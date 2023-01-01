Проверка наличия подстроки в строке JavaScript: эффективный метод

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Быстрый ответ

Чтобы определить, присутствуют ли в строке элементы из заданного списка подстрок, вы можете использовать методы some() и includes() в JavaScript:

JS Скопировать код const hitTest = ['яблоки', 'апельсины'].some(sub => 'прогулка в отделе апельсинов'.includes(sub)); // возвращает true, так как слово 'апельсины' найдено!

Обработка граничных ситуаций и масштабируемость

Учет граничных случаев

Рассмотрим несколько нетривиальных случаев, в которых простой подход может не дать ожидаемых результатов:

Пустые строки: Не забывайте, что пустая подстрока теоретически присутствует в любой позиции вашей основной строки. Пустые массивы: Если массив подстрок пуст, соответствия не будет. Спецсимволы в регулярных выражениях: Подстроки, содержащие символы с специальным значением в регулярных выражениях, требуют экранирования.

Оптимизация при работе с большими наборами данных

Когда дело касается обработки больших массивов данных, вопрос производительности играет ключевую роль. Существуют способы оптимизации этого процесса:

Можно сокращать диапазон поиска, если известно местоположение подстрок в строке. Для решения более сложных задач могут пригодиться такие структуры данных как trie или суффиксные массивы. Тестирование различных методов решения задачи позволит выбрать наиболее подходящий.

Рассмотрим альтернативы

Есть и другие способы достижения той же цели без использования методов some() и includes() :

JS Скопировать код // Подход с использованием indexOf const hitTestIndex = ['яблоки', 'апельсины'].some(sub => 'прогулка в отделе апельсинов'.indexOf(sub) !== -1); // Подход с регулярными выражениями const pattern = new RegExp(['яблоки', 'апельсины'].join('|')); const hitTestRegex = pattern.test('прогулка в отделе апельсинов');

Метод indexOf абсолютно схож с includes , но возвращает не булево значение, а индекс. Регулярные выражения обеспечивают возможность поиска сразу по нескольким шаблонам, улучшая тем самым эффективность поиска.

Учет чувствительности к регистру и специальных символов

Учет регистра

Если необходимо учесть возможность бескейсового поиска (независимо от регистра символов), воспользуйтесь следующим подходом:

JS Скопировать код const hitTestCaseInsensitive = ['яблоки', 'апельсины'].some(sub => 'прогулка в отделе АПЕЛЬСИНОВ'.toLowerCase().includes(sub.toLowerCase()) ); // true – регистр игнорируется, результат поиска положителен!

Обработка спецсимволов

Специальные символы в подстроках требуют участия специальных мер в процессе их обработки. Для их экранирования при использовании регулярных выражений можно задействовать следующую функцию:

JS Скопировать код function tameRegex(string) { return string.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&'); } const substrings = ['альфа(омега)', 'wall-e']; const tameSubstrings = substrings.map(tameRegex); const regexPattern = new RegExp(tameSubstrings.join('|')); const hitSpecialCharTest = regexPattern.test('текст с альфа(омега)'); // true – спецсимволы обработаны и поиск осуществлен успешно!

Визуализация

Поиск подсказок в основной строке можно описать так:

Markdown Скопировать код Основная строка: "Мой кот любит спать целый день" Подстроки: ["спать", "играть", "есть"] Процесс поиска: [🔍🟩, 🔍🟧]

Вообразите, что строка – это карта, подстроки – указания на этой карте:

Markdown Скопировать код 🔍🟩 ("спать") – Успех! Первая подсказка найдена. 🔍🟨 ("танцевать") – Промах, наш кот не увлекается танцами. 🔍🟧 ("есть") – Вы на правильном пути, вторая подсказка обнаружена!

Задача: найти все указания на карте.

Практические примеры реализации

Определение точного совпадения

Важно не только определить наличие совпадения, но и посмотреть, какая именно подстрока обнаружена:

JS Скопировать код const substrings = ['яблоки', 'апельсины']; const mainStr = 'прогулка в отделе апельсинов'; const foundSub = substrings.find(sub => mainStr.includes(sub)) || "Не найдено"; // "апельсины" – Прекрасное время для приготовления фруктового салата!

Код всегда должен работать

Чтобы лучше понять, как работает код на практике, рассмотрим практический пример:

JS Скопировать код // Проверим, действительно ли все работает так, как мы представляем const substrings = ['react', 'vue', 'angular']; const text = 'Создание пользовательского интерфейса на react интересно'; const match = substrings.some(sub => text.includes(sub)); console.assert(match === true, 'Ищем удовольствие от разработки интерфейса на react');

Вы можете запустить этот код в консоли браузера или в таких средах, как JSFiddle или CodePen для наглядной демонстрации принципа работы.

Полезные материалы