Преобразование целых чисел в двоичный формат в JS#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Операторы и выражения
Быстрый ответ
Для конвертации целого числа в двоичное представление в JavaScript вы можете воспользоваться методом
toString(2):
let binaryString = (5).toString(2); // "101"
Метод
toString(2) преобразовывает целое число в строку с его двоичным представлением. Использование метода просто для положительных целых чисел, но в случае отрицательных и очень больших чисел требуется особое внимание.
Работа с отрицательными целыми числами
JavaScript использует дополнительный код для отрицательных целых чисел. Для преобразования их в двоичный формат предлагается следующий подход:
function toBinaryString(num) {
if (num >= 0) {
return num.toString(2);
} else {
return (num >>> 0).toString(2);
}
}
let binaryStringNeg = toBinaryString(-5); // "11111111111111111111111111111011"
Данная функция учитывает положительные и отрицательные числа и преобразует их в двоичный код.
Обработка больших чисел
Для работы с огромными числами, либо числами требующими высокой точности, используйте тип
BigInt:
let bigNumber = BigInt("12345678901234567890");
let binaryStringBigInt = bigNumber.toString(2);
Перед преобразованием проверьте, находится ли число в границах безопасного диапазона числовых значений методом
Number.isSafeInteger():
function isSafeToConvert(num) {
return Number.isSafeInteger(num);
}
Форматирование для легкости чтения
Чтобы обеспечить равномерное представление двоичных значений, используйте метод
String.prototype.padStart(), который дополнит число ведущими нулями:
let binaryStringPadded = (5).toString(2).padStart(8, '0'); // "00000101"
Подобный подход улучшает читабельность данных и упрощает их сравнение.
Особенности побитовых операций
Побитовые операции в JavaScript осуществляются с 32-битными целыми числами, что может вызвать нежелательные эффекты при работе с числами больше 32 бит. Будьте внимательны и проводите детальное тестирование.
Визуализация
Если понимание процесса перевода целых чисел в двоичные вызывает сложности, давайте рассмотрим пример:
Целое: 9 (🔢)
Двоичное: 1001 (🔘🔘🔗🔘)
Детализация процесса преобразования:
🔢 = 9 = 2³(0) + 2²(0) + 2¹(1) + 2⁰(1)
= 0 + 0 + 2 + 1
🔘🔘🔗🔘 = 1001
Здесь цифры, идущие слева направо, соответствуют степеням двойки:
- 1-й разряд — 2⁰ (1)
- 2-й разряд — 2¹ (2)
- 3-й разряд — 2² (4)
- 4-й разряд — 2³ (8)
Например, в числе 9 активными являются разряды 2¹ и 2⁰.
Работа со старыми браузерами? Проблема решаема!
Если поддержка старых браузеров является необходимостью, возможно, придется реализовать полифиллы для функций вроде
padStart():
if (!String.prototype.padStart) {
String.prototype.padStart = function(targetLength, padString) {
targetLength = targetLength >> 0;
padString = String(padString || ' ');
if (this.length > targetLength) {
return String(this);
} else {
targetLength -= this.length;
if (targetLength > padString.length) {
padString += padString.repeat(targetLength / padString.length);
}
return padString.slice(0, targetLength) + String(this);
}
};
}
Глубокое погружение в преобразование чисел
MDN Web Docs — непревзойденный источник информации о преобразовании чисел и побитовых операций. Глубокие знания в этом направлении значительно потом помогут в осуществлении численных преобразований.
Опубликованные ответы и комментарии на форумах могут предложить ценные подходы и альтернативные решения для необычных ситуаций, например, для отображения 64-битных чисел в пределах ограничений JavaScript.
Тестирование — обязательная процедура
При разработке программ всегда стоит тестировать код на различных входных данных, включая:
- Огромные числа.
- Отрицательные числа.
- Числа с плавающей точкой, требующие высокой точности.
Учтите особенности JavaScript в работе с подобными числами, всегда старайтесь предусмотреть возможные проблемы и избегать их.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик