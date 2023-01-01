Пропуск итерации в JavaScript forEach: решение условиями#Циклы и итерации #Массивы и методы #Условия и ветвления
Быстрый ответ
Для пропуска текущей итерации в цикле
forEach используйте
return. Он выполняет функцию аналогичную
continue в других циклах. Вот пример:
const nums = [1, 2, 3, 4, 5];
nums.forEach(num => {
if (num % 2 === 0) return; // Пропуск чётных чисел
console.log(num); // Вывод в консоль только нечётных чисел: 1, 3, 5
});
При применении
return, выполнение текущей итерации прекращается для четных чисел, и начинается следующая итерация.
Объяснение использования return в цикле forEach
В контексте
forEach,
return служит для выхода из текущей итерации. Если условие выполняется,
return прерывает его и цикл продолжает исполнение с следующей итерации. Не требуется указывать после
return значение
true —
return; будет достаточно для перехода к следующей итерации.
Альтернативные способы итерации
Использование for...of
Цикл
for...of дает больше возможностей благодаря знакомым конструкциям
break,
continue и
return с метками. Он станет тем самым гибким инструментом, если
forEach покажется вам слишком ограничивающим.
Применение Array.filter()
Отфильтровывайте массив перед обработкой его элементов с помощью
Array.filter(). Это похоже на действия таможенника, отсеивающего то, что не прошло по условиям.
Использование Array.map()
Метод
Array.map(), в сочетании с
return, позволяет создать новый массив, трансформирующий только необходимые элементы, оставшиеся элемены не изменяются.
Визуализация
Представьте
forEach как конвейер с коробками:
dataArray.forEach(box => {
if (poorBoxCondition(box)) {
return; // Эта коробка непригодна! Пропускаем её!
}
// Обрабатываем хорошие коробки
});
Визуализация итераций:
Коробки: [📦, 🔥, 📦, 🔥, 🔥, 📦]
Пропущены: --, 🔥, --, 🔥, 🔥, --
📦 – успешно обработанные коробки, 🔥 – пропущенные при их плохом состоянии.
Более плавное forEach при использовании лучших практик
Обработка ошибок в forEach
Исключения в
forEach не прерывают цикл, в отличие от других циклов. Если не обратить на это внимание, это может привести к неожиданным ошибкам.
Внимательно относитесь к вложенным циклам forEach
Return внутри вложенного
forEach не остановит выполнение внешнего цикла. Продумайте наперёд свой код, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Важность производительности
forEach менее производителен, особенно при работе с большими данными, по сравнению с стандартным
for или
for...of. Эти структуры не создают новых функциональных областей видимости на каждую итерацию.
Полезные материалы
- Array.prototype.forEach() – JavaScript | MDN – подробный разбор работы
forEach()в JavaScript.
- how to stop Javascript forEach? – Stack Overflow – обсуждения возможностей и ограничений
forEachна различных платформах.
- no-restricted-syntax – ESLint – Pluggable JavaScript Linter – советы по использованию конструкций в JavaScript-коде.
- Short circuit Array.forEach like calling break – Stack Overflow – подсказки по имитации поведения
breakв
forEach.
- Iterables and iterators in ECMAScript 6 – детальное изучение итераторов ECMAScript 6 и их применения.
- for...of – JavaScript | MDN – должное освещение
for...ofцикла.
- Методы массивов – JavaScript.info – компактный и всеобъемлющий обзор методов массивов в JavaScript, включая
forEach().
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик