Проверка переменной на undefined и null в JavaScript#Разное
Быстрый ответ
if (variable == null) {
// Проверка на `null` и `undefined` одновременно
}
Двойная проверка равенства (
==) позволяет одновременно учесть значения
undefined и
null.
Использование строгого равенства для объявленных переменных
Недвусмысленное строгое равенство
if (variable === undefined || variable === null) {
// Наиболее точная проверка
}
Строгое равенство (
===) обеспечивает абсолютную точность соответствия типов и значений.
Слияние наллов: современный подход
const safeVariable = variable ?? defaultValue;
Оператор слияния наллов (
??) определяет значение по умолчанию для
null или
undefined, действуя как надёжная оболочка для переменных.
Логическое присваивание наллов – новинка
variable ??= defaultValue; // Присваивает `defaultValue`, если `variable` – `null` или `undefined`
Логическое присваивание наллов (
??=) в ES2020 упрощает код, позволяя присваивать значения только при отсутствии инициализированного значения.
Отдельное внимание к необъявленным глобальным переменным
Надёжное использование typeof
if (typeof globalVariable === 'undefined') {
// Защищает от необъявленных переменных
}
Проверка с помощью
typeof гарантирует, что необъявленные переменные не вызовут ошибок в коде.
Подтверждение наличия свойства через 'in'
if ('prop' in obj) {
// Подтверждает наличие свойства
}
Оператор
in позволяет подтвердить присутствие свойства в объекте, не зависимо от его значения.
Избегаем подтайных угроз в проверках JavaScript
Риск нестрогого сравнения
if (variable != null) {
// Двусмысленное сравнение, может ввести в заблуждение
}
Нестрогое сравнение (
!=) может привести к непредсказуемым результатам из-за приведения типов.
Простота не всегда безопасна: 'if (variable)'
if (variable) {
// Остерегайтесь "ложных" значений помимо `null` и `undefined`
}
Проверка переменной на истинность может быть обманчивой, поскольку некоторые значения интерпретируются как
false.
Понимание контекста
Окружение задаёт правила
Важно помнить, что результаты проверок на
null и
undefined могут варьироваться в разных средах JavaScript.
JSHint и 'eqnull'
Инструменты вроде JSHint с опцией
eqnull примут
== null, что упрощает чтение кода.
Полное погружение через изучение источников
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Визуализация
Представим проверки на
undefined или
null в JavaScript:
Корзина с яблоками (🧺): [🍏, 🍎, null, undefined, 🍏]
🍏 / 🍎 = Все в порядке! Значение задано
null = Отсутствует яблоко! Значение нет (null)
undefined = Загадка: Было ли здесь яблоко? (undefined)
После исключения
null и
undefined:
if (apple !== undefined && apple !== null) {
// Только свежие и качественные яблоки в корзине 🍏🍎
}
Теперь это надёжные и качественные значения.
Полезные материалы
- null – JavaScript | MDN — Разбор значения
null.
- undefined – JavaScript | MDN — Изучения
undefined.
- JavaScript check if variable exists (is defined/initialized) – Stack Overflow — Советы и рекомендации по работе с переменными.
- Nullish coalescing operator '??' — Все о операторе слияния наллов.
- no-undef – ESLint – Pluggable JavaScript Linter – Выявление неопределенных переменных до выполнения кода.
- Null vs. Undefined – TypeScript Deep Dive — Обзор
nullи
undefinedв TypeScript.
- JavaScript — Null vs. Undefined — Сравнение
nullи
undefinedв JavaScript.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы