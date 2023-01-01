Проверка наличия элемента в видимом DOM без getElementById

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Быстрый ответ

Для того чтобы узнать, отображается ли элемент в области просмотра, используйте представленную ниже функцию:

JS Скопировать код function isElementVisible(el) { const specificElement = document.querySelector(el); if (!specificElement) return false; const { top, bottom, left, right } = specificElement.getBoundingClientRect(); return ( top < window.innerHeight && // Элемент не спрятан за нижней границей bottom > 0 && // Элемент не превысил верхнюю границу left < window.innerWidth && // Элемент находится в пределах видимости слева right > 0 // Элемент не увеличивает границы справа ); } console.log(isElementVisible('#elementId')); // Виден ли элемент? Да или нет.

document.querySelector поможет отыскать элемент, getBoundingClientRect определит его видимость. Таким образом, мы можем убедиться, что элемент не просто присутствует в DOM, но и визуально доступен пользователю.

Изучение методов определения видимости

Элемент в DOM?

Как убедиться в наличии элемента в DOM? Для этого существуют функции document.getElementById или document.querySelectorAll . Однако, используя их, мы получим информацию лишь о наличии элемента, не узнав, отображается ли он.

JS Скопировать код let elementExists = document.getElementById('elementId'); console.log(!!elementExists); // Выводим true или false в зависимости от наличия элемента, не учитывая его видимость.

Важно учесть, что элемент может быть скрыт (свойство display: none ), оставаясь при этом в DOM.

Как определить видимость элемента?

Визуальная доступность элемента зависит от его позиции и стилей. В данном случае нам помогут:

getBoundingClientRect : определяет актуальное положение элемента относительно области просмотра.

определяет актуальное положение элемента относительно области просмотра. display , visibility , opacity : CSS свойства, отвечающие за visibility элемента.

Чтобы считать элемент видимым, он должен:

Быть расположен внутри области видимости. Не быть скрытым с помощью CSS свойств ( display: none или visibility: hidden ). Не быть полностью прозрачным ( opacity больше 0).

Совместимость с разными браузерами

document.body.contains(element) проверит вхождение элемента в состав родительского документа, обеспечивая совместимость между разными типами браузера.

Обновление ссылки на переменную после удаления из DOM

Переменные могут сохранять связь с удалённым узлом DOM. Для обновления ссылки нужно явно присвоить переменной значение null .

JS Скопировать код let myElement = document.getElementById('myElement'); // Удаляем ссылку на элемент myElement = null; // Теперь переменная не связана с удалённым узлом.

Чтобы убедиться, что элемент присоединён к DOM, воспользуйтесь свойством Node.isConnected . Оно будет иметь значение true, пока элемент не удалён.

Взаимодействие с Shadow DOM

При работе с Shadow DOM удобно использовать комбинацию element.shadowRoot и node.isConnected . Shadow DOM имеет свои специфические особенности, с которыми желательно разобраться для эффективного взаимодействия.

Глубокое понимание работы переменных в JS

Чтобы предотвратить ошибки и недоразумения, изучите материалы по работе переменных JavaScript и их поведению после взаимодействия с DOM.

Визуализация

Попробуем представить суть проверки наличия элемента в видимом DOM. Пусть каждый гость вечеринки — это элемент DOM.

Markdown Скопировать код Каждый элемент в DOM — это гость на вечеринке.

JS Скопировать код document.querySelector('selector') ? '🎉 Наш гость на месте!' : '👀 Гость пропал!';

Markdown Скопировать код Место действия (Видимый DOM): [🍕, 🎭, ✅, ❌, 🥳] Гость: ✅

Наши хозяева ( document.querySelector ) ищут гостя (элемент), который веселится вместе с нами (видимый DOM). Если гость (элемент) не обнаружен, это значит, что он отсутствует на вечеринке (стиль display: none ) или никогда не был в DOM!

Продвинутый набор инструментов для проверки видимости элементов

Адаптация к динамическим изменениям

Для отслеживания динамических изменений видимости или состояния элементов в DOM используются MutationObserver или IntersectionObserver .

jQuery для упрощения задач

jQuery упрощает процедуру поиска видимых элементов с помощью простых и универсальных методов. Впрочем, чистый JavaScript часто бывает более эффективным.

О старых ссылках

Обратите внимание на "обитателей шкафа" — ссылки, которые остались незамеченными после внесения изменений в DOM. JavaScript не обновляет их автоматически.

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