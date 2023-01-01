Проверка наличия элемента в видимом DOM без getElementById#Веб-разработка #Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
Для того чтобы узнать, отображается ли элемент в области просмотра, используйте представленную ниже функцию:
function isElementVisible(el) {
const specificElement = document.querySelector(el);
if (!specificElement) return false;
const { top, bottom, left, right } = specificElement.getBoundingClientRect();
return (
top < window.innerHeight && // Элемент не спрятан за нижней границей
bottom > 0 && // Элемент не превысил верхнюю границу
left < window.innerWidth && // Элемент находится в пределах видимости слева
right > 0 // Элемент не увеличивает границы справа
);
}
console.log(isElementVisible('#elementId')); // Виден ли элемент? Да или нет.
document.querySelector поможет отыскать элемент,
getBoundingClientRect определит его видимость. Таким образом, мы можем убедиться, что элемент не просто присутствует в DOM, но и визуально доступен пользователю.
Изучение методов определения видимости
Элемент в DOM?
Как убедиться в наличии элемента в DOM? Для этого существуют функции
document.getElementById или
document.querySelectorAll. Однако, используя их, мы получим информацию лишь о наличии элемента, не узнав, отображается ли он.
let elementExists = document.getElementById('elementId');
console.log(!!elementExists); // Выводим true или false в зависимости от наличия элемента, не учитывая его видимость.
Важно учесть, что элемент может быть скрыт (свойство
display: none), оставаясь при этом в DOM.
Как определить видимость элемента?
Визуальная доступность элемента зависит от его позиции и стилей. В данном случае нам помогут:
getBoundingClientRect: определяет актуальное положение элемента относительно области просмотра.
display,
visibility,
opacity: CSS свойства, отвечающие за visibility элемента.
Чтобы считать элемент видимым, он должен:
- Быть расположен внутри области видимости.
- Не быть скрытым с помощью CSS свойств (
display: noneили
visibility: hidden).
- Не быть полностью прозрачным (
opacityбольше 0).
Совместимость с разными браузерами
document.body.contains(element) проверит вхождение элемента в состав родительского документа, обеспечивая совместимость между разными типами браузера.
Обновление ссылки на переменную после удаления из DOM
Переменные могут сохранять связь с удалённым узлом DOM. Для обновления ссылки нужно явно присвоить переменной значение
null.
let myElement = document.getElementById('myElement');
// Удаляем ссылку на элемент
myElement = null; // Теперь переменная не связана с удалённым узлом.
Чтобы убедиться, что элемент присоединён к DOM, воспользуйтесь свойством
Node.isConnected. Оно будет иметь значение true, пока элемент не удалён.
Взаимодействие с Shadow DOM
При работе с Shadow DOM удобно использовать комбинацию
element.shadowRoot и
node.isConnected. Shadow DOM имеет свои специфические особенности, с которыми желательно разобраться для эффективного взаимодействия.
Глубокое понимание работы переменных в JS
Чтобы предотвратить ошибки и недоразумения, изучите материалы по работе переменных JavaScript и их поведению после взаимодействия с DOM.
Визуализация
Попробуем представить суть проверки наличия элемента в видимом DOM. Пусть каждый гость вечеринки — это элемент DOM.
Каждый элемент в DOM — это гость на вечеринке.
document.querySelector('selector') ? '🎉 Наш гость на месте!' : '👀 Гость пропал!';
Место действия (Видимый DOM): [🍕, 🎭, ✅, ❌, 🥳]
Гость: ✅
Наши хозяева (
document.querySelector) ищут гостя (элемент), который веселится вместе с нами (видимый DOM). Если гость (элемент) не обнаружен, это значит, что он отсутствует на вечеринке (стиль
display: none) или никогда не был в DOM!
Продвинутый набор инструментов для проверки видимости элементов
Адаптация к динамическим изменениям
Для отслеживания динамических изменений видимости или состояния элементов в DOM используются
MutationObserver или
IntersectionObserver.
jQuery для упрощения задач
jQuery упрощает процедуру поиска видимых элементов с помощью простых и универсальных методов. Впрочем, чистый JavaScript часто бывает более эффективным.
О старых ссылках
Обратите внимание на "обитателей шкафа" — ссылки, которые остались незамеченными после внесения изменений в DOM. JavaScript не обновляет их автоматически.
Полезные материалы
- Метод Document: querySelector() – Web API | MDN. Материал о поиске элементов в DOM.
- Visible Selector | jQuery API Documentation. jQuery и его подходы к определению того, что вы не "дурите голову", используя селектор :visible.
- javascript – Как определить, виден ли DOM элемент в текущем viewport'е? – Stack Overflow. Отзывы коллег-разработчиков о методах поиска видимых элементов.
- DOM Standard. Стандарты интерфейса Element.
- Intersection Observer API – Web API | MDN. Описание API для мониторинга элементов, попадающих в область видимости.
- Обнаружение вставки DOM узлов с помощью JavaScript и CSS анимаций. Руководство по обнаружению изменений в видимости элементов и вставке новых узлов.
- Псевдокласс :not | CSS-Tricks. Подробный обзор использования псевдокласса :not() для создания сложных CSS-селекторов.
Тимур Голубев
веб-разработчик