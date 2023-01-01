Привязка данных в WPF и .NET: от основ до продвинутых примеров

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public class PersonViewModel : INotifyPropertyChanged, INotifyDataErrorInfo { private string name; private int age; private readonly Dictionary<string, List<string>> errorsByProperty = new Dictionary<string, List<string>>(); public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; public event EventHandler<DataErrorsChangedEventArgs> ErrorsChanged; public string Name { get { return name; } set { name = value; ValidateName(); OnPropertyChanged(nameof(Name)); } } public int Age { get { return age; } set { age = value; ValidateAge(); OnPropertyChanged(nameof(Age)); } } private void ValidateName() { ClearErrors(nameof(Name)); if (string.IsNullOrWhiteSpace(Name)) AddError(nameof(Name), "Имя не может быть пустым"); else if (Name.Length < 2) AddError(nameof(Name), "Имя должно содержать минимум 2 символа"); } private void ValidateAge() { ClearErrors(nameof(Age)); if (Age < 0) AddError(nameof(Age), "Возраст не может быть отрицательным"); else if (Age > 120) AddError(nameof(Age), "Возраст не может превышать 120 лет"); } private void AddError(string propertyName, string error) { if (!errorsByProperty.ContainsKey(propertyName)) errorsByProperty[propertyName] = new List<string>(); if (!errorsByProperty[propertyName].Contains(error)) { errorsByProperty[propertyName].Add(error); OnErrorsChanged(propertyName); } } private void ClearErrors(string propertyName) { if (errorsByProperty.ContainsKey(propertyName)) { errorsByProperty.Remove(propertyName); OnErrorsChanged(propertyName); } } public bool HasErrors => errorsByProperty.Any(); public IEnumerable GetErrors(string propertyName) { return propertyName != null && errorsByProperty.ContainsKey(propertyName) ? errorsByProperty[propertyName] : Enumerable.Empty<string>(); } protected void OnPropertyChanged(string propertyName) { PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName)); } protected void OnErrorsChanged(string propertyName) { ErrorsChanged?.Invoke(this, new DataErrorsChangedEventArgs(propertyName)); } }