logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Проверка на пустую строку с JQuery: встроенные методы
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти

Проверка на пустую строку с JQuery: встроенные методы

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для проверки на пустую строку или строку, состоящую только из пробелов, используя jQuery, примените $.trim(), после чего проверьте длину строки с помощью метода .length:

JS
Скопировать код
if (!$.trim(yourString).length) {
  // Получается, что строка пуста 🍩!
}

Такой подход универсален и надежен в большинстве случаев.

Пошаговый план для смены профессии

Прямые проверки на пустую строку и строку, состоящую только из пробелов

Простой способ: удаление пробелов и проверка

Чтобы определить, является ли строка пустой или состоит только из пробелов:

JS
Скопировать код
if (!yourString.trim()) {
  // Пробелы здесь не помогут!
}

Метод trim() отлично справяется с удалением пробелов на начале и конце строки.

Особенности значений ‘null’ и ‘undefined’

Но нельзя спешить радоваться, значения null или undefined тоже имеют значение:

JS
Скопировать код
let lonelyVariable = null;
if (!lonelyVariable) {
  // Здесь могут быть 'null' и 'undefined'!
}

Если вам нужно учесть null, следует немного изменить проверку:

JS
Скопировать код
if (lonelyVariable !== "") {
  // Привет, null, я тебя уважаю и принимаю!
}

Совместимость со старыми браузерами через $.trim

Ве старых браузерах, где отсутствует метод trim, используйте $.trim в jQuery:

JS
Скопировать код
if (!$.trim(lonelyVariable)) {
  // С jQuery отсутствие trim'а не проблема!
}

Визуализация

Представьте строки как коробки на конвейере:

Состояние ящика Проверка в jQuery Результат
if ($('#box').val() === '') 🚫 Пустая
[🔩] if ($('#box').val() === '') ✅ Есть содержание

Пустые коробки ('') обнаруживаются быстро при помощи .val() === ''.

Markdown
Скопировать код
$('#box').val() === '' ? 🚫 : ✅

Улучшение читаемости кода и эффективное управление особыми случаями

Создание служебной функции isEmpty

Чтобы повысить читаемость и последовательность кода, создайте функцию isEmpty:

JS
Скопировать код
function isEmpty(str) {
  return !str.trim();
}

if (isEmpty(yourString)) {
  // Как выяснили, строка подвела нас!
}

Ускорит процесс и облегчит поддержку кода.

Обработка нестроковых значений

Встретили поддельную "строку"? В таком случае проверьте её тип:

JS
Скопировать код
if (typeof yourString === 'string' && !yourString.trim()) {
  // Попался, подделка!
}

Такой код защищен от ошибок во время выполнения.

Проверка на «пустоту» через длину строки

Verify the length of the string for more assurance:

JS
Скопировать код
if (yourString.trim().length === 0) {
  // Строка пуста, как пустыня!
}

Подтвердит полное отсутствие содержимого.

Применение понятия «falsy» в JavaScript

В JavaScript null, undefined, NaN, 0, -0, false и пустые строки являются falsy. Это позволяет быстро проверять значения:

JS
Скопировать код
if (!yourString) {
  // Здравствуй, пустота, давний знакомый!
}

Это очень просто и удобно!

jQuery и подход к обработке ложных значений

Различие между пустой строкой и другими ложными значениями

Когда нужно отличить пустую строку от других ложных значений, используйте прямое сравнение:

JS
Скопировать код
if (yourString === "") {
  // Различаем пустую строку от null или undefined!
  // Это маленькая победа для нашей строки!
}

Пусть пустая строка гордится своим особым статусом!

Полезные материалы

  1. jQuery.isEmptyObject() | Официальная документация jQuery API — справка по проверке пустых объектов в jQuery API.
  2. Как проверить, является ли строка пустой или неопределённой в JavaScript? – Stack Overflow — полезные советы сообщества StackOverflow по работе с пустыми строками в JavaScript.
  3. Truthy – Глоссарий веб-документации MDN — определение истинных значений в JavaScript по MDN.
  4. Falsy – Глоссарий веб-документации MDN — перечень ложных значений в JavaScript по MDN.
  5. Свойство length строки JavaScript — объяснение свойства length для строк в JavaScript.
  6. Учебник по jQuery — гид по изучению jQuery.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какое значение возвращает `$.trim(' ')`?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Как выбрать IDE для Swift на разных платформах
6 сентября 2024
Как использовать Google Authenticator для двухфакторной аутентификации в Fortnite
6 сентября 2024
Как найти код безопасности в Epic Games
6 сентября 2024

Загрузка...