Преобразование строки в объект Date в JavaScript

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Быстрый ответ

Превращение строки, содержащей дату, в объект Date в JavaScript может быть осуществлено мгновенно с помощью new Date() или Date.parse() для строк в формате ISO. При работе с нестандартными форматами рекомендуется использовать moment.js для сохранения консистентности.

JS Скопировать код // Сразу строка в формате ISO превращается в объект Date const isoDate = new Date('2022-12-25'); // Moment.js придет на помощь для нестандартных форматов const customDate = moment('25/12/2022', 'DD/MM/YYYY').toDate();

Обращаем ваше внимание: поведение встроенного парсера JavaScript может отличаться в различных браузерах, в то время как библиотеки типа moment.js поддерживают стабильность поведения.

Вывод дат в UTC и локальном времени

Использование времени в формате UTC

Для международных приложений рекомендуется использовать UTC для хранения и обработки дат, чтобы избежать проблем, связанных с часовыми поясами. Добавление 'Z' в конец строки ISO приводит к преобразованию в UTC.

JS Скопировать код // Z обозначает Zulu time, что соответствует UTC const dateUTC = new Date('2022-12-25T00:00:00Z'); console.log(dateUTC.toUTCString()); // Отобразит дату в UTC

Представление дат в локальное время

При локализации UI появляется потребность показывать даты в локальном времени. Для этого достаточно выполнить метод .toString() для объекта Date .

JS Скопировать код // Дата в локальном времени кажется более удобоваримой const dateLocal = new Date('2022-12-25T00:00:00Z'); console.log(dateLocal.toString()); // Выводит дату в локальном времени

Совместимость с Internet Explorer

Даже устаревший Internet Explorer заслуживает учета. Для обеспечения совместимости разделяйте компоненты даты в строке с помощью кода.

JS Скопировать код // Почтим код, рассчитанный на IE var dateParts = '2022-12-25'.split('-'); var year = parseInt(dateParts[0], 10); var month = parseInt(dateParts[1], 10) – 1; // В JavaScript месяцы отсчитываются с нуля var day = parseInt(dateParts[2], 10); // Разобрана и готова к использованию var dateIE = new Date(year, month, day);

Использование библиотек для анализа дат

Moment.js в центре внимания

Date — это здорово, но когда требуется углубленный парсинг и форматирование, то moment.js — определенно основной выбор.

JS Скопировать код // Moment.js сделает все за вас const dateStr = '25/12/2022 12:34:56 PM'; const dateWithTimezone = moment.tz(dateStr, "DD/MM/YYYY hh:mm:ss A", "Europe/London").toDate();

Новички в мире дат

Кроме moment.js, в роли легковесных и функциональных библиотек для работы с датами быстро набирают обороты date-fns и day.js .

JS Скопировать код // date-fns: компактный и продуктивный import { parse } from 'date-fns'; // 'dd.MM.yyyy': удобный нестандартный формат для date-fns const customFormat = 'dd.MM.yyyy'; const dateFnsDate = parse('25.12.2022', customFormat, new Date());

Мастерство разбора нестандартных форматов дат

Использование регулярных выражений для анализа

Обращайтесь к регулярным выражениям для преобразования строки в дату:

JS Скопировать код // Преобразование даты из строки при помощи регулярных выражений const dateString = '25.12.2022'; const regex = /^(\d{2})\.(\d{2})\.(\d{4})$/; const [, day, month, year] = dateString.match(regex); const dateFromRegex = new Date(year, month – 1, day);

Ручной разбор: надежность, проверенная временем

Иногда важно взять все под свой контроль; ручной разбор дарит полный контроль над процессом:

JS Скопировать код function parseDate(dateStr) { const parts = dateStr.split('/'); const day = parseInt(parts[0], 10); const month = parseInt(parts[1], 10) – 1; // В JavaScript месяцы начинаются с 0 const year = parseInt(parts[2], 10); return new Date(year, month, day); }

Визуализация

Помните, что процесс перевода строки в объект даты в JavaScript выглядит как расшифровка загадочного календарного кода:

Markdown Скопировать код Ваша строка: "2023-04-05T08:30:00"

Строка представляет собой таинственный сундук со временем:

Markdown Скопировать код 🔒📅 Код: Год-Месяц-ДеньTЧас:Минута:Секунда

new Date() : ключ, который раскрывает тайну даты и времени:

JS Скопировать код const date = new Date("2023-04-05T08:30:00");

И вот код уже не таинственный, а понятный и ясный:

Markdown Скопировать код 🔄📅 Раскрыто: 5 апреля 2023 года, 08:30 утра

Таким образом, ваша таинственная строка теперь становится послушным объектом Date в JavaScript! 🎉

Борьба с капризами форматирования и избегание путаницы

Запутанность часовых поясов

Неуказанные строки дат могут интерпретироваться как локальное время, что может вызвать путаницу. Указывайте часовой пояс явным образом:

JS Скопировать код const ambiguousDate = new Date('2022-12-25'); // Локальное время или UTC? const explicitDate = new Date('2022-12-25T00:00:00Z'); // Однозначно UTC

Неправильные даты

В случае парсинга некорректных дат JavaScript возвращает Invalid Date вместо ошибки. Нужно быть настороже:

JS Скопировать код const invalidDate = new Date('not-a-date'); if (isNaN(invalidDate)) { console.error('Это даже не напоминает дату!'); // Ой! }

Внимание к високосным годам

Пока весь остальной код может споткнуться, ручной разбор позволяет изящно обойти високосные годы и прочие острые моменты календаря:

JS Скопировать код if ((year % 4 === 0 && year % 100 !== 0) || year % 400 === 0) { // Високосные годы влияют на течение времени! }

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