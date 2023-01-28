Преобразование UTC даты в локальное время: JS и jQuery#Разное
Быстрый ответ
Если вам требуется оперативно преобразовать временную метку UTC в местное время с помощью JavaScript, для этого отлично подходят объект
Date и метод
toLocaleString():
const utcDate = new Date('2023-01-28T15:00:00Z');
const localDate = utcDate.toLocaleString();
console.log(localDate); // Выводит локальное время, соответствующее указанной UTC-дате. Это возможно благодаря JavaScript.
Примечание:
new Date() создает новый объект даты на основе строки UTC,
toLocaleString() преобразует эту дату в локальное время.
Точное преобразование: учет часовых поясов и перехода на летнее время
При работе с приложениями, которыми пользуются в разных часовых поясах, крайне важно корректно осуществлять преобразование даты с учетом местной временной зоны пользователя и летнего времени (DST).
Определение часового пояса пользователя
Смещение часового пояса пользователя можно узнать таким образом:
const currentOffset = new Date().getTimezoneOffset() / 60;
console.log(`Текущее смещение: ${currentOffset} часов. Готовы к путешествию во времени?`); // Выводит смещение времени в часовом поясе пользователя
Учет летнего времени
Для точного учета изменений, связанных с переходом на летнее время, рекомендуется использовать библиотеки, такие как moment.js или luxon.js. Они отлично справляются с данной задачей.
Фокус на пользователе
Для того чтобы отображать время в соответствии с локальными предпочтениями пользователя и его часовым поясом используйте метод
toLocaleString().
Знакомство с надежными инструментами
Скажем "нет" проблемам связанным с работой с датами и временем, добро пожаловать
moment.js и стандарт ISO 8601.
Использование moment.js
const moment = require('moment'); // Подключение библиотеки Moment.js
const localTime = moment.utc(utcDate).local().format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss');
console.log(localTime); // Выводит в консоль локальное время с помощью библиотеки moment.js
Особенности формата ISO 8601
Пользуйтесь форматом дат ISO 8601 при работе с сервером, чтобы избежать несоответствий и упростить свою работу.
Рекомендации
- Согласованность: Рекомендуется использовать для преобразования стабильные и надежные даты в формате UTC.
- Точность: Убедитесь, что результаты преобразования точно отражают часовой пояс пользователя и учитывают переход на летнее время.
- Тестирование: Протестируйте работу своего кода в разных часовых поясах и браузерах.
- Документация: Открывайте для себя новые возможности с помощью официальных источников, как MDN Web Docs.
Визуализация
Вот так выглядит пример преобразования времени из формата UTC в местное:
Время UTC: 12:00 🌍
Местное время: ??:?? 🏠
Процесс преобразования будет выглядеть так:
const localTime = new Date(utcDate).toLocaleString();
А вот и результат:
Время UTC: 12:00 🌍
Местное время: 07:00 🏠
Местное время (🏠) связано с естественным светом (🌅), а не с Гринвичем (🌍).
Хранение местного времени
Сохраняйте преобразованное местное время в переменной для дальнейшего использования.
let userLocalTime = localTime; // Сохраняем время для последующего использования
Вывод: местное время всегда будет у вас под рукой.
Создание функций для преобразования времени
Логику преобразования можно упаковать в простую и удобную функцию.
function convertUtcToLocal(utcDateStr) {
const date = new Date(utcDateStr);
return date.toLocaleString();
}
console.log(convertUtcToLocal('2023-01-28T15:00:00Z')); // Пример использования функции для преобразования UTC в локальное время
Можно вызывать эту функцию каждый раз, когда нужно превратить строку UTC в местное время.
Полезные материалы
- Date.prototype.toLocaleString() – JavaScript | MDN — официальная документация MDN по методу.
- Convert date to another timezone in JavaScript – Stack Overflow — обсуждение методов конвертации временных зон на Stack Overflow.
- UTC · Day.js — документация по работе с UTC в Day.js.
- Moment.js | Docs — руководство по работе с временем UTC в Moment.js.
- luxon – Immutable wrappers for DateTime — информация о работе с часовыми поясами в Luxon.
- JavaScript Date Reference — обзор методов объекта Date на сайте W3Schools.
- Intl.DateTimeFormat – JavaScript | MDN — руководство MDN по работе с
DateTimeFormat.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы