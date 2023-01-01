Проверка наличия чисел в строке: JavaScript функция#Функции #Строки и шаблонные литералы #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Чтобы проверить, содержит ли строка числа, используйте следующее регулярное выражение:
/\d/.test(ввод):
const hasNumber = /\d/.test('ВашаСтрока');
Переменная
hasNumber примет значение
true, если
ВашаСтрока содержит хоть одну цифру в диапазоне от 0 до 9. В противном случае она примет значение
false.
Расширенный поиск чисел
Простой поиск отдельных цифр может оказаться недостаточным, если числа встречаются в строке в более сложном виде. Например, они могут быть отрицательными или представлять дроби.
Расширение способностей поиска чисел
Для поимки более сложных чисел вы можете дополнить шаблон регулярного выражения:
const complexNumberPattern = /-?\d+(\.\d+)?/.test('ВашаСтрока');
Теперь вы сможете определить такие числа как
-1 или
2.34.
Использование функций parseFloat() и parseInt()
Функции
parseFloat() и
parseInt() разбирают строку до первого встретившегося нечислового символа.
parseFloat способна обработать дробные числа, тогда как для
parseInt десятичная точка является остановкой:
if (parseFloat('12.3abc') && isFinite('12.3abc')) {
// 'parseFloat' считает 12.3 числом. Отлично!
}
if (parseInt('123abc') && isFinite('123abc')) {
// 'parseInt' останавливается на точке, принимая 123 за число.
}
Проверка строгости числового представления с помощью isNaN
Функция
isNaN окажется полезной, если вам нужно убедиться, что строка соответствует числовому формату и не содержит лишних символов. Если важна строгая валидация, воспользуйтесь регулярным выражением:
const strictlyNumeric = /^[+-]?\d+(\.\d+)?$/.test('ВведитеЧисло');
Данное регулярное выражение пропускает через себя только строки, являющиеся числами — будь то положительные, отрицательные, дробные.
Визуализация
Представьте детектива (🕵️), который ищет скрытое число (🔢) среди букв (📦):
Коробка с буквами (📦): [A, B, C, 1, D, E, 3, F, G]
Детектив начинает своё занятное расследование:
let containsNumber = /[0-9]+/.test('A1C'); // 🕵️: Я нашел число! Код расшифрован! 🔎🔢
Успех налицо!
Записи детектива (🕵️📄):
- Строка "A1C": Найдено число – ✅
- Строка "ABC": Числа не обнаружено – ❌
Примечание:
- ✅: Число найдено, дело закрыто.
- ❌: Число не найдено, следует продолжить поиск.
Валидация чисел в реальном времени
При создании веб-приложений вам может понадобиться проверка числовых данных, которые пользователь вводит в реальном времени. JavaScript, а также библиотеки, например, jQuery, помогут контролировать корректность ввода:
$('input').on('input', function() {
const isValidNumber = /\d/.test($(this).val());
// Обновление пользовательского интерфейса с указанием валидности ввода
});
Тестирование: учет всех возможных случаев
Тестировать можно самые разные варианты — от базовых до нетипичных:
- Отдельные цифры:
"8"
- Слова с цифрами:
"xyz321"
- Отрицательные числа:
"-99"
- Дробные числа:
"6.28318"
- Нечисловые значения:
"Не число"или
"бесконечность"
Как избежать ложных срабатываний: избегаем сюрпризов
Некоторые функции JavaScript могут давать неожиданные результаты. Например,
parseInt вытащит число из
"123xyz". Чтобы избежать подобных ситуаций, используйте точные регулярные выражения или комбинируйте разные функции.
Полезные материалы
- Регулярные выражения – JavaScript | MDN — Полное руководство по использованию регулярных выражений в JavaScript.
- RegExp.prototype.test() – JavaScript | MDN — Глубокое понимание метода .test() для проведения проверок с помощью регулярных выражений.
- String.prototype.includes() – JavaScript | MDN — Обзор метода String.includes(), который позволяет производить поиск подстрок.
- Регулярные выражения :: Утонченный JavaScript — Понятное и доступное объяснение регулярных выражений в книге "Eloquent JavaScript".
- Как использовать регулярные выражения в JavaScript — Практическое руководство по использованию регулярных выражений в JavaScript.
- Методы RegExp и String — Обзор методов RegExp и String в JavaScript.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер