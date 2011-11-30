Преобразование строки в дату в JavaScript: формат месяцев

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Быстрый ответ

Чтобы преобразовать строку в объект Date , можно воспользоваться следующим кодом:

JS Скопировать код let dateObject = new Date('2023-03-21');

Данный подход отлично подойдет, если исходная строка представлена в формате ISO 8601 ( YYYY-MM-DD или YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ ). Он прост и универсален для различных браузеров.

Если же формат даты отличается от стандартного, используйте следующий подход:

JS Скопировать код let dateString = "30/11/2011"; let parts = dateString.split("/"); // в JavaScript месяцы начинают отсчет с нуля let dateObject = new Date(parts[2], parts[1] – 1, parts[0]);

Анализ преобразования строки в дату

Приведение строки к объекту Date в JavaScript может оказаться сложной задачей из-за разнообразных реализаций в браузерах. Конструктор new Date() способен обработать несколько форматов дат, однако наиболее надёжным является стандарт ISO 8601. При работе с нестандартными форматами требуется реализовать свой метод парсинга дат.

Советы по работе с месяцами в JavaScript

В JavaScript месяцы индексируются с нуля: январь представлен как 0 , декабрь — как 11 .

JS Скопировать код let dateString = "30/11/2011"; let [day, month, year] = dateString.split('/').map(part => parseInt(part, 10)); // Не забывайте вычитать единицу из месяца при создании даты. let dateObject = new Date(year, month – 1, day);

Для получения временной метки из корректно оформленной строки вы можете воспользоваться Date.parse() :

JS Скопировать код let timestamp = Date.parse('2011-11-30T00:00:00.000Z'); let dateObject = new Date(timestamp);

Наличие последовательности вызовов

Вы также можете напрямую передать результат Date.parse() в конструктор new Date() :

JS Скопировать код let dateObject = new Date(Date.parse('2011-11-30T00:00:00.000Z'));

Визуальная аналогия JVM – JavaScript

Представьте себе, что вы настраиваете машину времени, указывая дату:

Markdown Скопировать код Формат: "MM-DD-YYYY" или "YYYY-MM-DD" или любой другой формат ISO 8601

И теперь у вас создан объект Date :

JS Скопировать код const timeTravelDevice = new Date('2021-12-17');

Активация:

Markdown Скопировать код Ввод: "2021-12-17" (обычная строка) Вывод: Машина времени готова к использованию (надёжный объект Date!)

Ситуации, требующие внимательности

Часовые пояса

При работе с часовыми поясами в ISO-строках используйте Z или +/-HH:MM . В случае отсутствия указания часового пояса время будет интерпретироваться как локальное. Пример:

JS Скопировать код let dateString = '2011-11-30T00:00:00Z'; // Это время по UTC var utcDate = new Date(dateString);

Високосные годы

В високосный год 29 февраля не просто дополнительный день:

JS Скопировать код var leapDate = new Date(2020, 1, 29); // Корректно для високосного 2020 года

Обработка различных форматов дат

Форматы дат могут значительно различаться: сегодня вы работаете с форматом DD/MM/YYYY , а завтра приходится столкнуться уже с форматом YYYY-MM-DD . Библиотеки такие как moment.js и date-fns помогут вам в разборе и манипуляции с датами:

JS Скопировать код let moment = require('moment'); let dateObject = moment('30/11/2011', 'DD/MM/YYYY').toDate();

Полезные материалы