Простой пример множественных маркеров в Google Maps API

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Быстрый ответ

Для того чтобы добавить на карту Google несколько маркеров, вам потребуется всего пара строк кода. Вот пример кода, которым можно воспользоваться:

JS Скопировать код // Определяем координаты для маркеров var markersData = [ { title: 'Локация 1', lat: 37.4232, lng: -122.0853 }, { title: 'Локация 2', lat: 37.4289, lng: -122.1697 }, { title: 'Локация 3', lat: 37.6153, lng: -122.3900 } ]; // Пришло время инициализировать карту! function initMap() { var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { zoom: 10, center: { lat: markersData[0].lat, lng: markersData[0].lng } }); // Размещаем маркеры на карте! markersData.forEach(function(location) { var marker = new google.maps.Marker({ position: { lat: location.lat, lng: location.lng }, title: location.title, map: map }); // Добавляем информационные окна при клике marker.addListener('click', function() { var infoWindow = new google.maps.InfoWindow({ content: location.title }); infoWindow.open(map, marker); }); }); } // Всё, можно начинать! initMap();

Структура каждого маркера в markersData включает title , lat и lng . На этапе инициализации карты мы устанавливаем начальный центр и масштаб, затем с помощью forEach добавляем каждый маркер. Каждому маркеру присваивается информационное окно, которое появляется при клике, это обеспечивает интерактивность карты!

Работа с маркерами

Великое замыкание

Для эффективной работы с информационными окнами каждого маркера используем замыкания. Это поможет сохранять контекст для каждого маркера:

JS Скопировать код markersData.forEach(function(location, index) { var marker = new google.maps.Marker({ position: { lat: location.lat, lng: location.lng }, title: location.title, map: map }); google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, index) { return function() { var infoWindow = new google.maps.InfoWindow({ content: location.title }); infoWindow.open(map, marker); } })(marker, index)); });

Кластеризация маркеров: группируем по смыслу!

Для работы с большим количеством маркеров будет полезен MarkerClusterer. Этот инструмент группирует близко расположенные маркеры в кластеры:

JS Скопировать код var markerCluster = new MarkerClusterer(map, markers, { imagePath: 'путь/к/изображениям' });

Главное в работе с маркерами — поддержание чистоты изображения карты и сохранение её производительности, чему кластеризация способствует в полной мере.

Больше настроек – больше возможностей

Создавайте персональные иконки для разных типов мест, загружайте данные динамически и открывайте для себя новые горизонты! Сделайте вашу карту действительно уникальной.

Производительность – наше все!

Не забывайте проверять производительность ваших карт при большом числе маркеров. Проведите тесты с разным количеством точек (500, 1000 и более), чтобы убедиться в безупречной работе процесса рендеринга.

Визуализация

Попробуйте представить виртуальный тур по городу, населенный разнообразными местами:

Markdown Скопировать код 🏨: Отель 🍔: Ресторан 🏦: Банк 🏖️: Пляж

На нашей карте мы обозначим следующие виды локаций, используя Google Maps JS API:

JS Скопировать код const locations = [ { lat: -31.563910, lng: 147.154312, title: '🏨' }, { lat: -33.718234, lng: 150.363181, title: '🍔' }, { lat: -34.727552, lng: 135.889092, title: '🏦' }, { lat: -34.728618, lng: 137.228134, title: '🏖️' }, ];

Каждая локация становится остановкой в нашем путешествии:

Markdown Скопировать код 🗺️ Карта: [🏨, 🍔, 🏦, 🏖️] // Это как экскурсионный автобус, только в вашем управлении!

Ускоряем работу карты

Чтобы сделать работу карты ещё более эффективной, можно использовать следующие советы:

Рандомизация координат Lat/Lng – присвойте маркерам уникальность. Асинхронная загрузка скрипта Google Maps API ускорит отображение страницы. Использование индивидуальных иконок маркеров поможет различить разные типы мест.

Примеры кода для асинхронной загрузки Google Maps и добавления пользовательских иконок:

HTML Скопировать код <script async defer src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=ВАШ_API_КЛЮЧ&callback=initMap"> </script>

JS Скопировать код function initMap() { var customIcon = 'путь/к/вашей/индивидуальной/иконке.png'; markersData.forEach(function(location) { var marker = new google.maps.Marker({ position: { lat: location.lat, lng: location.lng }, icon: customIcon, title: location.title, map: map }); // и так далее... }); // продолжаем инициализацию карты... }

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