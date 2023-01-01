Проверка на пустоту или отсутствие массива в JavaScript

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Быстрый ответ

Ниже указан простой способ определения, пуст ли массив, или его не существует:

JS Скопировать код if (!arr || !arr.length) { // Видимо, массив решил сделать перерыв 🌴 }

Эта строка кода использует принцип логического ИЛИ. Она проверит, не равен ли arr undefined или null , а также, равна ли длина массива нулю, что в любом случае будет свидетельствовать о том, что массив пуст.

Это массив, и он не пуст?

Перед тем как определить, пуст ли массив, следует убедиться, что перед нами именно массив:

JS Скопировать код if (!Array.isArray(arr) || !arr.length) { // Это не массив! Может быть, самолёт? ✈️ Но точно не массив! 😖 }

Метод Array.isArray(arr) помогает проверить, является ли arr действительным массивом, а не объектом, которым он маскируется.

Если вы цените простоту и удобство

Существует ещё один сжатый и лаконичный подход, применяющий опциональное цепное выражение (новшество из ECMAScript 2020):

JS Скопировать код if (!arr?.length) { // Вероятно, массив как-то скрылся! 🧐 }

Внимание: неопределённость может стать проблемой!

Нижеуказанный код помогает избежать неожиданных ошибок, таких как TypeError:

JS Скопировать код if (arr !== undefined && !arr.length) { // Помните о безопасности! Не забывайте проверку на undefined! 😉 }

Предпочитаете строгое сравнение?

Используйте строгие проверки для большей ясности и точности:

JS Скопировать код if (Array.isArray(arr) && arr.length !== 0) { // Да, этот массив действительно существует и не пуст! ✨ }

Строгое сравнение ( === , !== ), в отличие от нестрогого ( == , != ), не приводит типы и поэтому является более надёжным.

Выбор между надёжностью и прагматизмом

Применяйте наиболее надёжный метод для критически важных участков кода. В прочих ситуациях, требующих определения уровня заполнения массива, может быть достаточно более свободного подхода.

Осторожно: объекты, выдающие себя за массивы

Метод Array.isArray() справляется со своей задачей на отлично, однако имейте в виду, что объекты со свойствами, похожими на свойства массивов, он не распознает:

JS Скопировать код function isReallyArray(arr) { return Array.isArray(arr) || (arr && typeof arr === 'object' && typeof arr.length === 'number'); }

Эта функция позволяет отличить настоящий массив от объекта, который претендует на эту роль.

Защита с помощью TypeScript

С TypeScript можно перестать беспокоиться о потенциально неопределённых переменных:

typescript Скопировать код function isEmptyArray(arr?: Array<any>): boolean { return !arr || arr.length === 0; }

В этой функции arr? указывает на то, что arr — это параметр, который может быть опущен, и в таком случае он будет обрабатываться как массив.

Открывайте для себя нововведения в JavaScript

Познакомьтесь с новыми стандартами ECMAScript, чтобы ваш код стал ещё более чистым и интуитивно понятным:

JS Скопировать код const isEmptyArray = arr => !arr?.length;

Стрелочная функция с опциональным цепным вызовом делает код современнее и эффективнее.

Визуализация

Сравнивайте код JavaScript с реальной ситуацией. Представьте Array как парковочное место:

Markdown Скопировать код Состояние парковки | Состояние массива | JavaScript код | ---------------------------|--------------------|------------------------------------------| 🚗 🚙 🚕 | Полный | `if (arr && arr.length > 0)` | | | | [Пустая парковка] | Пустой | `if (!arr || arr.length === 0)` |

Приведем пример:

JS Скопировать код const array = []; // Вот наше парковочное место (массив)! // Проверяем, свободно ли парковочное место (массив) if (!array || array.length === 0) { console.log("Парковка свободна! Никаких автомобилей!"); } else { console.log("На парковке нет места: кто-то припарковал здесь свой автомобиль!"); }

Теперь всё должно быть понятно. Переходим к следующей части.

Глубокое погружение: ловушки массивов и пути их обхода

Будьте готовы к неожиданностям, которые могут поджидать вас при работе с массивами!

Разреженные массивы: неполнота

Разреженные массивы — это как швейцарский сыр с дырками. Вот пример:

JS Скопировать код const sparseArray = [1,,3]; // У второго элемента нет значений — он как призрак. 👻 console.log(sparseArray.length); // Вывод: 3

Для борьбы с разреженными массивами проверяйте наличие элементов:

JS Скопировать код if (!sparseArray.some(element => element !== undefined)) { // В массиве, похоже, не все элементы есть, как и в случае с исчезновением носков 😋 }

Ложные значения: истина в ложности

Массивы могут содержать ложные значения ( 0 , null , "" , ...), которые, несмотря на свою "ложность", будут считаться элементами массива:

JS Скопировать код const falsyValuesArray = [0, '', false, null]; // Обманчиво, не так ли?

Наша проверка на пустоту справедливо считает такой массив непустым. Впрочем, в зависимости от задачи, вам может потребоваться другой, более специфичный подход к обработке ложных значений.

Производительность: Скорость имеет значение

Хотя проверка выполняется быстро, старайтесь избегать ненужных операций. Если ваш код проверяет пустоту массива в цикле, сохраните результат проверки в переменной:

JS Скопировать код const isEmpty = !arr?.length; for(/*...*/) { if(!isEmpty) { // Пора разрушить мифы: массивы могут быть весьма проворными! 🏎️ } }

Используйте вспомогательные функции: тактика DRY

Чтобы избежать дублирования, организуйте часто используемые проверки во вспомогательные функции:

JS Скопировать код function isArrayNotEmpty(arr) { return Array.isArray(arr) && arr.length > 0; // Максимум эффективности! 🚀 }

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