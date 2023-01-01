Проверка начала строки в JavaScript: URL паттерн и CSS класс#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Для проверки, что строка начинается с определённой подстроки в JavaScript, вы можете воспользоваться методом
startsWith():
let result = "Привет, мир!".startsWith("Привет"); // true, строка начинается с "Привет"
Если скрипту необходимо работать в старых версиях JavaScript, метод
indexOf() выручит вас:
let result = "Привет, мир!".indexOf("Привет") === 0; // true – "Привет" расположен в начале строки!
Использование substring для обеспечения обратной совместимости
Если требования к обратной совместимости и поддержке устаревших браузеров высоки, метод
substring() прекрасно справится с задачей извлечения необходимого отрезка строки:
let str = "Привет, мир!";
let pattern = "Привет";
let result = str.substring(0, pattern.length) === pattern; // true, начало строки соответствует паттерну "Привет"
Учтите: Дополнительную информацию о методе
substring() можно найти в разделе «Полезные материалы».
Применение регулярных выражений для сложных задач
Если вам нужна большая гибкость и управляемость, регулярные выражения (regex) станут незаменимыми помощниками:
let pathname = "/sub/123/example";
let result = pathname.match(/^\/sub\/123/); // вернет не-null, если совпадение найдено
В регулярных выражениях
^ символизирует начало строки, а
/ — это экранированный слеш, который необходим при работе с шаблонами URL.
Берегите «золотую середину»: не забывайте корректно экранировать спецсимволы в regex для повышения точности поиска.
Упрощаем код с помощью функций
Повторное использование кода становится проще благодаря функции
beginsWith, которая упрощает работу со строками и делает код DRY (не повторяйся):
function beginsWith(str, pattern) {
return str.indexOf(pattern) === 0; // В стиле good old jQuery!
}
// Пример использования:
if (beginsWith(window.location.pathname, "/sub/1")) {
// Выполняем действия на основе проверки!
}
Интересный факт: Функции такого рода делают код более чистым и упрощают его переиспользование.
Визуализация
Пробуем расследовать великие тайны подобно детективам:
Конверт: | 📩 "SOS- ... " | 📩 "URG- ... " | 📩 "SOS- ... " |
Наша миссия — выяснить, начинается ли текст на конверте с "SOS-":
code.startsWith("SOS-"); // Код готов к применению!
И вот результат нашего детективного расследования:
🕵️♂️: | 📩 "SOS-" ➡️ ✅ | 📩 "URG-" ➡️ ❌ | 📩 "SOS-" ➡️ ✅ |
Резюме: метод
.startsWith() — это проверенный способ установления, начинается ли строка с заданной последовательностью символов.
Бдительность: распространенные ошибки и пути их решения
Во вселенной URL-адресов и файловых расширений даже незначительные различия могут иметь большие последствия.
- Чувствительность к регистру: Приведите строки к одному регистру с помощью
toLowerCase()или
toUpperCase()перед сравнением.
- Закрывающие слеши: Используйте
trim()для удаления пробелов или
replace(//*$/, '')для обрезки слешей в конце строки.
Читаемость на первом месте: создание пользовательских методов строк
Для улучшения читаемости и выразительности кода можно добавить прототип String:
String.prototype.beginsWith = function(pattern) {
return this.startsWith(pattern);
};
if ("Моя строка".beginsWith("Моя")) {
// Готовьтесь к конфетти, строка начинается с "Моя"!
}
Будьте внимательны: Изменение прототипов объектов может привести к непредсказуемым последствиям при использовании перебора свойств и методов в коде.
Динамическая стилизация HTML
Назначайте классы HTML-элементам в зависимости от результата проверки строк, обеспечивая тем самым динамичное изменение стиля без прямого вмешательства в HTML:
if (pathname.startsWith("/sub/1")) {
document.body.className += " sub-category-1"; // Элегантное украшение вашей страницы
}
Этот подход позволяет проводить динамическую замену темы или условную модификацию содержимого без изменения самого HTML-кода.
Полезные материалы
- String.prototype.startsWith() – JavaScript | MDN — Подробно о методе
startsWith()на MDN.
- GitHub – mathiasbynens/String.prototype.startsWith: Полифил, совместимый с ES3 — Полифил, дружественный к старым браузерам.
- Регулярные выражения – JavaScript | MDN — Regex для начинающих и профи на MDN.
- Метод JavaScript String startsWith() – W3Schools — W3Schools всегда готов придти на помощь.
- Строки – JavaScript.info — Современное руководство по JavaScript от JavaScript.info.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер