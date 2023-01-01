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Проверка начала строки в JavaScript: URL паттерн и CSS класс
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Проверка начала строки в JavaScript: URL паттерн и CSS класс

#Основы JavaScript  #Строки и шаблонные литералы  #Регулярные выражения  
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Быстрый ответ

Для проверки, что строка начинается с определённой подстроки в JavaScript, вы можете воспользоваться методом startsWith():

JS
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let result = "Привет, мир!".startsWith("Привет"); // true, строка начинается с "Привет"

Если скрипту необходимо работать в старых версиях JavaScript, метод indexOf() выручит вас:

JS
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let result = "Привет, мир!".indexOf("Привет") === 0; // true – "Привет" расположен в начале строки!
Пошаговый план для смены профессии

Использование substring для обеспечения обратной совместимости

Если требования к обратной совместимости и поддержке устаревших браузеров высоки, метод substring() прекрасно справится с задачей извлечения необходимого отрезка строки:

JS
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let str = "Привет, мир!";
let pattern = "Привет";
let result = str.substring(0, pattern.length) === pattern; // true, начало строки соответствует паттерну "Привет"

Учтите: Дополнительную информацию о методе substring() можно найти в разделе «Полезные материалы».

Применение регулярных выражений для сложных задач

Если вам нужна большая гибкость и управляемость, регулярные выражения (regex) станут незаменимыми помощниками:

JS
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let pathname = "/sub/123/example";
let result = pathname.match(/^\/sub\/123/); // вернет не-null, если совпадение найдено

В регулярных выражениях ^ символизирует начало строки, а / — это экранированный слеш, который необходим при работе с шаблонами URL.

Берегите «золотую середину»: не забывайте корректно экранировать спецсимволы в regex для повышения точности поиска.

Упрощаем код с помощью функций

Повторное использование кода становится проще благодаря функции beginsWith, которая упрощает работу со строками и делает код DRY (не повторяйся):

JS
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function beginsWith(str, pattern) {
  return str.indexOf(pattern) === 0; // В стиле good old jQuery!
}
// Пример использования:
if (beginsWith(window.location.pathname, "/sub/1")) {
  // Выполняем действия на основе проверки!
}

Интересный факт: Функции такого рода делают код более чистым и упрощают его переиспользование.

Визуализация

Пробуем расследовать великие тайны подобно детективам:

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Конверт: | 📩 "SOS- ... " | 📩 "URG- ... " | 📩 "SOS- ... " |

Наша миссия — выяснить, начинается ли текст на конверте с "SOS-":

JS
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code.startsWith("SOS-"); // Код готов к применению!

И вот результат нашего детективного расследования:

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🕵️‍♂️: | 📩 "SOS-" ➡️ ✅ | 📩 "URG-" ➡️ ❌ | 📩 "SOS-" ➡️ ✅ |

Резюме: метод .startsWith() — это проверенный способ установления, начинается ли строка с заданной последовательностью символов.

Бдительность: распространенные ошибки и пути их решения

Во вселенной URL-адресов и файловых расширений даже незначительные различия могут иметь большие последствия.

  • Чувствительность к регистру: Приведите строки к одному регистру с помощью toLowerCase() или toUpperCase() перед сравнением.
  • Закрывающие слеши: Используйте trim() для удаления пробелов или replace(//*$/, '') для обрезки слешей в конце строки.

Читаемость на первом месте: создание пользовательских методов строк

Для улучшения читаемости и выразительности кода можно добавить прототип String:

JS
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String.prototype.beginsWith = function(pattern) {
  return this.startsWith(pattern); 
};

if ("Моя строка".beginsWith("Моя")) {
  // Готовьтесь к конфетти, строка начинается с "Моя"!
}

Будьте внимательны: Изменение прототипов объектов может привести к непредсказуемым последствиям при использовании перебора свойств и методов в коде.

Динамическая стилизация HTML

Назначайте классы HTML-элементам в зависимости от результата проверки строк, обеспечивая тем самым динамичное изменение стиля без прямого вмешательства в HTML:

JS
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if (pathname.startsWith("/sub/1")) {
  document.body.className += " sub-category-1"; // Элегантное украшение вашей страницы
}

Этот подход позволяет проводить динамическую замену темы или условную модификацию содержимого без изменения самого HTML-кода.

Полезные материалы

  1. String.prototype.startsWith() – JavaScript | MDN — Подробно о методе startsWith() на MDN.
  2. GitHub – mathiasbynens/String.prototype.startsWith: Полифил, совместимый с ES3 — Полифил, дружественный к старым браузерам.
  3. Регулярные выражения – JavaScript | MDN — Regex для начинающих и профи на MDN.
  4. Метод JavaScript String startsWith() – W3Schools — W3Schools всегда готов придти на помощь.
  5. Строки – JavaScript.info — Современное руководство по JavaScript от JavaScript.info.
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Кристина Крылова

JavaScript-инженер

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