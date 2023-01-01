Программное навигирование в React router: альтернативы Link

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Быстрый ответ

Для изменения маршрута в вашем приложении воспользуйтесь хуком useNavigate из React Router версии 6. Вызывайте функцию navigate(PATH) с указанным вами путем.

JS Скопировать код import { useNavigate } from 'react-router-dom'; function NavigateButton() { const navigate = useNavigate(); const handleNavigation = () => { navigate('/destination'); // Пример навигатора, navigate() отправляет нас на '/destination' }; return <button onClick={handleNavigation}>Перейти</button>; }

В этом примере функция navigate() выполняет роль навигатора, способствующего переходу на новые страницы приложения, обходя потребность в использовании элемента <Link> .

Классовые компоненты

Если вы все еще используете классовые компоненты, то возможно добавить навигацию при помощи HOC withRouter и метода history.push() . Управление непредвиденными ситуациями осуществляет props.history .

JS Скопировать код import { withRouter } from 'react-router-dom'; class MyComponent extends React.Component { navigateToProfile = () => { this.props.history.push('/profile'); // Мы идем в направлении '/profile', пропуск не требуется! } render() { return <button onClick={this.navigateToProfile}>Перейти в профиль</button>; } } export default withRouter(MyComponent);

Примечание: withRouter – это проверенный временем HOC из версии 4, который не вписывается в концепцию версии 6.

Переход вперед

Адаптация к изменениям может включать:

Замену this.props.history.push('/path') на useNavigate .

на . Отказ от withRouter в пользу хуков при рефакторинге.

в пользу при рефакторинге. Следование официальным инструкциям по обновлению при существенных изменениях версий.

при существенных изменениях версий. Обновление browserHistory до более компактного useNavigate .

Визуализация

Представим, что мы управляем кораблем (⛵), направляющимся к различным островам (🏝️):

Markdown Скопировать код ⛵.navigate('/profile'); // Мы отправляемся на Профильный остров!

А React Router v6 становится нашим капитаном:

🕸️ [Остров Главной страница 🏝️🏠] -- navigate('/profile') --> [Профильный остров 🏝️👤]

React Router, в роли капитана, уверенно направляет нас по морю наших компонентов в приложении.

Определяем историю! Где ты?

Давайте разберемся с объектом history:

history.push('/path') – это наша машина времени из версии 4, которая перемещает нас на новые страницы.

– это наша машина времени из версии 4, которая перемещает нас на новые страницы. history.replace('/path') – это "резинка", которая не оставляет отметок о прошлых посещениях.

– это "резинка", которая не оставляет отметок о прошлых посещениях. Пользовательский объекты history являются нашим навигационным "армейским ножом" в версии 4.

Все на борт обработчика событий

Управление навигационным потоком может быть осуществлено с помощью обработчиков событий:

Перенаправление после отправки форм или нажатия кнопок.

Переходы после завершения асинхронных запросов, например, загрузки данных.

Защита маршрутов от доступа неавторизованных пользователей.

Делиться – заботиться

Для сложных приложений может быть полезным использование общего объекта history:

JS Скопировать код // history.js import { createBrowserHistory } from 'history'; export default createBrowserHistory();

Данный модульный подход удобен для контроля навигации программным способом, но его популярность уменьшилась с приходом v6.

Тайная навигация: Автоматические триггеры

Иногда навигация требует невидимой руки:

Перенаправление после устранения элемента из списка.

Автоматизация переходов в ответ на изменения состояния.

Переадресация пользователей после изменений в системе аутентификации.

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