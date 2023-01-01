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Проверка существования и пустоты массива в PHP: решение
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Проверка существования и пустоты массива в PHP: решение

#Веб-разработка  
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Быстрый ответ

Чтобы проверить наличие элементов в массиве:

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if (myArray?.length) {
  // Массив существует и в нём есть элементы
}

Оператор опциональной цепочки (?.) предохраняет от исключений во время выполнения кода, когда myArray равен null или undefined. Если свойство length не равно нулю, это означает, что в массиве myArray есть элементы.

Удостовериться, что объект является массивом, можно с помощью метода Array.isArray():

JS
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if (Array.isArray(myArray) && myArray.length) {
  // Это действительно массив и он не пуст. Всё замечательно!
}

Этот метод гарантирует, что myArray – это массив и в нём находятся элементы.

Пошаговый план для смены профессии

Подводные камни при работе с массивами

При работе с массивами следует быть внимательным и осторожным, ведь на пути могут встретиться ловушки и подводные камни. Давайте подробнее рассмотрим возможные нюансы при проверках массивов.

Проверка, является ли объект массивом

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if (!Array.isArray(image_array)) {
  console.error("Хьюстон, у нас проблемы! Это не массив!");
}

Осторожность при работе с внешними данными

Внешние данные (например, ответы от сервера или данных от API) следует обрабатывать аккуратно и максимально безопасно:

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// Ни во что не верь, никого не бойся, проверяй всё сам.
var image_array = JSON.parse(phpJsonEncodedArray || '[]');

Необходимость избегать переопределения переменных

Переопределение переменных может привести к непредсказуемым результатам. Это стоит учитывать, чтобы избежать неожиданных "сюрпризов":

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// Переиспользуй, но аккуратно.
var image_array = image_array || [];

Чёткий контроль за операциями с массивами

Очень важно аккуратно обрабатывать операции, которые зависят от наличия массива и количества его элементов. Например, при загрузке изображений из массива:

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if (Array.isArray(image_array) && image_array.length) {
  // Расстилаем красную дорожку. Наши звёздные изображения на подходе!
  loadImage(image_array[image_array.length – 1]);
} else {
  alert("Похоже, массив с изображениями в отпуске. 🏖️");
}

Особенности массивов и способы их обхода

Будьте готовы к неожиданностям в данных, которые могут подорвать вашу логику. Признаем, что массивы могут вести себя достаточно странно:

1. Неочевидности свойства length массива

Как ни удивительно, но undefined и null не обладают свойством длины. Будьте бдительны!

JS
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if (yourArray && yourArray.length > 0) {
  // Массив переполнен жизнью!
}

2. Осторожно с поднятием переменных

Поднятие переменных в JavaScript (известное как hoisting) может играть с вами злую шутку. Для контроля области видимости лучше использовать let или const:

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// Сейчас здесь, а потом – исчез.
let yourArray = [];

3. Совместимость со старыми версиями JavaScript

Не забывайте о разработчиках, которые по-прежнему работают с JavaScript версии ES5 и более ранней:

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// Синтаксис старой школы.
if (yourArray && yourArray.length) {
  // Массив есть и он не пуст
}

4. Начало работы скрипта при загрузке страницы

Пользуйтесь надёжным подходом во время взаимодействия с массивами на этапе загрузки страницы:

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// Внимание! Стартуем!
window.onload = function() {
  if (image_array && image_array.length) {
    loadImage(image_array[0]);
  } 
};

Визуализация

Для понимания проверок массивов можно представить следующую схему:

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Пустой массив (📦):     | Не существует (❓):    | Заполненный массив (📦🎁):
[ ]                    | undefined/null         | [🎈,🎉,🎊]
// Коробка пуста       | // Коробки нет         | // Вот они, подарки!

Посмотрим на код:

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if (array !== undefined && array !== null && array.length > 0) {
    console.log('💃🎊🎈 Праздник в полном разгаре. Вот и подарки!');
} else if (array !== undefined && array !== null && array.length === 0) {
    console.log('📦 Коробка есть, но пуста. Неожиданно');
} else {
    console.log('❓ О какой коробке идёт речь?'); // Коробки нет!
}

Следуем простому правилу:

Markdown
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Состояние массива: `array?.length > 0` ? 📦🎁 : `array` ? 📦 : ❓

Основные рекомендации

Проверка или сожаление

При проверке массивов старайтесь избегать проверок вида if (array), которые могут определить есть ли массив, но не указывают на то, не пуст ли он:

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// Безопасность превыше всего.
if(yourArray !== undefined && yourArray !== null) { yourArray.length }

Советы по объявлению переменных

При объявлении переменных в JavaScript используйте var, let или const. Случайные глобальные переменные ни к чему хорошему не приведут:

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// Тут все общаются, или нет?
let image_array = image_array || [];

Инициализация массивов

При инициализации массивов с серверными данными проявите максимальную осторожность. Всегда проверяйте, как устроены ваши данные:

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// Данные могут быть не теми, за кого себя выдают.
const data = Array.isArray(serverData) ? serverData : [];

Завершение

Тестируйте ваш код при различных состояниях массива (будь то пустой, заполненный, null или undefined). Безопасность и надёжность – это ключевой путь к успеху!

Полезные материалы

  1. Array – JavaScript | MDN
  2. javascript – How to check if an array is empty or exists? – Stack Overflow
  3. Arrays – JavaScript.info
  4. Array.isArray() – JavaScript | MDN
  5. JavaScript Arrays – W3Schools
  6. Truthy – MDN Web Docs Glossary: Definitions of Web-related terms | MDN
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Элина Баранова

разработчик Android

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