Проверка пустоты HTML элемента с помощью jQuery

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Быстрый ответ

Для того чтобы быстро определить, является ли элемент на веб-странице пустым, вы можете использовать следующий код:

JS Скопировать код $('#elementId').is(':empty') // возвращает true для пустого элемента и false в противном случае

Селектор :empty выберет те элементы, которые не содержат ни дочерних элементов, ни текста. Однако существуют и другие методы, которые позволяют достигнуть такой же цели.

Борьба с пробелами

Пробелы могут ввести вас в заблуждение: они невидимы, но с точки зрения селектора :empty считаются содержимым. Поэтому пробелы следует удалить перед проверкой:

JS Скопировать код $.trim($('#elementId').html()) === '' // возвращает true, если элемент выглядит пустым

Проверка дочерних узлов

Если у элемента сложная структура с множеством дочерних узлов и текста, можно применить метод hasChildNodes :

JS Скопировать код !$('#elementId')[0].hasChildNodes() // вернет true, если дочерних элементов и текстовых узлов нет

А что, если интересуют только дочерние элементы?

Если вас интересует наличие только дочерних элементов, не учитывая текст, можно использовать следующую проверку:

JS Скопировать код $('#elementId').children().length === 0 // вернет true, если дочерних элементов нет

Этот способ сконцентрирован на поиске исключительно элементов, не учитывая текстовые узлы.

Применение повторяемости с помощью jQuery.fn

Для расширения функциональности jQuery и уменьшения кода можно использовать jQuery.fn :

JS Скопировать код jQuery.fn.isEmpty = function() { return !$.trim(this.html()); }; // Использование функции: if ($('#elementId').isEmpty()) { // Условие, выполняющееся, если элемент пуст }

Этот подход упрощает код и позволяет легко внедрять новую функцию в цепочку вызовов jQuery.

Условное выполнение

Применяйте функции только в том случае, когда элемент полностью пуст — это добавит элегантности вашему коду:

JS Скопировать код $('#elementId').is(':empty') && someFunction(); // Функция someFunction выполнится, если элемент пуст

С применением такого подхода код остаётся чистым, и он демонстрирует прямую зависимость от состояния элемента.

Избегаем ошибок исходя из :empty

Селектор :empty учитывает все пробелы и переводы строк:

JS Скопировать код $('div:empty').length; // Может показать 0 для div с пробелами или переводами строк

Поэтому перед использованием :empty рекомендуется применять trim.

Визуализация

Представим HTML-элемент в виде коробки:

Markdown Скопировать код 📦 <div></div> // Коробка без содержимого?

С помощью jQuery вы можете проверить, пуста ли эта коробка:

JS Скопировать код $('div').is(':empty'); // Это просто пустая коробка?

В результате проверки вы увидите, – либо пустоту,

Markdown Скопировать код 📦:empty: // Да, пусто! Содержимое отсутствует (😮)!

либо наличие чего-то внутри:

Markdown Скопировать код 📦:not_empty: // Внутри найдено что-то интересное (🎉)!

Работа с динамически загружаемым содержимым

В современных веб-страницах контент может динамически обновляться. В таком случае следует использовать следующий подход:

JS Скопировать код loadContent().then(() => { if ($('#elementId').is(':empty')) { // Производим действия при отсутствии содержимого } });

Не менее актуален и событийный подход:

JS Скопировать код $('input').on('change', function() { if (!$(this).val()) { // Поле осталось пустым } });

Выделение визуально пустых элементов

Визуально пустые элементы не содержат видимых данных, но могут включать в себя скрытые поля или скрипты. Для обнаружения таких элементов можно воспользоваться следующим методом:

JS Скопировать код function isVisuallyEmpty(element) { return !$(element).children().not(':hidden').length && !$.trim($(element).text()); } if (isVisuallyEmpty('#elementId')) { // Элемент визуально пуст }

Таким образом, вы проверяете визуальную пустоту элемента, используя специально созданную для этого функцию.

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