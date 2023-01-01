Проверка переменной на undefined и null в JavaScript

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Быстрый ответ

JS Скопировать код if (variable == null) { // Проверка на `null` и `undefined` одновременно }

Двойная проверка равенства ( == ) позволяет одновременно учесть значения undefined и null .

Использование строгого равенства для объявленных переменных

Недвусмысленное строгое равенство

JS Скопировать код if (variable === undefined || variable === null) { // Наиболее точная проверка }

Строгое равенство ( === ) обеспечивает абсолютную точность соответствия типов и значений.

Слияние наллов: современный подход

JS Скопировать код const safeVariable = variable ?? defaultValue;

Оператор слияния наллов ( ?? ) определяет значение по умолчанию для null или undefined , действуя как надёжная оболочка для переменных.

Логическое присваивание наллов – новинка

JS Скопировать код variable ??= defaultValue; // Присваивает `defaultValue`, если `variable` – `null` или `undefined`

Логическое присваивание наллов ( ??= ) в ES2020 упрощает код, позволяя присваивать значения только при отсутствии инициализированного значения.

Отдельное внимание к необъявленным глобальным переменным

Надёжное использование typeof

JS Скопировать код if (typeof globalVariable === 'undefined') { // Защищает от необъявленных переменных }

Проверка с помощью typeof гарантирует, что необъявленные переменные не вызовут ошибок в коде.

Подтверждение наличия свойства через 'in'

JS Скопировать код if ('prop' in obj) { // Подтверждает наличие свойства }

Оператор in позволяет подтвердить присутствие свойства в объекте, не зависимо от его значения.

Избегаем подтайных угроз в проверках JavaScript

Риск нестрогого сравнения

JS Скопировать код if (variable != null) { // Двусмысленное сравнение, может ввести в заблуждение }

Нестрогое сравнение ( != ) может привести к непредсказуемым результатам из-за приведения типов.

Простота не всегда безопасна: 'if (variable)'

JS Скопировать код if (variable) { // Остерегайтесь "ложных" значений помимо `null` и `undefined` }

Проверка переменной на истинность может быть обманчивой, поскольку некоторые значения интерпретируются как false .

Понимание контекста

Окружение задаёт правила

Важно помнить, что результаты проверок на null и undefined могут варьироваться в разных средах JavaScript.

JSHint и 'eqnull'

Инструменты вроде JSHint с опцией eqnull примут == null , что упрощает чтение кода.

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Визуализация

Представим проверки на undefined или null в JavaScript:

Корзина с яблоками (🧺): [🍏, 🍎, null, undefined, 🍏] 🍏 / 🍎 = Все в порядке! Значение задано null = Отсутствует яблоко! Значение нет (null) undefined = Загадка: Было ли здесь яблоко? (undefined)

После исключения null и undefined :

JS Скопировать код if (apple !== undefined && apple !== null) { // Только свежие и качественные яблоки в корзине 🍏🍎 }

Теперь это надёжные и качественные значения.

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