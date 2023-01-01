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Превращение отрицательных чисел в положительные в JavaScript
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Превращение отрицательных чисел в положительные в JavaScript

#Основы JavaScript  #Синтаксис и типы данных  #Операторы и выражения  
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Быстрый ответ

Чтобы превратить число в его положительный эквивалент в JavaScript обычно используют функцию Math.abs().

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let positiveNumber = Math.abs(-42); // Результат: 42
Пошаговый план для смены профессии

Альтернативные методы

Наряду с Math.abs(), в JavaScript доступны другие подходы для преобразования отрицательных чисел в положительные.

Умножение на -1

Можно просто умножить отрицательное число на -1:

JS
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let negativeNumber = -42;
let positiveNumber = negativeNumber * -1; // Результат: 42

Инверсия знака -x

Инвертировать знак переменной можно, поставив перед ней минус:

JS
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let value = -42;
let positiveValue = -value; // Результат: 42

Присваивание с умножением x *= -1

Если вы столкнулись с частой необходимостью изменения знака числа, оператор *= может быть очень удобным.

JS
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let value = -42;
value *= -1; // Переменная value стала положительной (42)

Отрицание переменной -y

Присваивая отрицательное значение другой переменной, вы получите её положительную величину.

JS
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let y = -42;
let x = -y; // x теперь равен положительному числу 42

Особенности использования

Следует учитывать некоторые особенности:

  • Не числовые значения преобразуются в NaN при использовании Math.abs().
  • Значения null и пустая строка преобразуются в 0 функцией Math.abs().
  • Пределы точности должны быть учтены при работе с большими числами.

Визуализация

Представьте числовую ось как термометр:

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Отрицательные температуры (🥶): -5, -4, -3, -2, -1
Положительные температуры (🌞):  1,  2,  3,  4,  5

Если представить преобразование отрицательного числа в положительное как поворот термометра:

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Поворот: -3 🔄 3

До: 🥶-3°C После: 🌞3°C

Код: Math.abs(number);

JS
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let temperature = -3;
let positiveTemperature = Math.abs(temperature); // И мы в тепле! 🌞

Продвинутое использование и вопросы производительности

За счет требований производительности или нестандартного подхода возможны другие варианты решения:

Побитовый оператор ~~

Побитовый оператор НЕ (~~) может использоваться как быстрый способ для преобразования чисел. Однако, следует проявлять осторожность.

JS
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let value = -42;
let positiveValue = ~~value > 0 ? value : -value; // Результат: 42

Абстракция в функции

Для повышения читаемости, удобно обернуть логику преобразования в функцию.

JS
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function toPositive(number) {
  return Math.abs(number);
}

let result = toPositive(-42); // Результат: 42

Влияние на производительность

В зависимости от контекста использования, производительность различных методов может варьироваться, поэтому рекомендуется сравнить их эффективность в каждом конкретном случае.

Полезные материалы

  1. Math.abs() – JavaScript | MDN — Детальная информация о функции Math.abs() в JavaScript.
  2. Метод JavaScript Math.abs() — Обзор использования Math.abs() с практическими примерами.
  3. Побитовые операции в JavaScript — Понятное объяснение побитовых операций в JavaScript, включая те, что могут использоваться для преобразования чисел.
  4. Числа и даты – JavaScript | MDN — Руководство по работе с числами и датами в JavaScript.
  5. Спецификация языка ECMAScript® 2024 — Документация по стандартам языка, касающаяся числовых операций и не только.
  6. Изучите JavaScript: Функции Cheatsheet | Codecademy — Сводные материалы по функциям JavaScript, включая математические операции.
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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