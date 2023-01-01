Просмотр событий JavaScript на элементе через Chrome DevTools

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Быстрый ответ

Если вы хотите отслеживать события, происходящие на элементе, в браузере Chrome необходимо открыть Инструменты разработчика (DevTools), затем перейти на вкладку Источники (Sources) и в правой части экрана найдите раздел Точки останова обработчиков событий (Event Listener Breakpoints). Здесь вы можете развернуть нужные вам категории, такие как Мышь (Mouse) или Клавиатура (Keyboard) и выбрать конкретные события, такие как click или keypress , для мониторинга. Как только на сайте будет вызвано событие, выполнение кода остановится, что позволит вам провести отладку в реальном времени.

JS Скопировать код // Вот так выглядит простой обработчик события document.querySelector('button').addEventListener('click', () => console.log('Кнопка нажата! Это потрясающе...'));

Активировав точку останова click на вкладке Источники (Sources) и кликнув по кнопке, вы сможете увидеть в DevTools, где именно было обработано событие.

Утилиты консоли для анализа событий

Для более глубокого изучения событий используйте функцию monitorEvents() на вкладке Консоль (Console) DevTools. Этот инструмент позволяет вам наблюдать за всеми событиями, генерируемыми выбранным элементом.

JS Скопировать код // Включаем слежение за всеми событиями элемента monitorEvents($0);

Чтобы прекратить слежение, нужно вписать:

JS Скопировать код // Прекращаем слежение за событиями unmonitorEvents($0);

Если необходимо отслеживать определенный тип событий, это можно сделать, указав такой тип в качестве второго аргумента:

JS Скопировать код // Сосредоточиться только на событиях мыши monitorEvents($0, 'mouse');

Разновидности событий

Понимание различных типов событий поможет совершенствовать ваши навыки в отладке:

Markdown Скопировать код - **Mouse**: Включает `click`, `dblclick`, `mouseup`, `mousedown`. - **Key**: Содержит `keydown`, `keyup`. - **Touch**: События для устройств с сенсорным вводом. - **Control**: Включает в себя focus, blur, scroll, resize.

Как отслеживать пользовательские события

Работа с пользовательскими событиями или библиотеками, как, например, jQuery может потребовать нестандартный подход к отладке в DevTools. Та же проблема может возникнуть и с событиями, инициированными программно, которые могут не отображаться в стандартном режиме.

Для обхода этих особенностей можно:

Проанализировать скрипт на предмет вызовов событий.

на предмет вызовов событий. Использовать методы live() или on() в jQuery для установки точек останова в обработчиках.

или в jQuery для установки точек останова в обработчиках. Воспользоваться инструментом Visual Event в форме закладки браузера, чтобы определить обработчики, присвоенные элементам DOM.

в форме закладки браузера, чтобы определить обработчики, присвоенные элементам DOM. При работе с jQuery элементы и их обработчики можно отслеживать с помощью команды $._data($0, 'events') .

Визуализация

Можно представить обработчики событий на элементе в виде сигналов беспокойства на платформе:

Markdown Скопировать код Элемент (🚉): оснащён различными `сигналами беспокойства` (🚨🚨🚨)

Каждый сигнал беспокойства соответствует определенному событию:

Markdown Скопировать код 🚨 = 'click' 🚨 = 'mouseover' 🚨 = 'keydown'

Для отслеживания этих сигналов беспокойства (событий) в DevTools выполните следующие шаги:

Markdown Скопировать код 1. Откройте DevTools (нажмите `F12` или `Ctrl+Shift+I`) 2. Перейдите на вкладку "Элементы (Elements)" 3. Выберите нужный элемент (ваша платформа 🚉) 4. Просмотрите раздел "Обработчики событий (Event Listeners)"

Теперь вы можете видеть все сигналы беспокойства (события), на которые настроен ваш элемент!

Анализ обработчиков событий

Если вам нужно найти скрипт, управляющий событием, отследите путь от обработчика событий до его исходного кода:

Кликните правой кнопкой мыши по функции в списке обработчиков событий. Выберите пункт 'Перейти к определению функции (Go to function definition)'. DevTools откроют код функции для анализа.

Подробное изучение событий форм

События форм могут быть особенно сложными из-за механизмов проверки и взаимодействия со сторонними библиотеками:

Изучите способы, которыми фреймворки связывают события с элементами управления формой .

. Найдите скрытые обработчики событий , используя утилитные функции.

, используя утилитные функции. Обратите внимание, что библиотеки могут переопределять или делегировать события, что может потребовать дополнительной отладки или обращения к сообществам и документации.

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