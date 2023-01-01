Проверка числа в диапазоне JavaScript: размер окна 500-600px

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Быстрый ответ

Для определения, принадлежит ли число x отрезку [a, b] , достаточно проверить утверждение: a <= x && x <= b . Если x располагается в заданном диапазоне или совпадает с его границами, вычисление вернёт true .

Пример:

JS Скопировать код let isBetween = (x, a, b) => a <= x && x <= b; // Применение: isBetween(2, 1, 3) -> true (2 расположен между 1 и 3)

Расширяем основной подход

Проверка вхождения числа в числовой интервал является распространённой задачей в JavaScript. Базовая проверка достаточно прямолинейна, но существуют способы улучшить и расширить функциональность этой операции.

Добавление удобства через прототипирование

Для улучшения возможностей переиспользования кода мы можем добавить метод в прототип Number :

JS Скопировать код Number.prototype.isBetween = function (a, b) { return a <= this && this <= b; }; // Пример использования (10).isBetween(5, 15); // true (10 располагается между 5 и 15)

Однако необходимо помнить, что модифицировать прототипы нужно с умом, чтобы не вызвать непредсказуемое поведение в других местах кода.

Выявление границ с помощью методов Math

Если вы не уверены, какой из параметров является верхней или нижней границей, примените Math.min() и Math.max() :

JS Скопировать код let isBetween = (x, a, b) => { const lowerBound = Math.min(a, b); // Нижняя граница const upperBound = Math.max(a, b); // Верхняя граница return lowerBound <= x && x <= upperBound; };

Инкапсуляция проверки интервала в функции

Для упрощения поддержки кода рекомендуется заключить логику проверки диапазона в отдельную функцию:

JS Скопировать код function checkRange(x, lowerLimit, upperLimit, inclusive = true) { return inclusive ? lowerLimit <= x && x <= upperLimit // Если интервал включительный, допустимо совпадение с границами : lowerLimit < x && x < upperLimit; // Если интервал исключительный, совпадение с границами не допускается }

Учёт включительных и исключительных интервалов

Выбор между включительным или исключительным интервалом может быть критичным в зависимости от поставленной задачи. Важно предоставить этот выбор в функции проверки диапазона.

Визуализация

Представим автомобиль 🚗, движущийся в пределах разрешённого диапазона скоростей:

Markdown Скопировать код Ограничение скорости: |←--- 30км/ч 🚦 50км/ч ---→| Скорость автомобиля: 40км/ч Находится ли 40км/ч между 30 и 50км/ч?

Результат: 🚗 безопасно движется по дороге, соответствуя заданным скоростным ограничениям!

Markdown Скопировать код Показания спидометра: | Мин. скорость 🚦 | Скорость авто 🚗 | Макс. скорость 🚦 | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 30км/ч | 40км/ч | 50км/ч |

🎯 Принцип проверки: Мин. скорость 🚦 < Скорость авто 🚗 < Макс. скорость 🚦

Все возможные подходы к проверке диапазона

Использование библиотеки lodash

Метод _.inRange из библиотеки 'lodash' облегчает реализацию проверки диапазона:

JS Скопировать код // Пример использования _.inRange(myNumber, 500, 601); // 600 включается в диапазон

Рекомендуется детально изучить особенности работы сторонних библиотек в соответствующей документации.

Проверка диапазона с валидацией

Проверьте, является ли переменная числом, прежде чем двигаться к проверке диапазона:

JS Скопировать код function isNumber(value) { return typeof value === 'number' && isFinite(value); }

Такая валидация поможет исключить ошибки, особенно при работе с внешними данными или пользовательским вводом.

Применение if-конструкций

Включите функцию проверки диапазона в условные конструкции, подобранные под логику вашего приложения:

JS Скопировать код if (isBetween(window.innerWidth, 1024, 1280)) { console.log('Окно идеального размера для данного дизайна.'); // Выводится, если размеры окна соответствуют требованиям }

Подстраивайте проверку диапазона под специфические задачи, для улучшения качества кода и удобства работы с ним.

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