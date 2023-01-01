Проверка существования индекса в массиве JavaScript

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Быстрый ответ

Для проверки присутствия индекса массива в JavaScript рекомендуется использовать оператор in или провести проверку на undefined . Оператор in позволяет точно определить, существует ли индекс, в то время как проверка на undefined может дать неточный результат, если значение по заданному индексу установлено как undefined .

JS Скопировать код let array = [1, 2, 3]; // Использование оператора `in` let exists = 2 in array; // true – индекс присутствует в массиве let notExists = 4 in array; // false – индекс отсутствует // Проверка на `undefined` let exists = array[2] !== undefined; // true – индекс найден let notExists = array[4] !== undefined; // false – индекс отсутствует

При проверке наличия индекса стоит быть внимательным

Рассмотрим разные ситуации и методы, которые пригодятся для определения наличия индекса в массиве.

Доверяй, но с typeof проверяй

Использование array[index] === undefined достаточно распространено, но оно не различает отсутствие индекса и явно заданное значение undefined . Для повышения точности применяется typeof :

JS Скопировать код if (typeof array[index] !== 'undefined'){ // Индекс существует и готов к использованию. } else { // Индекс отсутствует. }

Примечание: Будьте внимательны при работе со значениями индекса, равными undefined .

Знайте когда применять hasOwnProperty

Метод array.hasOwnProperty(index) различает индексы и undefined :

JS Скопировать код if (array.hasOwnProperty(index)) { // Индекс существует. } else { // Индекс отсутствует. }

Для изящной проверки используйте опциональное объединение

Опциональное объединение ?. предотвращает ошибки, связанные с undefined , и упрощает проверку наличия индекса:

JS Скопировать код let value = array[index]?.toString() || 'Индекс не найден';

Массивы — это ведь тоже объекты

Не забывайте, что массивы в JavaScript — это объекты, что дает возможность применять методы для работы с объектами при проверке индексов:

JS Скопировать код let exists = index.toString() in array; // Используем свойства объекта.

Функция для проверки, комбинирующая Array.isArray и hasOwnProperty :

JS Скопировать код function indexExists(arr, idx) { return Array.isArray(arr) && arr.hasOwnProperty(idx); // Надежная проверка }

Особые случаи использования

Для сложных структур данных могут потребоваться особые методы проверки.

Разреженные массивы: будьте осторожнее

В случае разреженных массивов, где могут быть пропуски в индексах, на помощь придет оператор in :

JS Скопировать код let sparseArray = []; sparseArray[10] = 'a'; let indexExists = 10 in sparseArray; // true – индекс найден let falsePositive = sparseArray[10] !== undefined; // тоже true, однако некорректно

Особенности некоторых окружений

В некоторых специфических средах, например в Titanium, могут существовать дополнительные особенности массивов. В таких случаях следует полагаться на стандартные проверки и ознакомиться с документацией.

Нововведения ECMAScript

Используйте современные возможности языка, включая опциональное объединение и Array.includes() , для упрощения и повышения наглядности вашего кода.

Визуализация

Представьте массив как ряд почтовых ящиков 📬, где каждый ящик соответствует индексу:

Markdown Скопировать код | Ячейка 0 | Ячейка 1 | Ячейка 2 | ... | Ячейка n | | :------: | :------: | :------: | :-: | :------: | | 📦 | 📦 | 📭 | ... | ❓ |

Пустой ящик означает undefined . Для проверки достаточно взглянуть в нужную ячейку!

Методы проверки зависят от ситуации

Не путайте значения null и undefined

null — не то же самое, что undefined , поэтому они требуют отдельного рассмотрения:

JS Скопировать код let indexIsNull = array[index] === null; // Если значение null, это особый случай let indexIsUndefinedOrNull = array[index] == null; // Проверяем как на null, так и на undefined

В случае переменных индексов необходима дополнительная проверка

Если индекс является переменной, всегда проводите самостоятельную проверку:

JS Скопировать код let dynamicIndex = getSomeValue(); if (typeof dynamicIndex === 'number' && dynamicIndex in array) { // Индекс действительно существует! }

Обработка массивов, полученных от API

При работе с массивами, полученными из API, используйте двойные проверки для надежности:

JS Скопировать код let responseArray = apiCall(); if (Array.isArray(responseArray) && responseArray.hasOwnProperty(specificIndex)) { // Мы можем обрабатывать данный индекс. }

Массивы с нечисловыми свойствами

При использовании нечисловых свойств в массивах проводите проверку в соответствии с правилами работы с объектами:

JS Скопировать код let arrayWithProperties = []; arrayWithProperties["newProp"] = "value"; let hasIndex = "newProp" in arrayWithProperties; // true, но это не индекс массива.

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