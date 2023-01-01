Проверка наличия элементов одного массива в другом в JS

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Быстрый ответ

Если вам необходимо быстро проверить, содержат ли два массива общие элементы, вы можете использовать комбинацию методов array1.some() и array2.includes() . Ниже приведён пример, демонстрирующий, как можно сделать это одной строкой:

JS Скопировать код const sharedElementExists = [1, 2, 3].some(элемент => [3, 4, 5].includes(элемент)); // true, потому что элемнт 3 присутствует в обоих массивах

Этот код вернёт true , если хоть один элемент из array1 найден в array2 , и false в противном случае.

Разбор принципов работы

Метод some применяется к каждому элементу array1 . В свою очередь, в коллбэке метод includes проверяет, содержится ли текущий элемент array2 . Это довольно эффективная комбинация, которую можно считать вложенной итерацией с алгоритмической сложностью O(n * m), где n и m – размеры массивов.

Использование преимуществ короткого цикла

Стоит отметить, что работа метода some прерывается, как только обнаруживается первое Истина-значение. Это означает, что если элемент из array1 найден в array2 , то дальнейший перебор прекращается. Это может значительно увеличить производительность, особенно в случае раннего обнаружения совпадения.

Работа с массивами разных типов данных

Методы some и includes могут быть использованы для массивов различных типов данных: примитивов, объектов, функций, а также с пропуском элементов (т.е. для разреженных массивов).

Выявление всех общих элементов

С помощью сочетания методов filter и includes можно найти все пересекающиеся элементы массивов:

JS Скопировать код const intersections = array1.filter(item => array2.includes(item)); // intersections содержит [3], так как 3 – общий элемент для обоих массивов

Таким образом, вы получите новый массив с элементами, общими для array1 и array2 .

Наглядный пример

Представьте, что вы ищете пересечения между маршрутами пешехода и автомобиля на оживлённом перекрёстке:

Markdown Скопировать код Массив 1 (пешеход 🚶‍♂️): [🔴, 🔵, 🟢] Массив 2 (автомобиль 🚗): [🟡, 🔵, 🟣]

Рассмотрим потенциальные пересечения:

JS Скопировать код const commonPath = Array1.some(el => Array2.includes(el));

Существует ли угроза возможного столкновения между пешеходом и автомобилем?

Markdown Скопировать код Пересечение маршрутов: [🔵] // Пешеход и автомобиль пересекутся на синем цвете, однако столкновение не произойдет!

Заключение: Есть пересечение маршрутов!

Дополнительные направления исследований

Контроль над пробками

Если вам требуется работать с большими массивами, можно преобразовать array2 в набор (Set), который обычно имеет временную сложность O(1) при проверке наличия элемента:

JS Скопировать код const array2Set = new Set(array2); const sharedElementExists = array1.some(элемент => array2Set.has(элемент));

Использование библиотек

Такие библиотеки, как Lodash и Underscore.js, предлагают метод intersection() , который может быть настроен и эффективен для подобных задач.

Защита от неизвестности

Желательно, чтобы ваше решение было устойчивым к различным неопределённым условиям, таким как null, undefined и массивы разной длины, чтобы функция безошибочно работала в любых ситуациях.

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