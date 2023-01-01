Проверка на пустую строку с JQuery: встроенные методы#Разное
Быстрый ответ
Для проверки на пустую строку или строку, состоящую только из пробелов, используя jQuery, примените
$.trim(), после чего проверьте длину строки с помощью метода
.length:
if (!$.trim(yourString).length) {
// Получается, что строка пуста 🍩!
}
Такой подход универсален и надежен в большинстве случаев.
Прямые проверки на пустую строку и строку, состоящую только из пробелов
Простой способ: удаление пробелов и проверка
Чтобы определить, является ли строка пустой или состоит только из пробелов:
if (!yourString.trim()) {
// Пробелы здесь не помогут!
}
Метод
trim() отлично справяется с удалением пробелов на начале и конце строки.
Особенности значений ‘null’ и ‘undefined’
Но нельзя спешить радоваться, значения
null или
undefined тоже имеют значение:
let lonelyVariable = null;
if (!lonelyVariable) {
// Здесь могут быть 'null' и 'undefined'!
}
Если вам нужно учесть
null, следует немного изменить проверку:
if (lonelyVariable !== "") {
// Привет, null, я тебя уважаю и принимаю!
}
Совместимость со старыми браузерами через
$.trim
Ве старых браузерах, где отсутствует метод
trim, используйте
$.trim в jQuery:
if (!$.trim(lonelyVariable)) {
// С jQuery отсутствие trim'а не проблема!
}
Визуализация
Представьте строки как коробки на конвейере:
|Состояние ящика
|Проверка в jQuery
|Результат
|
if ($('#box').val() === '')
|🚫 Пустая
|[🔩]
|
if ($('#box').val() === '')
|✅ Есть содержание
Пустые коробки (
'') обнаруживаются быстро при помощи
.val() === ''.
$('#box').val() === '' ? 🚫 : ✅
Улучшение читаемости кода и эффективное управление особыми случаями
Создание служебной функции
isEmpty
Чтобы повысить читаемость и последовательность кода, создайте функцию
isEmpty:
function isEmpty(str) {
return !str.trim();
}
if (isEmpty(yourString)) {
// Как выяснили, строка подвела нас!
}
Ускорит процесс и облегчит поддержку кода.
Обработка нестроковых значений
Встретили поддельную "строку"? В таком случае проверьте её тип:
if (typeof yourString === 'string' && !yourString.trim()) {
// Попался, подделка!
}
Такой код защищен от ошибок во время выполнения.
Проверка на «пустоту» через длину строки
Verify the length of the string for more assurance:
if (yourString.trim().length === 0) {
// Строка пуста, как пустыня!
}
Подтвердит полное отсутствие содержимого.
Применение понятия «falsy» в JavaScript
В JavaScript
null,
undefined,
NaN,
0,
-0,
false и пустые строки являются falsy. Это позволяет быстро проверять значения:
if (!yourString) {
// Здравствуй, пустота, давний знакомый!
}
Это очень просто и удобно!
jQuery и подход к обработке ложных значений
Различие между пустой строкой и другими ложными значениями
Когда нужно отличить пустую строку от других ложных значений, используйте прямое сравнение:
if (yourString === "") {
// Различаем пустую строку от null или undefined!
// Это маленькая победа для нашей строки!
}
Пусть пустая строка гордится своим особым статусом!
Полезные материалы
- jQuery.isEmptyObject() | Официальная документация jQuery API — справка по проверке пустых объектов в jQuery API.
- Как проверить, является ли строка пустой или неопределённой в JavaScript? – Stack Overflow — полезные советы сообщества StackOverflow по работе с пустыми строками в JavaScript.
- Truthy – Глоссарий веб-документации MDN — определение истинных значений в JavaScript по MDN.
- Falsy – Глоссарий веб-документации MDN — перечень ложных значений в JavaScript по MDN.
- Свойство length строки JavaScript — объяснение свойства
lengthдля строк в JavaScript.
- Учебник по jQuery — гид по изучению jQuery.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы