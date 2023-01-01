Проверка неопределенной переменной в JavaScript без ошибки

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Быстрый ответ

Для проверки переменной на неопределенность в JavaScript можно использовать оператор typeof :

JS Скопировать код if (typeof myVar === "undefined") { // Ответ не получен, myVar остаётся неопределённой 🚫🐎 }

Оператор typeof не вызывает ошибку ReferenceError, если переменная myVar не была объявлена, что делает этот прием достаточно надёжным.

Практические приемы для проверки определения переменных

В ECMAScript 5 переменную undefined сделали немодифицируемой, что позволяло надёжно использовать точное сравнение ( === ), чтобы проверять переменные на undefined .

JS Скопировать код if (myVar !== undefined) { // Итак, myVar появилась на горизонте 👀 }

Проверка на "истинность" и наличие свойства

Чтобы проверить, имеет ли переменная истинное значение, можно использовать следующую конструкцию:

JS Скопировать код if (myVar) { // Значит, myVar и правда существует и не пуста 🎁 }

Обратите внимание: эта проверка не подходит для переменных, которые вполне могут иметь ложное значение, например, 0 , null , false или пустую строку.

Можно применить оператор in , чтобы узнать, существует ли свойство в объекте:

JS Скопировать код if ('prop' in myObject) { // Есть! Свойство 'prop' найдено в myObject 😄 }

Надёжные способы избежания ReferenceErrors

Если нужно работать с возможно необъявленными переменными, лучше всего использовать блоки try/catch :

JS Скопировать код try { console.log(myVar); // Надеемся, что myVar была объявлена } catch (error) { console.warn('myVar отсутствует в этом контексте 😕', error); }

Перед этим рекомендуется использовать console.warn , а не alert , это предпочтительнее для визуализации и отладки кода. Не забывайте, что пользовательский опыт важен всегда, даже в контексте консоли!

Визуализация

Предположим, вы пытаетесь узнать, свободна ли переменная, не обращаясь к ней напрямую:

JS Скопировать код // Ваша переменная – это дом house; // Кто-то дома? 🏠❓

Если подход не корректный, вас может подстерегать непредвиденная ошибка!

JS Скопировать код // Вы делаете "проверку", используя оператор 'typeof' typeof house === 'undefined' ? 'Никого нет дома 🚫🏠' : 'Всё в порядке, в доме кто-то есть ☺️🏠'

Таким образом, оператор typeof позволяет безопасно узнать, имеет ли переменная значение.

Умное использование undefined: лучшие практики

Если бы Конфуций был разработчиком, он бы сказал: "Код – это ваш сад. Поливайте его с любовью." 🌼 Вот несколько советов для улучшения вашего кода:

Единственность и четкость имен – отдавайте предпочтение именам переменных, которые точно передают их суть.

– отдавайте предпочтение именам переменных, которые точно передают их суть. Последовательность – унифицируйте подход к проверке переменных на протяжении всего проекта, чтобы избежать путаницы.

– унифицируйте подход к проверке переменных на протяжении всего проекта, чтобы избежать путаницы. Проактивность – не дожидайтесь появления ReferenceError. Убедитесь в наличии переменной перед использованием.

Особенности "небытия" в JavaScript

В JavaScript существует множество способов представления отсутствия значения: undefined , null , 0 , false и пустая строка ( "" ). Каждый гарантирует разное поведение.

Это особенно важно при работе с DOM, где стандартное обозначение отсутствия элемента это null , а undefined выступает как некий маркер в самом JavaScript.

Чёткие сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках должны направлять разработчика, а не вводить его в заблуждение.

JS Скопировать код // Заменим технические ошибки на понятные сообщения if (typeof myVar === "undefined") { console.error('Переменная не найдена. Похоже, она ушла корову доить 😒'); }

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