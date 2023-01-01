Принудительная прокрутка страницы наверх в JavaScript/jQuery

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Быстрый ответ

Если вам необходимо немедленно переместиться в начало страницы, воспользуйтесь JavaScript и командой window.scrollTo(0, 0); . Для того чтобы прокрутка была плавной, имплементируйте jQuery: $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 'smooth'); . Оба метода эффективно решат поставленную задачу.

Vanilla JavaScript и совместимость с различными браузерами

В ситуации, где высоко ценится совместимость, стандартные document.body.scrollTop = 0 и document.documentElement.scrollTop = 0 могут оказаться на руку. Они обеспечивают корректную работу во всех браузерах, включая даже капризные версии Internet Explorer.

Сохранение позиции прокрутки после перезагрузки

Не стоит опасаться потери текущей позиции прокрутки после перезагрузки страницы. С помощью команды history.scrollRestoration = 'manual' такого можно избежать. В старых браузерах, где данная опция не поддерживается, используйте setTimeout(function(){ window.scrollTo(0, 0); }, 0); в качестве альтернативного решения.

Прокрутка по клику

Чтобы улучшить пользовательский интерфейс, позвольте выполнить прокрутку вверх страницы по нажатию на кнопку или ссылку. Добавьте обработчик событий, чтобы пользователь мог просто возвратиться к началу:

JS Скопировать код document.getElementById('scrollBtn').addEventListener('click', () => { window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' }); // Магия с помощью одной кнопки! });

Код без использования jQuery

Если вы предпочитаете снижение зависимостей и понятность кода, выберите Vanilla JavaScript. Более быстрая загрузка страниц и отсутствие потенциальных конфликтов – вот что вы получите, избавившись от тяжелых библиотек типа jQuery.

Визуализация

Можно представить веб-страницу как здание с несколькими этажами:

Markdown Скопировать код Здание (🏢): [Последний этаж 🌟, 3-й этаж 🔨, 2-й этаж 📚, 1-й этаж ☕️, Первый этаж 🛒]

Прокрутка вверх – это как мгновенный лифт на самый верхний этаж:

JS Скопировать код window.scrollTo(0, 0); // "Мы быстро поднимаемся!"

Если же хотите осуществлять плавное перемещение:

JS Скопировать код window.scroll({ top: 0, left: 0, behavior: 'smooth' // Это как катание на круизном лайнере 🛥️ });

Markdown Скопировать код До: 🏢👇[...🧍‍♂️...] После: 🏢🌟[🧍‍♂️]

Продвинутые методы и возможные подводные камни

Гладкость прокрутки

Используйте behavior: 'smooth' для создания плавного эффекта прокрутки наверх страницы.

Использование якорей

Если целевое место на странице может меняться, установите якорь ( <a name="top"></a> ), чтобы наверняка попасть в нужное место.

Высокоуровневая прокрутка

Для контролируемого перемещения по странице используйте функцию setInterval . Просто не забудьте остановить ее, достигнув вершины:

JS Скопировать код let intervalId = setInterval( () => { if (window.pageYOffset <= 0) clearInterval(intervalId); window.scrollBy(0, -50); }, 16);

Уважение к пользовательскому опыту

Не допускайте неконтролируемой прокрутки. Если пользователь начинает скроллить самостоятельно, немедленно прекращайте автоматическую прокрутку.

Преимущества jQuery при обновлении страницы

С jQuery вы можете использовать $(window).unload() для контроля прокрутки при перезагрузке страницы, сохраняя текущий прогресс.

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