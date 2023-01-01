Преобразование целых чисел в двоичный формат в JS

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Быстрый ответ

Для конвертации целого числа в двоичное представление в JavaScript вы можете воспользоваться методом toString(2) :

JS Скопировать код let binaryString = (5).toString(2); // "101"

Метод toString(2) преобразовывает целое число в строку с его двоичным представлением. Использование метода просто для положительных целых чисел, но в случае отрицательных и очень больших чисел требуется особое внимание.

Работа с отрицательными целыми числами

JavaScript использует дополнительный код для отрицательных целых чисел. Для преобразования их в двоичный формат предлагается следующий подход:

JS Скопировать код function toBinaryString(num) { if (num >= 0) { return num.toString(2); } else { return (num >>> 0).toString(2); } } let binaryStringNeg = toBinaryString(-5); // "11111111111111111111111111111011"

Данная функция учитывает положительные и отрицательные числа и преобразует их в двоичный код.

Обработка больших чисел

Для работы с огромными числами, либо числами требующими высокой точности, используйте тип BigInt :

JS Скопировать код let bigNumber = BigInt("12345678901234567890"); let binaryStringBigInt = bigNumber.toString(2);

Перед преобразованием проверьте, находится ли число в границах безопасного диапазона числовых значений методом Number.isSafeInteger() :

JS Скопировать код function isSafeToConvert(num) { return Number.isSafeInteger(num); }

Форматирование для легкости чтения

Чтобы обеспечить равномерное представление двоичных значений, используйте метод String.prototype.padStart() , который дополнит число ведущими нулями:

JS Скопировать код let binaryStringPadded = (5).toString(2).padStart(8, '0'); // "00000101"

Подобный подход улучшает читабельность данных и упрощает их сравнение.

Особенности побитовых операций

Побитовые операции в JavaScript осуществляются с 32-битными целыми числами, что может вызвать нежелательные эффекты при работе с числами больше 32 бит. Будьте внимательны и проводите детальное тестирование.

Визуализация

Если понимание процесса перевода целых чисел в двоичные вызывает сложности, давайте рассмотрим пример:

Markdown Скопировать код Целое: 9 (🔢) Двоичное: 1001 (🔘🔘🔗🔘)

Детализация процесса преобразования:

Markdown Скопировать код 🔢 = 9 = 2³(0) + 2²(0) + 2¹(1) + 2⁰(1) = 0 + 0 + 2 + 1 🔘🔘🔗🔘 = 1001

Здесь цифры, идущие слева направо, соответствуют степеням двойки:

1-й разряд — 2⁰ (1)

2-й разряд — 2¹ (2)

3-й разряд — 2² (4)

4-й разряд — 2³ (8)

Например, в числе 9 активными являются разряды 2¹ и 2⁰.

Работа со старыми браузерами? Проблема решаема!

Если поддержка старых браузеров является необходимостью, возможно, придется реализовать полифиллы для функций вроде padStart() :

JS Скопировать код if (!String.prototype.padStart) { String.prototype.padStart = function(targetLength, padString) { targetLength = targetLength >> 0; padString = String(padString || ' '); if (this.length > targetLength) { return String(this); } else { targetLength -= this.length; if (targetLength > padString.length) { padString += padString.repeat(targetLength / padString.length); } return padString.slice(0, targetLength) + String(this); } }; }

Глубокое погружение в преобразование чисел

MDN Web Docs — непревзойденный источник информации о преобразовании чисел и побитовых операций. Глубокие знания в этом направлении значительно потом помогут в осуществлении численных преобразований.

Опубликованные ответы и комментарии на форумах могут предложить ценные подходы и альтернативные решения для необычных ситуаций, например, для отображения 64-битных чисел в пределах ограничений JavaScript.

Тестирование — обязательная процедура

При разработке программ всегда стоит тестировать код на различных входных данных, включая:

Огромные числа.

Отрицательные числа.

Числа с плавающей точкой, требующие высокой точности.

Учтите особенности JavaScript в работе с подобными числами, всегда старайтесь предусмотреть возможные проблемы и избегать их.