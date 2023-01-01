Проверка существования и пустоты массива в PHP: решение

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Быстрый ответ

Чтобы проверить наличие элементов в массиве:

JS Скопировать код if (myArray?.length) { // Массив существует и в нём есть элементы }

Оператор опциональной цепочки ( ?. ) предохраняет от исключений во время выполнения кода, когда myArray равен null или undefined. Если свойство length не равно нулю, это означает, что в массиве myArray есть элементы.

Удостовериться, что объект является массивом, можно с помощью метода Array.isArray() :

JS Скопировать код if (Array.isArray(myArray) && myArray.length) { // Это действительно массив и он не пуст. Всё замечательно! }

Этот метод гарантирует, что myArray – это массив и в нём находятся элементы.

Подводные камни при работе с массивами

При работе с массивами следует быть внимательным и осторожным, ведь на пути могут встретиться ловушки и подводные камни. Давайте подробнее рассмотрим возможные нюансы при проверках массивов.

Проверка, является ли объект массивом

JS Скопировать код if (!Array.isArray(image_array)) { console.error("Хьюстон, у нас проблемы! Это не массив!"); }

Осторожность при работе с внешними данными

Внешние данные (например, ответы от сервера или данных от API) следует обрабатывать аккуратно и максимально безопасно:

JS Скопировать код // Ни во что не верь, никого не бойся, проверяй всё сам. var image_array = JSON.parse(phpJsonEncodedArray || '[]');

Необходимость избегать переопределения переменных

Переопределение переменных может привести к непредсказуемым результатам. Это стоит учитывать, чтобы избежать неожиданных "сюрпризов":

JS Скопировать код // Переиспользуй, но аккуратно. var image_array = image_array || [];

Чёткий контроль за операциями с массивами

Очень важно аккуратно обрабатывать операции, которые зависят от наличия массива и количества его элементов. Например, при загрузке изображений из массива:

JS Скопировать код if (Array.isArray(image_array) && image_array.length) { // Расстилаем красную дорожку. Наши звёздные изображения на подходе! loadImage(image_array[image_array.length – 1]); } else { alert("Похоже, массив с изображениями в отпуске. 🏖️"); }

Особенности массивов и способы их обхода

Будьте готовы к неожиданностям в данных, которые могут подорвать вашу логику. Признаем, что массивы могут вести себя достаточно странно:

1. Неочевидности свойства length массива

Как ни удивительно, но undefined и null не обладают свойством длины. Будьте бдительны!

JS Скопировать код if (yourArray && yourArray.length > 0) { // Массив переполнен жизнью! }

2. Осторожно с поднятием переменных

Поднятие переменных в JavaScript (известное как hoisting) может играть с вами злую шутку. Для контроля области видимости лучше использовать let или const :

JS Скопировать код // Сейчас здесь, а потом – исчез. let yourArray = [];

3. Совместимость со старыми версиями JavaScript

Не забывайте о разработчиках, которые по-прежнему работают с JavaScript версии ES5 и более ранней:

JS Скопировать код // Синтаксис старой школы. if (yourArray && yourArray.length) { // Массив есть и он не пуст }

4. Начало работы скрипта при загрузке страницы

Пользуйтесь надёжным подходом во время взаимодействия с массивами на этапе загрузки страницы:

JS Скопировать код // Внимание! Стартуем! window.onload = function() { if (image_array && image_array.length) { loadImage(image_array[0]); } };

Визуализация

Для понимания проверок массивов можно представить следующую схему:

Markdown Скопировать код Пустой массив (📦): | Не существует (❓): | Заполненный массив (📦🎁): [ ] | undefined/null | [🎈,🎉,🎊] // Коробка пуста | // Коробки нет | // Вот они, подарки!

Посмотрим на код:

JS Скопировать код if (array !== undefined && array !== null && array.length > 0) { console.log('💃🎊🎈 Праздник в полном разгаре. Вот и подарки!'); } else if (array !== undefined && array !== null && array.length === 0) { console.log('📦 Коробка есть, но пуста. Неожиданно'); } else { console.log('❓ О какой коробке идёт речь?'); // Коробки нет! }

Следуем простому правилу:

Markdown Скопировать код Состояние массива: `array?.length > 0` ? 📦🎁 : `array` ? 📦 : ❓

Основные рекомендации

Проверка или сожаление

При проверке массивов старайтесь избегать проверок вида if (array) , которые могут определить есть ли массив, но не указывают на то, не пуст ли он:

JS Скопировать код // Безопасность превыше всего. if(yourArray !== undefined && yourArray !== null) { yourArray.length }

Советы по объявлению переменных

При объявлении переменных в JavaScript используйте var , let или const . Случайные глобальные переменные ни к чему хорошему не приведут:

JS Скопировать код // Тут все общаются, или нет? let image_array = image_array || [];

Инициализация массивов

При инициализации массивов с серверными данными проявите максимальную осторожность. Всегда проверяйте, как устроены ваши данные:

JS Скопировать код // Данные могут быть не теми, за кого себя выдают. const data = Array.isArray(serverData) ? serverData : [];

Завершение

Тестируйте ваш код при различных состояниях массива (будь то пустой, заполненный, null или undefined ). Безопасность и надёжность – это ключевой путь к успеху!

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