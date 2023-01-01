Проверка существования и пустоты массива в PHP: решение#Веб-разработка
Быстрый ответ
Чтобы проверить наличие элементов в массиве:
if (myArray?.length) {
// Массив существует и в нём есть элементы
}
Оператор опциональной цепочки (
?.) предохраняет от исключений во время выполнения кода, когда
myArray равен null или undefined. Если свойство
length не равно нулю, это означает, что в массиве
myArray есть элементы.
Удостовериться, что объект является массивом, можно с помощью метода
Array.isArray():
if (Array.isArray(myArray) && myArray.length) {
// Это действительно массив и он не пуст. Всё замечательно!
}
Этот метод гарантирует, что
myArray – это массив и в нём находятся элементы.
Подводные камни при работе с массивами
При работе с массивами следует быть внимательным и осторожным, ведь на пути могут встретиться ловушки и подводные камни. Давайте подробнее рассмотрим возможные нюансы при проверках массивов.
Проверка, является ли объект массивом
if (!Array.isArray(image_array)) {
console.error("Хьюстон, у нас проблемы! Это не массив!");
}
Осторожность при работе с внешними данными
Внешние данные (например, ответы от сервера или данных от API) следует обрабатывать аккуратно и максимально безопасно:
// Ни во что не верь, никого не бойся, проверяй всё сам.
var image_array = JSON.parse(phpJsonEncodedArray || '[]');
Необходимость избегать переопределения переменных
Переопределение переменных может привести к непредсказуемым результатам. Это стоит учитывать, чтобы избежать неожиданных "сюрпризов":
// Переиспользуй, но аккуратно.
var image_array = image_array || [];
Чёткий контроль за операциями с массивами
Очень важно аккуратно обрабатывать операции, которые зависят от наличия массива и количества его элементов. Например, при загрузке изображений из массива:
if (Array.isArray(image_array) && image_array.length) {
// Расстилаем красную дорожку. Наши звёздные изображения на подходе!
loadImage(image_array[image_array.length – 1]);
} else {
alert("Похоже, массив с изображениями в отпуске. 🏖️");
}
Особенности массивов и способы их обхода
Будьте готовы к неожиданностям в данных, которые могут подорвать вашу логику. Признаем, что массивы могут вести себя достаточно странно:
1. Неочевидности свойства length массива
Как ни удивительно, но
undefined и
null не обладают свойством длины. Будьте бдительны!
if (yourArray && yourArray.length > 0) {
// Массив переполнен жизнью!
}
2. Осторожно с поднятием переменных
Поднятие переменных в JavaScript (известное как hoisting) может играть с вами злую шутку. Для контроля области видимости лучше использовать
let или
const:
// Сейчас здесь, а потом – исчез.
let yourArray = [];
3. Совместимость со старыми версиями JavaScript
Не забывайте о разработчиках, которые по-прежнему работают с JavaScript версии ES5 и более ранней:
// Синтаксис старой школы.
if (yourArray && yourArray.length) {
// Массив есть и он не пуст
}
4. Начало работы скрипта при загрузке страницы
Пользуйтесь надёжным подходом во время взаимодействия с массивами на этапе загрузки страницы:
// Внимание! Стартуем!
window.onload = function() {
if (image_array && image_array.length) {
loadImage(image_array[0]);
}
};
Визуализация
Для понимания проверок массивов можно представить следующую схему:
Пустой массив (📦): | Не существует (❓): | Заполненный массив (📦🎁):
[ ] | undefined/null | [🎈,🎉,🎊]
// Коробка пуста | // Коробки нет | // Вот они, подарки!
Посмотрим на код:
if (array !== undefined && array !== null && array.length > 0) {
console.log('💃🎊🎈 Праздник в полном разгаре. Вот и подарки!');
} else if (array !== undefined && array !== null && array.length === 0) {
console.log('📦 Коробка есть, но пуста. Неожиданно');
} else {
console.log('❓ О какой коробке идёт речь?'); // Коробки нет!
}
Следуем простому правилу:
Состояние массива: `array?.length > 0` ? 📦🎁 : `array` ? 📦 : ❓
Основные рекомендации
Проверка или сожаление
При проверке массивов старайтесь избегать проверок вида
if (array), которые могут определить есть ли массив, но не указывают на то, не пуст ли он:
// Безопасность превыше всего.
if(yourArray !== undefined && yourArray !== null) { yourArray.length }
Советы по объявлению переменных
При объявлении переменных в JavaScript используйте
var,
let или
const. Случайные глобальные переменные ни к чему хорошему не приведут:
// Тут все общаются, или нет?
let image_array = image_array || [];
Инициализация массивов
При инициализации массивов с серверными данными проявите максимальную осторожность. Всегда проверяйте, как устроены ваши данные:
// Данные могут быть не теми, за кого себя выдают.
const data = Array.isArray(serverData) ? serverData : [];
Завершение
Тестируйте ваш код при различных состояниях массива (будь то пустой, заполненный,
null или
undefined). Безопасность и надёжность – это ключевой путь к успеху!
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Элина Баранова
разработчик Android