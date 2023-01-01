Проверка существования объекта в JavaScript: обработка ошибок

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Быстрый ответ

Рассмотрим методы, которые наиболее часто используются для проверки наличия свойства в объекте:

Использование оператора in позволяет проверить наличие свойства, включая унаследованные:

JS Скопировать код if ('key' in obj) { // свойство установлено }

Метод .hasOwnProperty ограничивает проверку только собственными свойствами объекта:

JS Скопировать код if (obj.hasOwnProperty('key')) { // свойство точно существует! }

Строгое сравнение — когда необходимо подтвердить наличие свойства, не удовлетворяясь лишь его истинностью:

JS Скопировать код if (obj.key !== undefined) { // свойство точно существует, это факт }

Применение typeof — часто используемый способ проверки существования объекта в JavaScript, не вызывающий ошибку при неопределённой переменной:

JS Скопировать код if (typeof maybeObject !== "undefined") { // существует ли объект или это иллюзия? }

Тонкости проверки существования в JavaScript

Таинственные свойства typeof

В мире JavaScript оператор typeof является надёжной проверкой присутствия объекта:

JS Скопировать код if (typeof maybeObject !== "undefined") { // похоже, объект действительно существует... }

Эта проверка защищает от встречи с ReferenceError , если переменная maybeObject не определена.

Универсальность всего

Переходя к глобальным объектам, при их поиске рекомендуется проверить объект window , если мы работаем с браузерным API:

JS Скопировать код if ('maybeObject' in window) { // Глобальный объект присутствует, или это мировая загадка? }

Столкновение с Null

Остерегайтесь: проверка на undefined может быть ловушкой. Значение null может создать иллюзию существования объекта:

JS Скопировать код if (maybeObject != null) { // Ни undefined, ни null, верите ли вы в чудеса? }

Имейте в виду, null — это место в JavaScript, подобное Бермудскому треугольнику, где теряются значения.

Углубляемся — до сути

Проверка на существование — это только начало. Нам нужен полностью функциональный объект, а не просто оболочка. Если объект существует, полезно удостовериться, что и его ключевые методы или свойства также присутствуют:

JS Скопировать код if (maybeObject && typeof maybeObject.someMethod === "function") { // Объект на месте и к вашим услугам, готов к бою! }

Убедитесь: функциональность важнее простого существования. Это правило актуально как для JavaScript, так и для жизни в общем.

Визуализация

Давайте представим объект в виде дома 🏠, где свойства — это комнаты. В JavaScript дом может выглядеть так:

Markdown Скопировать код Дом = { "Кухня": 🍳, "Гостиная": 📺, "Спальня": 🛏️, "Ванная": 🛀 }

Как удостовериться в наличии конкретной комнаты:

JS Скопировать код if ('Ванная' in Дом) { 🚽 // Ванная комната есть, это факт! }

Чтобы избежать ловушку с null в подвале:

JS Скопировать код if (Дом['Подвал'] !== null) { // Подвал действительно существует, это не обман }

При выполнении глобальных проверок используйте объект window :

JS Скопировать код if ('Главная спальня' in window.Дом) { // Вот она, главная спальня на глобальном уровне! }

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