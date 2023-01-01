Проверка существования индекса в массиве JavaScript#Основы JavaScript #Массивы и методы
Быстрый ответ
Для проверки присутствия индекса массива в JavaScript рекомендуется использовать оператор
in или провести проверку на
undefined. Оператор
in позволяет точно определить, существует ли индекс, в то время как проверка на
undefined может дать неточный результат, если значение по заданному индексу установлено как
undefined.
let array = [1, 2, 3];
// Использование оператора `in`
let exists = 2 in array; // true – индекс присутствует в массиве
let notExists = 4 in array; // false – индекс отсутствует
// Проверка на `undefined`
let exists = array[2] !== undefined; // true – индекс найден
let notExists = array[4] !== undefined; // false – индекс отсутствует
При проверке наличия индекса стоит быть внимательным
Рассмотрим разные ситуации и методы, которые пригодятся для определения наличия индекса в массиве.
Доверяй, но с
typeof проверяй
Использование
array[index] === undefined достаточно распространено, но оно не различает отсутствие индекса и явно заданное значение
undefined. Для повышения точности применяется
typeof:
if (typeof array[index] !== 'undefined'){
// Индекс существует и готов к использованию.
} else {
// Индекс отсутствует.
}
Примечание: Будьте внимательны при работе со значениями индекса, равными
undefined.
Знайте когда применять
hasOwnProperty
Метод
array.hasOwnProperty(index) различает индексы и
undefined:
if (array.hasOwnProperty(index)) {
// Индекс существует.
} else {
// Индекс отсутствует.
}
Для изящной проверки используйте опциональное объединение
Опциональное объединение
?. предотвращает ошибки, связанные с
undefined, и упрощает проверку наличия индекса:
let value = array[index]?.toString() || 'Индекс не найден';
Массивы — это ведь тоже объекты
Не забывайте, что массивы в JavaScript — это объекты, что дает возможность применять методы для работы с объектами при проверке индексов:
let exists = index.toString() in array; // Используем свойства объекта.
Функция для проверки, комбинирующая
Array.isArray и
hasOwnProperty:
function indexExists(arr, idx) {
return Array.isArray(arr) && arr.hasOwnProperty(idx); // Надежная проверка
}
Особые случаи использования
Для сложных структур данных могут потребоваться особые методы проверки.
Разреженные массивы: будьте осторожнее
В случае разреженных массивов, где могут быть пропуски в индексах, на помощь придет оператор
in:
let sparseArray = [];
sparseArray[10] = 'a';
let indexExists = 10 in sparseArray; // true – индекс найден
let falsePositive = sparseArray[10] !== undefined; // тоже true, однако некорректно
Особенности некоторых окружений
В некоторых специфических средах, например в Titanium, могут существовать дополнительные особенности массивов. В таких случаях следует полагаться на стандартные проверки и ознакомиться с документацией.
Нововведения ECMAScript
Используйте современные возможности языка, включая опциональное объединение и
Array.includes(), для упрощения и повышения наглядности вашего кода.
Визуализация
Представьте массив как ряд почтовых ящиков 📬, где каждый ящик соответствует индексу:
| Ячейка 0 | Ячейка 1 | Ячейка 2 | ... | Ячейка n |
| :------: | :------: | :------: | :-: | :------: |
| 📦 | 📦 | 📭 | ... | ❓ |
Пустой ящик означает
undefined. Для проверки достаточно взглянуть в нужную ячейку!
Методы проверки зависят от ситуации
Не путайте значения null и undefined
null — не то же самое, что
undefined, поэтому они требуют отдельного рассмотрения:
let indexIsNull = array[index] === null; // Если значение null, это особый случай
let indexIsUndefinedOrNull = array[index] == null; // Проверяем как на null, так и на undefined
В случае переменных индексов необходима дополнительная проверка
Если индекс является переменной, всегда проводите самостоятельную проверку:
let dynamicIndex = getSomeValue();
if (typeof dynamicIndex === 'number' && dynamicIndex in array) {
// Индекс действительно существует!
}
Обработка массивов, полученных от API
При работе с массивами, полученными из API, используйте двойные проверки для надежности:
let responseArray = apiCall();
if (Array.isArray(responseArray) && responseArray.hasOwnProperty(specificIndex)) {
// Мы можем обрабатывать данный индекс.
}
Массивы с нечисловыми свойствами
При использовании нечисловых свойств в массивах проводите проверку в соответствии с правилами работы с объектами:
let arrayWithProperties = [];
arrayWithProperties["newProp"] = "value";
let hasIndex = "newProp" in arrayWithProperties; // true, но это не индекс массива.
Полезные материалы
- Array – JavaScript | MDN — глубокое погружение в тему массивов JavaScript.
- Как проверить переменную на undefined или null в JavaScript? – Stack Overflow — подробное объяснение проверки переменных на
undefinedи
null.
- JavaScript Arrays — доступное пособие по работе с массивами JavaScript.
- Arrays — всесторонний руководство по массивам JavaScript с примерами и пояснениями.
- Как проверить, содержит ли массив определенное значение в JavaScript? – Stack Overflow — обсуждение методов проверки наличия значений в массивах.
- Спецификация языка ECMAScript – ECMA-262 Edition 5.1 — описание стандарта ECMAScript для массивов.
- Как работать с массивами в JavaScript – DigitalOcean — подробное руководство по эффективной работе с массивами в JavaScript.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер