj) { // свойство установлено }
- Метод
.hasOwnPropertyограничивает проверку только собственными свойствами объекта:
if (obj.hasOwnProperty('key')) { // свойство точно существует! }
- Строгое сравнение — когда необходимо подтвердить наличие свойства, не удовлетворяясь лишь его истинностью:
if (obj.key !== undefined) { // свойство точно существует, это факт }
- Применение
typeof— часто используемый способ проверки существования объекта в JavaScript, не вызывающий ошибку при неопределённой переменной:
if (typeof maybeObject !== "undefined") { // существует ли объект или это иллюзия? }
Тонкости проверки существования в JavaScript
Таинственные свойства
typeof
В мире JavaScript оператор
typeof является надёжной проверкой присутствия объекта:
if (typeof maybeObject !== "undefined") { // похоже, объект действительно существует... }
Эта проверка защищает от встречи с
ReferenceError, если переменная maybeObject не определена.
Универсальность всего
Переходя к глобальным объектам, при их поиске рекомендуется проверить объект
window, если мы работаем с браузерным API:
if ('maybeObject' in window) {
// Глобальный объект присутствует, или это мировая загадка? }
Столкновение с Null
Остерегайтесь: проверка на
undefined может быть ловушкой. Значение
null может создать иллюзию существования объекта:
if (maybeObject != null) {
// Ни undefined, ни null, верите ли вы в чудеса? }
Имейте в виду,
null — это место в JavaScript, подобное Бермудскому треугольнику, где теряются значения.
Углубляемся — до сути
Проверка на существование — это только начало. Нам нужен полностью функциональный объект, а не просто оболочка. Если объект существует, полезно удостовериться, что и его ключевые методы или свойства также присутствуют:
if (maybeObject && typeof maybeObject.someMethod === "function") {
// Объект на месте и к вашим услугам, готов к бою! }
Убедитесь: функциональность важнее простого существования. Это правило актуально как для JavaScript, так и для жизни в общем.
Визуализация
Давайте представим объект в виде дома 🏠, где свойства — это комнаты. В JavaScript дом может выглядеть так:
Дом = { "Кухня": 🍳, "Гостиная": 📺, "Спальня": 🛏️, "Ванная": 🛀 }
Как удостовериться в наличии конкретной комнаты:
if ('Ванная' in Дом) {
🚽 // Ванная комната есть, это факт! }
- Чтобы избежать ловушку с
nullв подвале:
if (Дом['Подвал'] !== null) {
// Подвал действительно существует, это не обман }
- При выполнении глобальных проверок используйте объект
window:
if ('Главная спальня' in window.Дом) {
// Вот она, главная спальня на глобальном уровне! }
Полезные материалы
- Объекты и прототипы объектов – JavaScript | MDN — подробная информация о работе с объектами в JavaScript на MDN Web Docs.
- Как проверить наличие конкретного свойства у объекта в JavaScript? – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о проверке наличия свойств у объектов.
- Объекты – JavaScript.info — глубокое погружение в тему объектов в JavaScript.
- Спецификация языка ECMAScript® 2021 — исчерпывающий источник всех норм и основ JavaScript.
- GitHub – lodash/lodash: Современная утилитарная библиотека JavaScript — набор мощных утилит для работы с объектами в JavaScript.
- JSHint, инструмент для проверки качества кода на JavaScript — инструмент для создания безошибочного и качественного JavaScript кода.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер