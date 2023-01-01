Проверка наличия чисел в строке: JavaScript функция

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Быстрый ответ

Чтобы проверить, содержит ли строка числа, используйте следующее регулярное выражение: /\d/.test(ввод) :

JS Скопировать код const hasNumber = /\d/.test('ВашаСтрока');

Переменная hasNumber примет значение true , если ВашаСтрока содержит хоть одну цифру в диапазоне от 0 до 9. В противном случае она примет значение false .

Расширенный поиск чисел

Простой поиск отдельных цифр может оказаться недостаточным, если числа встречаются в строке в более сложном виде. Например, они могут быть отрицательными или представлять дроби.

Расширение способностей поиска чисел

Для поимки более сложных чисел вы можете дополнить шаблон регулярного выражения:

JS Скопировать код const complexNumberPattern = /-?\d+(\.\d+)?/.test('ВашаСтрока');

Теперь вы сможете определить такие числа как -1 или 2.34 .

Использование функций parseFloat() и parseInt()

Функции parseFloat() и parseInt() разбирают строку до первого встретившегося нечислового символа. parseFloat способна обработать дробные числа, тогда как для parseInt десятичная точка является остановкой:

JS Скопировать код if (parseFloat('12.3abc') && isFinite('12.3abc')) { // 'parseFloat' считает 12.3 числом. Отлично! } if (parseInt('123abc') && isFinite('123abc')) { // 'parseInt' останавливается на точке, принимая 123 за число. }

Проверка строгости числового представления с помощью isNaN

Функция isNaN окажется полезной, если вам нужно убедиться, что строка соответствует числовому формату и не содержит лишних символов. Если важна строгая валидация, воспользуйтесь регулярным выражением:

JS Скопировать код const strictlyNumeric = /^[+-]?\d+(\.\d+)?$/.test('ВведитеЧисло');

Данное регулярное выражение пропускает через себя только строки, являющиеся числами — будь то положительные, отрицательные, дробные.

Визуализация

Представьте детектива (🕵️), который ищет скрытое число (🔢) среди букв (📦):

Markdown Скопировать код Коробка с буквами (📦): [A, B, C, 1, D, E, 3, F, G]

Детектив начинает своё занятное расследование:

JS Скопировать код let containsNumber = /[0-9]+/.test('A1C'); // 🕵️: Я нашел число! Код расшифрован! 🔎🔢

Успех налицо!

Markdown Скопировать код Записи детектива (🕵️📄): - Строка "A1C": Найдено число – ✅ - Строка "ABC": Числа не обнаружено – ❌

Примечание:

✅: Число найдено, дело закрыто.

❌: Число не найдено, следует продолжить поиск.

Валидация чисел в реальном времени

При создании веб-приложений вам может понадобиться проверка числовых данных, которые пользователь вводит в реальном времени. JavaScript, а также библиотеки, например, jQuery, помогут контролировать корректность ввода:

JS Скопировать код $('input').on('input', function() { const isValidNumber = /\d/.test($(this).val()); // Обновление пользовательского интерфейса с указанием валидности ввода });

Тестирование: учет всех возможных случаев

Тестировать можно самые разные варианты — от базовых до нетипичных:

Отдельные цифры: "8"

Слова с цифрами: "xyz321"

Отрицательные числа: "-99"

Дробные числа: "6.28318"

Нечисловые значения: "Не число" или "бесконечность"

Как избежать ложных срабатываний: избегаем сюрпризов

Некоторые функции JavaScript могут давать неожиданные результаты. Например, parseInt вытащит число из "123xyz" . Чтобы избежать подобных ситуаций, используйте точные регулярные выражения или комбинируйте разные функции.

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