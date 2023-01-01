Проверка на пустую строку с JQuery: встроенные методы

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Быстрый ответ

Для проверки на пустую строку или строку, состоящую только из пробелов, используя jQuery, примените $.trim() , после чего проверьте длину строки с помощью метода .length :

JS Скопировать код if (!$.trim(yourString).length) { // Получается, что строка пуста 🍩! }

Такой подход универсален и надежен в большинстве случаев.

Прямые проверки на пустую строку и строку, состоящую только из пробелов

Простой способ: удаление пробелов и проверка

Чтобы определить, является ли строка пустой или состоит только из пробелов:

JS Скопировать код if (!yourString.trim()) { // Пробелы здесь не помогут! }

Метод trim() отлично справяется с удалением пробелов на начале и конце строки.

Особенности значений ‘null’ и ‘undefined’

Но нельзя спешить радоваться, значения null или undefined тоже имеют значение:

JS Скопировать код let lonelyVariable = null; if (!lonelyVariable) { // Здесь могут быть 'null' и 'undefined'! }

Если вам нужно учесть null , следует немного изменить проверку:

JS Скопировать код if (lonelyVariable !== "") { // Привет, null, я тебя уважаю и принимаю! }

Совместимость со старыми браузерами через $.trim

Ве старых браузерах, где отсутствует метод trim , используйте $.trim в jQuery:

JS Скопировать код if (!$.trim(lonelyVariable)) { // С jQuery отсутствие trim'а не проблема! }

Визуализация

Представьте строки как коробки на конвейере:

Состояние ящика Проверка в jQuery Результат if ($('#box').val() === '') 🚫 Пустая [🔩] if ($('#box').val() === '') ✅ Есть содержание

Пустые коробки ( '' ) обнаруживаются быстро при помощи .val() === '' .

Markdown Скопировать код $('#box').val() === '' ? 🚫 : ✅

Улучшение читаемости кода и эффективное управление особыми случаями

Создание служебной функции isEmpty

Чтобы повысить читаемость и последовательность кода, создайте функцию isEmpty :

JS Скопировать код function isEmpty(str) { return !str.trim(); } if (isEmpty(yourString)) { // Как выяснили, строка подвела нас! }

Ускорит процесс и облегчит поддержку кода.

Обработка нестроковых значений

Встретили поддельную "строку"? В таком случае проверьте её тип:

JS Скопировать код if (typeof yourString === 'string' && !yourString.trim()) { // Попался, подделка! }

Такой код защищен от ошибок во время выполнения.

Проверка на «пустоту» через длину строки

Verify the length of the string for more assurance:

JS Скопировать код if (yourString.trim().length === 0) { // Строка пуста, как пустыня! }

Подтвердит полное отсутствие содержимого.

Применение понятия «falsy» в JavaScript

В JavaScript null , undefined , NaN , 0 , -0 , false и пустые строки являются falsy. Это позволяет быстро проверять значения:

JS Скопировать код if (!yourString) { // Здравствуй, пустота, давний знакомый! }

Это очень просто и удобно!

jQuery и подход к обработке ложных значений

Различие между пустой строкой и другими ложными значениями

Когда нужно отличить пустую строку от других ложных значений, используйте прямое сравнение:

JS Скопировать код if (yourString === "") { // Различаем пустую строку от null или undefined! // Это маленькая победа для нашей строки! }

Пусть пустая строка гордится своим особым статусом!

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