Проверка числа в диапазоне JavaScript: размер окна 500-600px#Основы JavaScript #Работа с DOM #Условия и ветвления
Быстрый ответ
Для определения, принадлежит ли число
x отрезку
[a, b], достаточно проверить утверждение:
a <= x && x <= b. Если
x располагается в заданном диапазоне или совпадает с его границами, вычисление вернёт
true.
Пример:
let isBetween = (x, a, b) => a <= x && x <= b; // Применение: isBetween(2, 1, 3) -> true (2 расположен между 1 и 3)
Расширяем основной подход
Проверка вхождения числа в числовой интервал является распространённой задачей в JavaScript. Базовая проверка достаточно прямолинейна, но существуют способы улучшить и расширить функциональность этой операции.
Добавление удобства через прототипирование
Для улучшения возможностей переиспользования кода мы можем добавить метод в прототип
Number:
Number.prototype.isBetween = function (a, b) {
return a <= this && this <= b;
};
// Пример использования
(10).isBetween(5, 15); // true (10 располагается между 5 и 15)
Однако необходимо помнить, что модифицировать прототипы нужно с умом, чтобы не вызвать непредсказуемое поведение в других местах кода.
Выявление границ с помощью методов Math
Если вы не уверены, какой из параметров является верхней или нижней границей, примените
Math.min() и
Math.max():
let isBetween = (x, a, b) => {
const lowerBound = Math.min(a, b); // Нижняя граница
const upperBound = Math.max(a, b); // Верхняя граница
return lowerBound <= x && x <= upperBound;
};
Инкапсуляция проверки интервала в функции
Для упрощения поддержки кода рекомендуется заключить логику проверки диапазона в отдельную функцию:
function checkRange(x, lowerLimit, upperLimit, inclusive = true) {
return inclusive
? lowerLimit <= x && x <= upperLimit // Если интервал включительный, допустимо совпадение с границами
: lowerLimit < x && x < upperLimit; // Если интервал исключительный, совпадение с границами не допускается
}
Учёт включительных и исключительных интервалов
Выбор между включительным или исключительным интервалом может быть критичным в зависимости от поставленной задачи. Важно предоставить этот выбор в функции проверки диапазона.
Визуализация
Представим автомобиль 🚗, движущийся в пределах разрешённого диапазона скоростей:
Ограничение скорости: |←--- 30км/ч 🚦 50км/ч ---→|
Скорость автомобиля: 40км/ч
Находится ли 40км/ч между 30 и 50км/ч?
Результат: 🚗 безопасно движется по дороге, соответствуя заданным скоростным ограничениям!
Показания спидометра:
| Мин. скорость 🚦 | Скорость авто 🚗 | Макс. скорость 🚦 |
| ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 30км/ч | 40км/ч | 50км/ч |
🎯 Принцип проверки:
Мин. скорость 🚦 < Скорость авто 🚗 < Макс. скорость 🚦
Все возможные подходы к проверке диапазона
Использование библиотеки lodash
Метод
_.inRange из библиотеки 'lodash' облегчает реализацию проверки диапазона:
// Пример использования
_.inRange(myNumber, 500, 601); // 600 включается в диапазон
Рекомендуется детально изучить особенности работы сторонних библиотек в соответствующей документации.
Проверка диапазона с валидацией
Проверьте, является ли переменная числом, прежде чем двигаться к проверке диапазона:
function isNumber(value) {
return typeof value === 'number' && isFinite(value);
}
Такая валидация поможет исключить ошибки, особенно при работе с внешними данными или пользовательским вводом.
Применение if-конструкций
Включите функцию проверки диапазона в условные конструкции, подобранные под логику вашего приложения:
if (isBetween(window.innerWidth, 1024, 1280)) {
console.log('Окно идеального размера для данного дизайна.'); // Выводится, если размеры окна соответствуют требованиям
}
Подстраивайте проверку диапазона под специфические задачи, для улучшения качества кода и удобства работы с ним.
Полезные материалы
- Выражения и операторы – JavaScript | MDN — подробный гайд по операторам сравнения в JavaScript.
- javascript – Определение всех версий Firefox в JS – Stack Overflow — обсуждения работы с интервалами в контексте определения версий браузера.
- JavaScript Comparison and Logical Operators — наглядные примеры использования сравнительных операторов в JavaScript.
- Сравнения — погружение в тему сравнений и проверок интервалов в JavaScript.
- Спецификация языка ECMAScript – ECMA-262 Edition 5.1 — технические спецификации для алгоритма сравнения в JavaScript.
- JavaScript: Проверка, является ли переменная числом — методы проверки переменных на числовой тип перед сравнительными проверками.
- Базовые операторы, математика — введение в базовые операторы, необходимые для работы с диапазонами в JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик