Превращение отрицательных чисел в положительные в JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы превратить число в его положительный эквивалент в JavaScript обычно используют функцию Math.abs() .

JS Скопировать код let positiveNumber = Math.abs(-42); // Результат: 42

Альтернативные методы

Наряду с Math.abs() , в JavaScript доступны другие подходы для преобразования отрицательных чисел в положительные.

Умножение на -1

Можно просто умножить отрицательное число на -1 :

JS Скопировать код let negativeNumber = -42; let positiveNumber = negativeNumber * -1; // Результат: 42

Инверсия знака -x

Инвертировать знак переменной можно, поставив перед ней минус:

JS Скопировать код let value = -42; let positiveValue = -value; // Результат: 42

Присваивание с умножением x *= -1

Если вы столкнулись с частой необходимостью изменения знака числа, оператор *= может быть очень удобным.

JS Скопировать код let value = -42; value *= -1; // Переменная value стала положительной (42)

Отрицание переменной -y

Присваивая отрицательное значение другой переменной, вы получите её положительную величину.

JS Скопировать код let y = -42; let x = -y; // x теперь равен положительному числу 42

Особенности использования

Следует учитывать некоторые особенности:

Не числовые значения преобразуются в NaN при использовании Math.abs() .

преобразуются в при использовании . Значения null и пустая строка преобразуются в 0 функцией Math.abs() .

преобразуются в функцией . Пределы точности должны быть учтены при работе с большими числами.

Визуализация

Представьте числовую ось как термометр:

Markdown Скопировать код Отрицательные температуры (🥶): -5, -4, -3, -2, -1 Положительные температуры (🌞): 1, 2, 3, 4, 5

Если представить преобразование отрицательного числа в положительное как поворот термометра:

Markdown Скопировать код Поворот: -3 🔄 3

До: 🥶 -3°C После: 🌞 3°C

Код: Math.abs(number);

JS Скопировать код let temperature = -3; let positiveTemperature = Math.abs(temperature); // И мы в тепле! 🌞

Продвинутое использование и вопросы производительности

За счет требований производительности или нестандартного подхода возможны другие варианты решения:

Побитовый оператор ~~

Побитовый оператор НЕ ( ~~ ) может использоваться как быстрый способ для преобразования чисел. Однако, следует проявлять осторожность.

JS Скопировать код let value = -42; let positiveValue = ~~value > 0 ? value : -value; // Результат: 42

Абстракция в функции

Для повышения читаемости, удобно обернуть логику преобразования в функцию.

JS Скопировать код function toPositive(number) { return Math.abs(number); } let result = toPositive(-42); // Результат: 42

Влияние на производительность

В зависимости от контекста использования, производительность различных методов может варьироваться, поэтому рекомендуется сравнить их эффективность в каждом конкретном случае.

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