Проверка наличия подстроки в строке JavaScript: эффективный метод#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Чтобы определить, присутствуют ли в строке элементы из заданного списка подстрок, вы можете использовать методы
some() и
includes() в JavaScript:
const hitTest = ['яблоки', 'апельсины'].some(sub => 'прогулка в отделе апельсинов'.includes(sub));
// возвращает true, так как слово 'апельсины' найдено!
Обработка граничных ситуаций и масштабируемость
Учет граничных случаев
Рассмотрим несколько нетривиальных случаев, в которых простой подход может не дать ожидаемых результатов:
- Пустые строки: Не забывайте, что пустая подстрока теоретически присутствует в любой позиции вашей основной строки.
- Пустые массивы: Если массив подстрок пуст, соответствия не будет.
- Спецсимволы в регулярных выражениях: Подстроки, содержащие символы с специальным значением в регулярных выражениях, требуют экранирования.
Оптимизация при работе с большими наборами данных
Когда дело касается обработки больших массивов данных, вопрос производительности играет ключевую роль. Существуют способы оптимизации этого процесса:
- Можно сокращать диапазон поиска, если известно местоположение подстрок в строке.
- Для решения более сложных задач могут пригодиться такие структуры данных как trie или суффиксные массивы.
- Тестирование различных методов решения задачи позволит выбрать наиболее подходящий.
Рассмотрим альтернативы
Есть и другие способы достижения той же цели без использования методов
some() и
includes():
// Подход с использованием indexOf
const hitTestIndex = ['яблоки', 'апельсины'].some(sub => 'прогулка в отделе апельсинов'.indexOf(sub) !== -1);
// Подход с регулярными выражениями
const pattern = new RegExp(['яблоки', 'апельсины'].join('|'));
const hitTestRegex = pattern.test('прогулка в отделе апельсинов');
Метод
indexOf абсолютно схож с
includes, но возвращает не булево значение, а индекс. Регулярные выражения обеспечивают возможность поиска сразу по нескольким шаблонам, улучшая тем самым эффективность поиска.
Учет чувствительности к регистру и специальных символов
Учет регистра
Если необходимо учесть возможность бескейсового поиска (независимо от регистра символов), воспользуйтесь следующим подходом:
const hitTestCaseInsensitive = ['яблоки', 'апельсины'].some(sub =>
'прогулка в отделе АПЕЛЬСИНОВ'.toLowerCase().includes(sub.toLowerCase())
);
// true – регистр игнорируется, результат поиска положителен!
Обработка спецсимволов
Специальные символы в подстроках требуют участия специальных мер в процессе их обработки. Для их экранирования при использовании регулярных выражений можно задействовать следующую функцию:
function tameRegex(string) {
return string.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
}
const substrings = ['альфа(омега)', 'wall-e'];
const tameSubstrings = substrings.map(tameRegex);
const regexPattern = new RegExp(tameSubstrings.join('|'));
const hitSpecialCharTest = regexPattern.test('текст с альфа(омега)');
// true – спецсимволы обработаны и поиск осуществлен успешно!
Визуализация
Поиск подсказок в основной строке можно описать так:
Основная строка: "Мой кот любит спать целый день"
Подстроки: ["спать", "играть", "есть"]
Процесс поиска: [🔍🟩, 🔍🟧]
Вообразите, что строка – это карта, подстроки – указания на этой карте:
🔍🟩 ("спать") – Успех! Первая подсказка найдена.
🔍🟨 ("танцевать") – Промах, наш кот не увлекается танцами.
🔍🟧 ("есть") – Вы на правильном пути, вторая подсказка обнаружена!
Задача: найти все указания на карте.
Практические примеры реализации
Определение точного совпадения
Важно не только определить наличие совпадения, но и посмотреть, какая именно подстрока обнаружена:
const substrings = ['яблоки', 'апельсины'];
const mainStr = 'прогулка в отделе апельсинов';
const foundSub = substrings.find(sub => mainStr.includes(sub)) || "Не найдено";
// "апельсины" – Прекрасное время для приготовления фруктового салата!
Код всегда должен работать
Чтобы лучше понять, как работает код на практике, рассмотрим практический пример:
// Проверим, действительно ли все работает так, как мы представляем
const substrings = ['react', 'vue', 'angular'];
const text = 'Создание пользовательского интерфейса на react интересно';
const match = substrings.some(sub => text.includes(sub));
console.assert(match === true, 'Ищем удовольствие от разработки интерфейса на react');
Вы можете запустить этот код в консоли браузера или в таких средах, как JSFiddle или CodePen для наглядной демонстрации принципа работы.
Полезные материалы
- String.prototype.includes() – JavaScript | MDN — Описание метода для поиска фрагментов строк.
- Array.prototype.some() – JavaScript | MDN — Справочная информация о методе, который проверяет соответствие каждого элемента массива данному условию.
- ECMAScript 6: Новые возможности: Обзор и сравнение — Обширный ресурс по нововведениям в JavaScript, включая стрелочные функции,
letи
const.
- Простое объяснение замыканий в JavaScript | by Prashant Ram | Medium — Упрощённое изложение замыканий в JavaScript, которые важны при работе с обратными вызовами.
- Методы массивов в JavaScript — Детальное руководство по методам массивов в JavaScript.
- Регулярные выражения :: На пути к пониманию JavaScript — Введение в регулярные выражения для эффективного сопоставления строк.
- Когда (и почему) следует использовать стрелочные функции ES6 — и когда это не рекомендуется — Детальный анализ стрелочных функций ES6 и рассмотрение их применения для создания компактного и эффективного кода.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер